ARCO Madrid 2022 inicia su recuperación en su celebración de 40 (+1)

Arco, feria internacional de arte contemporáneo de España nació en Madrid, otros afirman que nació antes en Barcelona, hace 41 años. De aquellos años es la única obra que “Entrada de casa”, de María Moreno, pintora destacada de la escuela de realistas de Madrid, que puede verse este año, en el aniversario pospuesto de ARCO: la edición 41(+1).

A pesar de los años, el mercado del arte español apenas alcanza el 1% total del dinero que se mueve en el mundo. Según los datos: “El mercado español del arte en 2021”.

Pero el día comenzó complicado a primera hora, al coincidir tres ferias, que colapsó la entrada en Arco, sobre todo de la prensa hasta las 12 de la mañana.

El mercado del arte en España

Estos dos años de pandemia detuvieron el reloj del mercado del arte, sobre todo en España. Pero nuestro país es una excepción. Desde aquel lejano 2010 y las escasas ayudas al mercado artístico durante el Gobierno de Mariano Rajoy, produjo un desplome, del que todavía no se ha recuperado, como sí lo ha hecho el resto del Europa.

Arco en imágenes

Concha Mayordomo en la Feria de Arte Contemporáneo, foto Agustín Millán

Concha Mayordomo en la Feria de Arte Contemporáneo, foto Agustín Millán

Concha Mayordomo en la Feria de Arte Contemporáneo, foto Agustín Millán

Concha Mayordomo en la Feria de Arte Contemporáneo, foto Agustín Millán

Concha Mayordomo en la Feria de Arte Contemporáneo, foto Agustín Millán

Nuestro país ha sido un coladero, por el que se ha perdido mucho patrimonio artístico, difícil de controlar. Los bajos precios de nuestras subastas, la falta de acceso a los expertos por parte de los coleccionistas y el escaso interés de los españoles por nuestro tesoro artístico, han provocado que nuestro país sea uno de los mercados más pequeños a nivel europeo y mundial.

Apenas representa el 1% por ciento

El mercado del arte español apenas alcanza el 1% total del dinero que se mueve en el mundo. Según los datos: “El mercado español del arte en 2021”. Nuestro país es punto insignificante en este mundo que tiene lo mejor y lo peor de los seres humanos.

España debería ser una nación de coleccionistas.

Cuota del mercado global del arte en términos de valor en 2020

Teniendo en cuenta su participación en Europa, España representó algo más del 2% de las ventas de arte y antigüedades dentro de la UE en 2020, y esta participación ha fluctuado entre el 2% y el 3% en los últimos diez años.

En 2020, fue el quinto mercado más grande en términos de valor en la UE que, como se señaló anteriormente, estuvo fuertemente dominada por las ventas del Reino Unido. Analizado sin el Reino Unido, como ha sido el caso a partir de 2021, España avanza para convertirse en el cuarto mercado más grande de la UE con una cuota del 6%. En el nuevo mercado interno, Francia tiene, con mucho, la participación más alta y representó la mitad del valor de las ventas en 2020, con más de 3,2 mil millones de euros.

Cuota de ventas del mercado de arte de la UE en términos de valor en 2020

Arco 2022

ARCO es un mercado que ofrece una foto fija del estado del mercado del arte. Las ventas de ARCO suponen un 60% de las que se realizan en España.

Un cuadro de Joan Miró, Vol d’oiseaux entourant le jaune d’un éclair, en la galería Leandro Navarro, marca de momento una de las cifras más altas de partida: dos millones de euros.

‘Opening’: la mirada a los nuevos creadores

En el pabellón 9, un cuadro de gran formato de la artista peruana Wynnie Mynerva (Lima, 1992) muestra una negación de la sexualidad.

Pero es que va acompañado de un vídeo de poco más de dos minutos que registra una operación quirúrgica en la que se cerró parcialmente su propia vagina. Algo realmente desagradable. Una obra que se valora en 15.000 euros.

ARCO ha sacado a los nuevos creadores, sobre todo es la puerta de entrada al arte latinoamericano y la progresiva incorporación de las mujeres.

Brecha artística

La brecha existe y así lo certifica el informe Presencia de mujeres en las ferias de arte, de la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales Contemporáneas señalaba ARCO 2020, la feria del mercado del arte más internacional de nuestro país, sigue sin mostrar el arte creado por mujeres. Enquistadas en un lamentable 6,4% de mujeres artistas españolas representadas en la feria, hace que la misma no sea un reflejo de la calidad y la cantidad de producción artística llevada a cabo por las mujeres. Además, este año el dato empeora más si cabe, al verse incrementado el número de galerías lideradas por hombres con respecto a años anteriores.

Es decir, no sólo hay una minúscula representación del arte de las mujeres españolas en ARCO 2020, si no que además, las galerías dirigidas por mujeres decrece de una manera significativa.

Tras los más de 10 años en los que MAV sigue insistiendo en visibilizar la desigualdad que impera en el mercado del arte español, y tras tener estos datos como un histórico de la desigualdad, sabemos que la desigualdad es una asunto estructural que hay que acometer seriamente. En ARCO 2010 estábamos ligeramente mejor representadas en la feria con un 7% de presencia de artistas mujeres españolas y un 29% del total de la feria; frente al 6,4% de representación de mujeres artistas españolas y un 29,7% del total de artistas mujeres en ARCO 2020.

Las NFT o el arte

Solimán López vendió en 2021, en la Galería Baró, El secreto de la filantropía por 12.000 euros: la primera venta de una obra en NFT (Non Fungible Token) en una feria gracias a la tecnología blockchain.

NFT se corresponde a las siglas “non fungible token”, que podemos traducir como “token no fungible” o “activo no fungible” o, lo que es lo mismo, el significado de NFT quiere decir que se trata de un activo que es único, no se puede modificar y no se puede intercambiar por otro de igual valor, porque no existiría uno igual. Y estos activos son, además, digitales, es decir, que no tienen correlación en el mundo físico (aunque en ocasiones es posible que la tengan).

Para entenderlo mejor, un NFT sería como una obra de arte única, por ejemplo, El David de Miguel Ángel, solo hay uno y está en la Galería de la Academia de Florencia; si alguien quisiese tener ese David en concreto, debería comprarlo (si estuviese a la venta) o hacerse con una copia, en cuyo caso, ya no estaríamos hablando del original, que es lo que dota de valor a la escultura.

El arte digital ha encontrado el modo de preservar su aura y nada gusta más a un mercado tan volátil como el artístico que la novedad.