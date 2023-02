ARCOmadrid 2023: galerías de primer nivel en una edición protagonizada por el Mediterráneo

- Publicidad-

Un total de 211 galerías de 36 países, participan en la feria de arte contemporáneo, Arcomadrid 2023 del 22 al 26 de febrero, de las cuales 170 integran el Programa General, sumándose a ellas las secciones comisariadas: El Mediterráneo: Un Mar Redondo, con 19 galerías; Opening by Allianz, con 17 galerías, y Nunca lo mismo. Arte latinoamericano, con 11 galerías.

Del 22 al 26 de febrero la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, ARCOmadrid 2023, vuelve a protagonizar la actualidad artística con un alto nivel de participación fruto de la confianza y el compromiso del sector,que se ha visto reflejado en el creciente interés de las galerías internacionales por una feria que confirma su potencial como mercado activo y como un lugar destacado para visibilidad a los artistas, y para impulsar el conocimiento y la investigación en torno al arte contemporáneo.

ARCOmadrid da un paso más

Organizada por IFEMA MADRID, ARCOmadrid da un paso más investigando en las prácticas artísticas pasadas, presentes y futuras a lo largo de las propuestas y contenidos presentados, que convertirán a Madrid en capital internacional del arte contemporáneo, con la región mediterránea como tema de análisis central.

En esta ocasión, la participación de galerías españolas representa el 34% de la feria, con un total de 71 galerías. Por su parte, el segmento internacional se sitúa en el 66% -140 galerías-, y de éste, el 21% lo acapara la presencia latinoamericana, especialmente de Argentina, Brasil, México y Perú, posicionando una vez más a ARCOmadrid como punto de encuentro e intercambio entre Europa y Latinoamérica.

Programa artístico de ARCOmadrid 2023

Un total 211 galerías de 36 países participan en ARCOmadrid 2023 de las cuales 170 integran el Programa General, sumándose a ellas las secciones comisariadas: El Mediterráneo: Un Mar Redondo, con 19 galerías; Opening by Allianz, conformada por 17 galerías, y Nunca lo mismo. Arte latinoamericano, por 11 galerías.

El eje principal de la Feria, el Programa General, formado por galerías seleccionadas por el Comité Organizador, incorpora una treintena de galerías internacionales que participan por primera vez, o que vuelven después de muchos años, como Capitain Petzel, Contemporary Fine Arts, David Zwirner, Mendes Wood DM, Nicolai Wallner, Rüdiger Schöttle, o Timothy Taylor. Mientras que galerías como Mehdi Chouakri, Neugerriemschneider, Perrotin, Ruth Benzacar o Société vuelven a depositar su confianza en ARCOmadrid. A estas se une la fidelidad de Chantal Crousel, Giorgio Persano, Jocelyn Wolff, Krinzinger, Lelong, Mai 36, Meyer Riegger, Nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Peter Kilchmann o Thaddaeus Ropac, entre otras.

El Mediterráneo

ARCOmadrid incorpora como tema de investigación este año El Mediterráneo: Un Mar Redondo, comisariado por Marina Fokidis, con la asesoría de Bouchra Khalili, Hila Peleg y Pedro G. Romero, que pretende movilizar las relaciones que transcurren de abajo arriba y de lado a lado en un esfuerzo por alcanzar un punto de encuentro para las intensidades compartidas de esta área geográfica.

La presencia de 19 galerías de 12 países, en un espacio especialmente diseñado por Andrés Jacques Office for Political Innovation, permitirá profundizar en trabajos de artistas como Anna Boghiguian -KOW-, Iman Issa -Rodeo-, Jumana Manna -Hollybush Gardens-,Mohamed Bourouissa -Menour-, Stefania Strouza -A.Antonopoulou.Art-, Hana Miletić -Lambda Lambda Lambda-, Nilbar Güres -Martin Janda-, Maria Lai -M77 Gallery- o Asunción Molinos Gordo -Travesía Cuatro-.

Opening by Allianz

Opening by Allianz destaca por tomar el pulso a la escena internacional del galerismo joven, reuniendo una nutrida selección, realizada por las comisarias Julia Morandeira Arrizabalaga y Yina Jiménez Suriel, de 17 propuestas presentadas por galerías de Madrid, Barcelona, Valencia, Marsella, Múnich, Ámsterdam, Cluj-Napoca, Bogotá o Lima, entre otras ciudades.

En total, esta sección acogerá la obra de 24 artistas de muy variada procedencia y recorrido, lenguaje y gesto, como Sands J. H. D. Murray Wassink -Diez-, Diana Sofia Lozano y Nina Kintsurashvili – East Contemporary-, Hortensia Mi Kafchin y Adrian Ganea –Zina-, Augusta Lardy –Belmonte-, Maria Appleton Foco, Maria Abaddon y Xavier Coronel -Ginsberg-.

Arte latinoamericano

La sección Nunca lo mismo. Arte latinoamericano continúa investigando la diversidad de formas, prácticas y sensibilidades artísticas procedentes de Latinoamérica. Comisariada por Mariano Mayer y Manuela Moscoso, estará formada por una selección de artistas procedentes de Latinoamérica con un total de 11 galerías como Jaqueline Martins -Hudinilson Jr. y Lia D Castro-, Max Mayer -Nicolás Guagnini-, Karen Huber -Ana Segovia-,Crisis -Aileen Gavonel y Javier Bravo de Rueda-, Proyectos Ultravioleta -Jessica Kairé- y Hache -Florencia Böhtlingk-.

A esto se suman los 20 Proyectos de Artista, presentados por 22 galerías, entre las que figuran Jan Zöller -Ehrhardt Flórez y Meyer Riegger-; Pae White -Elvira González y Neugerriemshneider-; Ugo Rondinone -Esther Schipper-, María Teresa Hincapié & José Alejandro Restrepo -Rolf Art-; Cristina Mejías -Alarcón Criado-; Adriana Proganó -3+1 Arte Contemporânea-; Diana Larrea -Espacio Mínimo-; Pepa Prieto -Espacio Valverde; Cristina Babiloni -Galería Álvaro Alcázar-; Marcelo Brodsky -Henrique Faria-; Manolo Gil -José De La Mano-; Fabienne Verdier –Lelong-; Ana Esteve -Luis Adelantado-; Caitlin Lonegan -Nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder-; Pipo Hernández Rivero -NF/ Nieves Fernández-; Teresa Margolles -Peter Kilchmann-; Orlán –Rociosantacruz-; Andrea Canepa -Rosa Santos-; Evru / Zush –Senda-, y Julia Santa Olalla -T20-.

Por otro lado, ArtsLibris volverá a estar presente en ARCOmadrid. En esta octava edición, presenta 67 expositores nacionales e internacionales, a los que se sumarán diferentes presentaciones de publicaciones en el espacio Arts Libris Speaker´s Corner.

Como novedad, ARCOmadrid acogerá la exposición ART Situacions III, en la que se pone en diálogo la obra de cinco artistas emergentes españoles –Elena Aitzkoa, Nora Aurrekoetxea, Lucía Bayón, Aleix Plademunt y Pablo Capitán del Río- y cinco franceses –Salome Chatriot, Marie-Luce Nadal, Benoît Piéron, Elsa Brès y Yoan Sori-.

Coleccionistas e invitados especiales

ARCOmadrid sigue fomentando un nuevo coleccionismo por medio de diferentes iniciativas como el ya reconocido servicio gratuito de asesoramiento en la compra de obras durante la Feria, First Collectors by Fundación Banco Santander, que en sus trece años de trayectoria ha asesorado a más de 550 personas. Además, volverá a potenciar el programa Young Collectors, que incorpora más de cincuenta jóvenes coleccionistas internacionales. Todo ello se suma al clásico Programa de Compradores Internacionales y el de invitados especiales, que traerán a Madrid a cerca de 400 coleccionistas y 200 profesionales de unos 40 países.

Así ARCOmadrid ha confirmado la presencia de coleccionistas patronos y miembros de museos como ADIAF Association pour la diffusion internationale de l’art français, París; Amis du Centre Pompidou, París; MAMCO, Ginebra; Cercle d´Art Contemporain, Bruselas; Collection d´Art Contemporain Groupe Emerige, París; MAXXI, Roma; Palais de Tokyo, París; Museo Reina Sofía, Madrid; Museo del Prado, Madrid, Spain; MALBA, Buenos Aires; MALI, Lima; MOLAA, Long Beach; CAPC, Burdeos; MUAC-UNAM, Ciudad de México; Fundación Joan Miró, Barcelona; MACBA, Barcelona; Guggenheim Bilbao; Meadows Museum, Dallas; Museum of Cycladic Art, Atenas; Royal Bank of Canada’s Art Collection; SAHA Association, Estambul; Tate, Londres; Whitechapel Gallery, Londres; Spirit Now, Londres; The Cultivist, Londres, entre otros.

Premios en ARCOmadrid

Con motivo de ARCO, empresas privadas de ámbito nacional e internacional se suman a distintas iniciativas en forma de adquisiciones y de reconocimientos a la creación artística, a través de la entrega de diferentes premios como el Premio Lexus al Mejor Stand en ARCOmadrid 2023, VII Premio Cervezas Alhambra Arte Emergente, XVI Premio Illy Sustainart, XVIII ARCO/BEEP de Arte Electrónico, I Premio Arte Sostenible Six Senses Ibiza, I Premio de Adquisición SOLO, IX Premio Opening by Allianz, Premio Catalina d´Anglade y elPremio Emerige-CPGA.

Además, la Fundación ARCO otorga los Premios “A” al Coleccionismo en su 27ª edición, reconociendo tres colecciones: Juan Vergez y Patricia Pearson de Vergez; Collegium: Lorena Pérez-Jacome y Javier Lumbreras,y Alejandro Lázaro y Alejandra González.

Foro ARCOmadrid

El coleccionismo y el Mediterráneo serán los temas centrales de investigación en el Foro de ARCOmadrid, en diferentes sesiones abiertas al público.

El Foro de Coleccionismo contará con la participación de Beatrice Bulgari, Gloria Moure, Dani Levinas, Mario Cader-Frech, Javier Molins, Ianko López, Carla Acevedo e Inés Katzenstein.

El Foro El Mediterráneo: Un Mar Redondo acogerá sesiones sobre el tema central de esta edición en las que participarán directores de museos, comisarios, artistas y otros profesionales. Estarán dirigidas por Marina Fokidis y coordinadas por Bouchra Khalili, Hila Peleg y Pedro G. Romero.

Por otro lado, los Encuentros Profesionales, reservados solo para profesionales y bajo invitación, se centrarán en esta ocasión en el Encuentro de Bienales , dirigido por Ferrán Barenblit -Cuenca-, con la participación de Inti Guerrero –Sidney-, Miguel López-Toronto, Sebastian Cichocki -EVA International- Ireland’s Biennale-. Y el Encuentro de Residencias Artísticas , dirigido por Emily Pethick, contará con la participación de Alessio Antoniolli, Fatima Bintou Rassoul, Kari Conte, Sally MizrachiyMarkus Reymann.

Además, con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E), ARCOmadrid programa diferentes encuentros entre museos españoles e instituciones internacionales liderados por Elvira Dyangani Ose -MACBA; Gilberto González -TEA-, Bárbara Rodríguez Muñoz -Centro Botín-, Carles Àngel Saurí -EACC-.

Diseño, arquitectura y espacios en ARCOmadrid

La arquitectura y el diseño volverán a cobrar protagonismo en esta edición. En esta ocasión, los estudios madrileños HANGHAR & estudio DIIR serán los responsables dediseñar Verbena, el Guest Lounge de ARCOmadrid 2023 que cuenta con la colaboración del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE).

El estudio de Andrés Jaque, recientemente nombrado decano de la universidad de Columbia, ha sido designado para el diseño del espacio expositivo del programa El Mediterráneo: Un Mar Redondo. Por su parte, Pedro Pitarch se encargará de proyectar las zonas comunes y de descanso de la feria.

La Sala Fundación ARCO, dedicada a la artista Miriam Cahn, contará con eldiseño y decoración de La Californie, e iluminación de VBO Spagna. Por otro lado, Munder-Skiles, Locus Landscape y la Todolí Citrus Fundació se han unido para crear la nueva SALA AVWL -A Very Welcoming Lounge-, y la Sala 42 será un proyecto de Kave Home, diseñado por Isern Serra.

Este año, los visitantes a ARCOmadrid tendrán la oportunidad de disfrutar de la oferta gastronómica de Samantha de España en el Gourmet Court, espacio decorado por Isimar, donde se situará también la bombonería Cacao Sampaka.

El apoyo constante a la creatividad tiene en 2023 una presencia reforzada y expandida en las publicaciones, así como en la ropa del ARCOstaff. Así, el estudio Setanta, de Barcelona,ha sido responsable del diseño del nuevo catálogo de ARCO y, la editorial italiana Nero, del libro El Mediterráneo: Un Mar Redondo. Por su parte, Reparto, diseñará el uniforme del equipo de apoyo.

Apoyo de la iniciativa privada e instituciones

ARCOmadrid tiene el apoyo de la iniciativa privada y de importantes corporaciones e instituciones a través de acciones de patrocinio de distintas áreas o iniciativas presentes en la Feria. De esta manera, esta edición cuenta con la colaboración institucional de Acción Cultural Española (AC/E) y AECID; así como de la Fundación Banco Santander; Allianz, Lexus, Technogym, Ruinart, Illy, Cervezas Alhambra, Iberia, El Corte Inglés, Frederic Malle, Schwepps, Art Situacions, Six Senses, Auara, Cacao Sampaka.

ARCOmadrid 2023 se celebra del 22 al 26 de febrero en los pabellones 7 y 9 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID, dedicando las tres primeras jornadas exclusivamente a los profesionales, y a partir de las 15.00h. del viernes 24, abrirá sus puertas al público.