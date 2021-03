El pasado viernes fue la primera vuelta de sesión de investidura en el Parlament de Catalunya para el President de la Generalitat. El candidato a ser investido es Pere Aragonés, de ERC y en la primera vuelta no obtuvo los apoyos necesarios para resultar elegido como President. La razón fundamental fue la abstención de JxCAT, que ha denunciado no haber conseguido negociar con ERC la firma de un documento en el que se establezcan los acuerdos entre las formaciones independentistas de manera clara y desarrollada.

Exigencia de hoja de ruta independentista

Durante el fin de semana han continuado los intentos de negociación, que hasta el momento, han resultado infructuosos: desde JxCAT consideran que el pacto que ERC ha hecho previamente con la CUP no contempla prácticamente ningún punto claro sobre qué medidas implementarán para mantener el pulso al Estado Español y seguir avanzando hacia la investidura. Desde la formación liderada por Carles Puigdemont consideran que no se está sabiendo interpretar el resultado en las urnas que ha dado por primera vez una mayoría al independentismo. Y en este sentido, desde JxCAT quieren que conste de forma clara los pasos, la «hoja de ruta» sobre la estrategia independentista.

Prioridad en cuestiones sociales

ERC, por su parte, prioriza y pone el foco en las cuestiones que tienen que ver con la gestión de la Generalitat desde una perspectiva social, que en estos momentos de crisis agravada por la pandemia ponga en primer lugar las necesidades de las personas más vulnerables. En su documento pactado con la CUP presentan medidas claramente de izquierdas, que pondrían en marcha una serie de inversiones públicas en materia de educación, sanidad y servicios de atención social, algo que desde JxCAT consideran que ha sido «un brindis al sol», puesto que «los números no encajan» para plantear lo que están planteando.

Aragonés no renuncia

Desde que se puso en marcha el reloj de investidura, tras la primera sesión, hay un plazo de dos meses para conseguir acuerdos que culminen en la investidura de un presidente -o presidenta-. En vista de la lejanía para alcanzar acuerdos entre las dos formaciones más votadas del independentismo (ERC obtuvo 33 escaños y JxCAT 32), el portavoz del grupo de JxCAT, Albert Batet, propuso a Aragonés que pospusiera la segunda vuelta, que esperase un poco más, hasta poder contar con los apoyos necesarios. Una opción que ARagonés ha rechazado, y hoy ya ha confirmado que mañana habrá segunda vuelta de investidura.

JxCAT se volverá a abstener mañana

Jordi Sánchez ya ha anunciado esta misma mañana que la postura de JxCAT será la misma que el pasado viernes: abstención. Así lo han acordado tras la reunión de su ejecutiva. Una decisión que no ha llegado sin polémica entre las propias filas de JxCAT, donde algunos de sus miembros consideraban que la opción más adecuada era partir de un voto negativo, para poder tener margen de negociación más amplio.

Además, si JxCAT se abstiene, se podría dar la posibilidad de encontrarse con la abstención del PSC (algo impensable por el momento), que sí conseguiría tener los votos suficientes para investir a Aragonés sin haber llegado a los acuerdos que se le exigen desde el independentismo.

ERC ha exigido a sus anteriores socios de gobierno «un gesto de responsabilidad y confianza», buscando la respuesta a su apoyo a LAura Borrás como presidenta del Parlament. Sin embargo, desde JxCAT, consideran que esto no es «un intercambio de cromos» y que, no están dispuestos a que les ocurra «lo mismo que sucedió en la pasada legislatura, donde no pusimos las cosas lo suficientemente claras como para no perder tiempo en tener que ir aclarándolas».

Controversia sobre el Consell de la República

Una de las cuestiones que están sobre la mesa en las negociaciones entre ERC y JxCAT es el Consell de la República, un organismo donde están presentes ambas formaciones, que tiene una dimensión tanto internacional como local, donde se implementaría la estructura y la forma de toma de decisiones en base a los criterios republicanos.

Desde ERC consideran que este organismo no ha sido lo suficientemente heterogéneo, quizás porque uno de sus primeras figuras, Toni Comín, formaba parte de ERC cuando el Consell fue constituido, y posteriormente pasó a formar parte de la lista de «Libres por europa», por lo que desde la formación de Oriol Junqueras, planteaban la creación de una nueva institución más «transversal».

Sin embargo, desde JxCAT consideran que la institución ya existe y que solamente habría que reformularla para que todos apuesten por ella, algo que ERC hasta el momento no ha venido haciendo con la determinación necesaria, según consideran algunos de los integrantes del Consell.

Por eso, se ha propuesto reformular la dirección del Consell, algo que tendrá que valorarse durante estos días, según han señalado desde ERC.

La Asamblea Nacional Catalana, ANC, ha planteado una propuesta para poder reformular el Consejo de la República: Se ha propuesto que en la dirección del Consejo haya dos representantes de ERC, dos de JxcAT, uno de la CUP, uno de Omnium y otro de la ANC. Además, habría «un segundo anillo» configurado por distintas organizaciones del ámbito independentista.

En un comunicado publicado esta mañana, la ANC señala que está dispuesta a reformularse para lograr los compromisos necesarios sobre el Consejo, algo que hablarán con su vicepresidente, Toni Comín.

Desde el independentismo tienen claro que no se repetirán elecciones

Tanto desde ERC como desde JxCAT son conscientes de la complicada situación, pero ambas formaciones tienen claro que no llegarán al descarille de unas nuevas elecciones.

Mientras tanto, consideran que hay tiempo para llegar a un acuerdo que satisfaga las exigencias de todos, sin renunciar a sus promesas.

Salvador Illa, a la espera

Mientras tanto, desde el PSC esperan que Aragonés no consiga los apoyos suficientes para así presentar la candidatura de Salvador Illa, algo que según los números, tampoco conseguiría, en ese caso, tener los apoyos necesarios.