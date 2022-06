Aparcar en Murcia, una cuestión política

- Publicidad-

¿Criticar o no criticar al que hasta ahora ha sido mi partido? Esa es la cuestión. Sin embargo, ¿puede considerarse crítica decir la verdad a la cara? ¿Qué os parece, sufridos lectores, si lo llamamos “arrebato de sinceridad? Pues eso, que voy a “arrebatarme” un poco.

Lo de Murcia no tiene nombre. Veintiséis años esperando un cambio político para esto. No quiero hacer una enmienda a la totalidad cuestionando una por una todas las decisiones que ha tomado el equipo municipal encabezado por el Psoe, aunque podría. Me voy a circunscribir al asunto del aparcamiento. Y como reza en el título, se trata de una cuestión política. Y lo es porque el socialismo no son discursos bonitos, declaraciones universales de lucha contra la injusticia, reivindicaciones feministas, o cosas por el estilo ¿Acaso hay que ser socialista para hablar bien, defender los derechos humanos, o el feminismo? No. Socialismo es eficiencia. Y esto se deriva del origen de las personas que componen ese movimiento desde el principio. Personas muy necesitadas, pobres, que en la virtud de su necesidad supieron siempre, y saben, aquilatar los recursos para que cundan y poder defenderse en la vida. Supieron siempre, y saben, tomar las mejores decisiones, fruto de la reflexión y la sensatez, para salir adelante a pesar de las terribles vicisitudes de la vida. Socialista es el pobre que piensa, el que sabe sobrevivir con el esfuerzo sin aprovecharse o abusar de nadie. Socialista es el que entiende que no estamos solos en este mundo y que la supervivencia de uno mismo pasa por la de los demás; de ahí se deriva la lucha por la justicia social, el ecologismo, el feminismo… por poner algunos ejemplos. Porque ayudando a los demás nos ayudamos a nosotros mismos es por lo que somos eficientes, es por lo que somos socialistas. Ahora bien, ¿son socialistas los que gobiernan el ayuntamiento de Murcia? Juzguen ustedes con el ejemplo.

Resulta que piensan que los coches son una especie de raza alienígena a modo de Transformers que, venidos de otro mundo, están aquí para jodernos. No comprenden que los coches son extensiones de las personas y que legislar contra los coches es hacerlo contra la ciudadanía. Los coches estorban, y hay que expulsarlos de la ciudad. Se trata de peatonalizar Murcia generando más espacio para los paseantes y que los coches se amontonen en apetitosos cotos de caza para los ladrones en aparcamientos disuasorios en el extrarradio de la ciudad. Sin embargo, al mismo tiempo, sabotean la principal arteria peatonal de Murcia con unos macetones infames que bloquean el paso y unos expositores que hacen tan difícil la marcha que la gente tiene que hacer cola para pasar ¡en un Paseo! Pues bien, para conseguir la expulsión de los coches han aumentado los espacios de terrazas en los bares, a expensas de los aparcamientos, han plagado Murcia de inútiles y peligrosos carriles bici que no son sino una complicación por múltiples razones, a expensas de miles de aparcamientos, pretenden extender el canallesco tranvía, un error monumental, hasta el Palmar, y, por si no fuera suficiente, han terminado de cargarse el sistema de aparcamiento de los residentes. Este sistema era muy ineficiente antes, pero es que ahora es completamente inútil. Era ineficiente porque no había suficientes vigilantes para penalizar a los infractores y porque las pocas multas que se ponían no las pagaba ni el Tato; pero ahora es peor. Han disminuido aún más el número de vigilantes y han eliminado las tarjetas identificativas, con lo que los pocos vigilantes que hay tienen que comprobar las matriculas de cada coche, una por una, de entre una lista de miles de matrículas. Resultado: mi calle, sin ir más lejos, se ha llenado de coches desconocidos, no residentes por supuesto, que no son sancionados ante la imposibilidad física de poder hacerlo ¿Es esto Socialismo? No, es Cretinismo.

- Publicidad-

Créanme, aunque no lo parezca estoy siendo muy tierno en la crítica. La realidad es mucho peor.

Voy a exponer aquí la solución al problema.

Primero, el tranvía es un vestigio del pasado, de cuando no había alternativa eléctrica a los coches de combustión. El futuro va por otros derroteros: los coches autónomos, robotizados, a modo de taxis sin conductor que harán que la gente no tenga coche. De hecho, en unos años se prohibirá conducir. Con muchísimos menos coches circulando el problema de la circulación quedará resuelto por si mismo, sin necesidad de fastidiar a nadie como están haciendo ahora. Desde el momento que hay coches, autobuses y microbuses eléctricos, el tranvía genera muchos más problemas de los que resuelve. Es una obra faraónica que empobrece a la población y que solo favorece a la empresa del tranvía, a la que hay que subvencionar los gastos, pues es un sistema de transporte no rentable.

Segundo, los carriles bici, eliminados. Son un grave error. Hay que disminuir la velocidad de circulación de los coches en la ciudad a 30 Kmh. y que las bicicletas compartan espacio con los coches. Los patinetes, a no más de 25 kmh., por las aceras, y la policía sancionando las infracciones.

Tercero, el aparcamiento en las zonas de residentes. El problema se soluciona con la regla del 10. 10 veces más caro el servicio, para poder multiplicar por 10 el número de vigilantes. Multiplicar por 10 el número de zonas, para que solo puedan aparcar en una determinada área los auténticos residentes y no, como ahora, que puede aparcar en mi calle media Murcia. No tiene sentido. Multiplicar por 10 la cuantía de las multas, y castigar a los infractores colocando un cepo en la rueda del coche que solo se retiraría pagando esa multa. Con estas medidas el sistema funcionaría y sería sostenible ¡Esto es Socialismo! Eficiencia, aquilatamiento de los recursos, y políticas para mejora de la vida de la gente.

Qué queréis que os diga, CONTRA el PP vivíamos mejor.

Un saludo a todo el mundo.