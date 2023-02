- Publicidad-

En Díario16 continuamos con la segunda parte de la conversación que mantuvimos con Ángela Hernández, secretaria general del sindicato de médicos Amyts. Una mujer que tiene las ideas muy claras y que sabe que hay que llegar hasta el final para salvar a la Atención Primaria. Por qué una sociedad que carece de médicos de familia reduce drásticamente su esperanza de vida. Además, los médicos y pediatras en huelga son la avanzadilla de una protesta que no deja de crecer. Como nos dijo Ángela Hernández: “Si cae la Atención Primaria, la Hospitalaria irá detrás”.

Sus respuestas son muy esclarecedoras de los que está sucediendo en la Comunidad de Madrid con el desmantelamiento de la sanidad pública primaria. Un negocio muy jugoso, como para que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se la juegue prolongando un conflicto que el puede costar continuar en el poder, a partir del 28 de mayo de 2023.

Ángela Hernández Puente, secretaria general del sindicato médico, Amyts, foto Agustín Millán

Ataques de Ayuso

Algunos de los ataques que formularon desde la Consejería de Sanidad y que vienen repitiendo semana tras semana hacia los médicos en huelga es que “una huelga política”, que se quiere llegar a las elecciones del 28 de mayo.

Esto demuestra que no hay una voluntad clara ni firme por parte de la Consejería para llegar a un acuerdo. Este ninguneo a la representación sindical de los profesionales, en este caso de los médicos, porque somos un sindicato médico profesional, pero, en general, de todos los profesionales sanitarios viene de largo.

¿Por qué hay interés de definir estas reivindicaciones como “huelga política” cuando estamos hablando claramente que también genera un perjuicio económico a vuestros bolsillos?

En el 2006 hubo unos acuerdos que habrían mejorado bastante o habrían impedido llegar a la situación actual de la sanidad madrileña que se incumplieron y no solo eso, sino que se anularon, se prorrogan en una ley de acompañamiento presupuestario. Luego viene una crisis tremenda, horrorosa en la que con Javier Fernández Lasquetty como consejero de Sanidad se hizo un recorte en la sanidad madrileña no solo en personal sino también hubo jubilaciones por forzosas en el 2013 terroríficas…

Con un intento de privatización de la gestión sanitaria paralizada en los tribunales, y , con un intento de privatización de la gestión sanitaria de 1,2 millón de madrileños que se paralizó en los tribunales con dos recursos, uno de AFEM y otro nuestro, de Amyts.

Y esto dentro de un proceso de hospitales públicos cedidos durante el gobierno de Esperanza Aguirre casi a perpetuidad…

Hay dos modelos, me refería, en el que los sanitarios siguen siendo de gestión directa y lo no sanitario de gestión indirecta que es como el mío, el de Arganda, el Hospital del Sureste y luego salieron otros cuatro, que ya eran modelo de gestión indirecta privada tanto lo sanitario como lo no sanitario.

Por eso es por lo que antes decía, que este gobierno y los gobiernos que han precedido, porque en la Comunidad de Madrid no pueden decir que la culpa es del anterior, porque llevan 29 años, creo recordar, gobernando el mismo color político, en la sanidad no ven una oportunidad o una forma de dar un servicio, sino que ven una oportunidad de negocio y lo están dejando bastante claro en sus últimas declaraciones.

El gobierno de Ayuso boicotea el encierro de los médicos

Fue la misma Ayuso la que salía a aplaudiros en el balcón de la puerta del Sol durante la pandemia. La misma persona que impidió el acceso de comida y bebida durante vuestro encierro en la Consejería de Sanidad a mediados de diciembre a la espera que el consejero Ruiz Escudero se personase…

Efectivamente, habíamos prolongado la reunión un poquito ya por desesperación, al ver que a las reuniones venían siempre los mismos interlocutores y que no se producían ningún tipo de avance, dijimos: “Bueno, pues esperamos hasta que venga alguien”. De hecho, esperamos de una forma que yo no me había llevado el cepillo de dientes: casi le he cogido manía a la ropa de esas 36 horas.

Ángela Hernández Puente, secretaria general del sindicato médico, Amyts, foto Agustín Millán

¿Entonces no se sabe quién dio la orden?

Nosotros no sabemos si fue la presidenta la que prohibió eso pero, desde luego lo que sí sabemos es que la directora general de Recursos Humanos, Raquel San Pedro, con muy poquita mano izquierda, no tuvo una actuación que nos hiciera sentirnos orgullosa de ella.

¿Qué os dijo?

Nos dijo que le habían prohibido de más arriba que recibiéramos alimentos del exterior o mantas por ejemplo para pasar la noche, que la pasamos en el suelo cuando en el Comité de Huelga había médicos mayores de 57 años. Yo puedo soportar cualquier tipo de te situación, pero verlos a ellos durmiendo en el suelo realmente era impresionante, sobre todo, cuando hay una sala con unos sofás de los años 70 desde hace mucho tiempo pero que siempre está permanentemente abierta y que, incluso, la cerraron.

¿Por qué cree que lo hicieron?

Entendemos que les estábamos haciendo una faena por prolongar la reunión. Los encierros que he vivido en el 2012 en los hospitales, la verdad, es que las gerencias tuvieron un comportamiento mucho más cortés.

Un ejemplo, un poco anecdótico, es que la directora general no hablaba con nosotros, aún a pesar de que le pedíamos en repetidas ocasiones hablar con ella.

¿Y qué pasó entonces?

Queríamos ver un poco cómo organizar la logística de la prolongación de la reunión y nos pidió que le pasáramos por escrito nuestras peticiones. Había una persona con una enfermedad crónica que necesitaba unos medicamentos. Necesitaba de un régimen de comidas regular y pedimos que vinieran los interlocutores para poder terminar y continuar con la reunión. Ese escrito nos la encontramos en el Twitter de un parlamentario del PP. Entonces, todo eso rompe mucho el clima de confianza.

¿Hubo errores?

Parece que en los últimos días y después de los últimos errores de comunicación que han tenido Enrique Ruiz Escudero y el propio Javier Fernández Lasquetty han cambiado un poquito el tono y ya no están acusándonos de huelga politizada.

Para nosotros eso no tiene sentido: nadie en sus cabales empieza una huelga para unas elecciones a finales de mayo un 21 de noviembre

Hay que destacar que el encierro de 36 horas se suspendió no por falta de fuerza o de resistencia de parte del colectivo médico.

Incluso por los víveres habríamos aguantado más porque todos tenemos suficiente reserva como para aguantar unos días más. Recuerdo que esto fue a mediados de diciembre, con lo cual hacía muchísimo frío y, no podíamos permitir que los médicos que nos acompañaban en la calle pasaran tanto frio.

Encierro de los médicos de atención primaria en la Consejería de Sanidad, foto Agustín Millán

Se desconvocó por la falta de víveres que habían prohibido ingresar desde la Consejería y desde la Dirección de Recursos Humanos.

Yo sufría casi más por los de fuera que por los de dentro, nos pidieron cuando ya llegó el viernes y nadie había aparecido por allí, íbamos a pasar todo un fin de semana sin que la Consejería se dignase a acercarse. Nos pidieron que saliéramos.

Encierro de los médicos de atención primaria en la Consejería de Sanidad, foto Agustín Millán

Si nos quejamos de que no nos escucha la Consejería o el Gobierno, nosotros pensamos que sí, que teníamos que escuchar también a la gente de fuera y salir. Nunca sabremos qué habría pasado si hubiéramos aguantado más tiempo. También, es verdad, que había personas dentro del encierro que no podían aguantar más tiempo por su por su propia patología crónica.

“El comunicado de la vergüenza” del Colegio de Médicos

Sobre la nueva dirección del Colegio de Médicos, ¿qué puede decirnos sobre su posicionamiento en el conflicto?

Por respeto institucional, aunque ellos no lo hayan demostrado demasiado a lo largo de los últimos meses, voy a dar solo 3 pinceladas. Es un Colegio, no sabemos por qué, los colegiados, pero de 13 personas de la Junta directiva ya solo quedan 8 y de estas 8 se están querellando con uno de ellos.

Desde luego, su comportamiento tanto con la Mesa de Hospitales como con la Mesa de Atención Primaria que funcionamos como los asesores de la Junta, ha sido de absoluto ninguneo. Es decir, los colegiados en Madrid sentimos que en el Colegio nos ha dado la espalda.

¿Qué opina del comunicado de la vergüenza?

Y, bueno, ha habido dos pinceladas: el comunicado de la vergüenza el 12 de diciembre en el que llegaron a poner por escrito que tenía que acabar la huelga. Luego lo arreglaron un poquito con un pronunciamiento de un comité que han formado, elegido discrecionalmente por la propia Junta, pero que dijeron, bueno, si deontológicamente que es el código por el que nos regimos, si los médicos ven una situación en la que la que peligra la calidad de la asistencia es lícito que vayan a un conflicto como es una huelga, para tratar de mejorarla.

¿Entonces el Colegio se ha portado bien?

Ha habido fotos y acercamientos que en mitad de un conflicto de carácter laboral como es una huelga en el que los representantes somos el Comité de Huelga para en el que, además recordemos que nos hemos abierto a otras organizaciones y representantes de asociaciones científicas de Medicina familiar y comunitaria y de pediatría…. Que el Colegio puede dar su opinión, puede ofrecerse como mediador, pero el que Colegio se ofrezca como una tercera vía de solución con la Consejería pues solo demuestra que probablemente sufrimos un Colegio tomado.

Ángela Hernández Puente, secretaria general del sindicato médico, Amyts, foto Agustín Millán

Y volvió Lasquetty a querer privatizar la sanidad

Esta misma semana, el consejero de Economía, Lasquetty, exconsejero de Sanidad de Esperanza Aguirre, ha admitido que en Madrid no hay médicos porque se van a otras comunidades autónomas, que ofrecen mejores condiciones laborales…

Por fortuna o por desgracia vivimos en una comunidad que nos dicen que es el motor económico de España que tienen buenos resultados económicos, pero, también, la que el coste de vida es de los más altos de toda España.

¿Cuáles son las que actualmente ofrece el gobierno de Díaz Ayuso?

Y en lo que es la financiación sanitaria estamos en los puestos de cola y en lo que es la retribución de los médicos, por desgracia, también. Tenemos diferencias retributivas muy acusadas entre los médicos, por ejemplo, de Murcia, son de los que mejor retribuidos están, no solamente en cuanto a complementos y al sueldo y a los diferentes conceptos que conforman nuestra retribución sino por ejemplo también en cuanto a la hora de guardia que es otra de las cosas que vamos a pedir por la parte de hospitalaria.

¿Y de Lasquetty?

Vamos a ver, yo creo que Javier Fernández Lasquetty, no dijo nada nuevo, es un ferviente neoliberal, él no cree en la gestión directa de los servicios públicos, él cree en la gestión indirecta o privada de los servicios públicos. Es muy difícil que se mejore la gestión directa de un servicio público, si a su cuidado, hay personas que no creen en esa gestión directa: es un hándicap, desde luego, para para poder solucionar las cosas.

Según la información que me ha llegado el salario de los médicos en la Comunidad de Madrid oscila entre los 1100 y 1300 euros y si no fuera por las guardias, muchos no llegarían a finales de mes…

Efectivamente, el salario base es muy pequeñito…Se le dio un recorte tremendo a las pagas extra en la crisis de 2010. Esta vino desde el Gobierno central, no nos cuidan a veces, ni desde el Gobierno central, ni desde el gobierno autonómico, pero ese bocado que se pegó en 2010 no se ha revertido después o se ha revertido insuficientemente y de forma lineal por acuerdos con otros sindicatos a nivel estatal.

Y en ese sentido, es curioso y triste cómo la paga extra de los médicos de la Comunidad de Madrid es más baja que la paga extra de los enfermeros, cosa que yo no pido que se la bajen a las enfermeras, lo que pido es que nos la suban a nosotros.

Bajos salarios, alta temporalidad

Pero esta situación no solo se limita a los importes sino también a la alta temporalidad en la contratación…

Tenemos un problema añadido: la temporalidad en la Comunidad de Madrid respecto a otras comunidades, como por ejemplo Aragón, es brutal. Es decir, tenemos una temporalidad general que alcanza prácticamente el 35% dentro de los médicos de la Comunidad de Madrid, que, entre los médicos hospitalarios, supera el 50% y en algunas especialidades como urgencias hospitalarias supera el 85%.

¿Y cómo se resuelve?

Todo esto ahora se está teniendo que solucionar porque desde Europa dijeron a España que esto no podía continuar y con la Ley 20/2021 se supone que todo esto tiene que estar en vías de solución o bastante resuelto y, para eso, se supedita la recepción de fondos europeos a finales de 2024. Vamos un poquito tarde, la Administración ahí está funcionando un poquito lenta.

El despertar de la población

Esta semana también hemos sabido que los médicos de atención hospitalaria se suman a la huelga el 1 y 2 de marzo. ¿Qué está pasando en los hospitales públicos de Madrid? ¿Por qué ahora los médicos en los hospitales se pliegan a vuestra huelga?

En el “Despertar” hay un motivo que es de solidaridad con el trato que está recibiendo Atención Primaria. Decir esto es como un castillo de naipes; se empieza en extrahospitalaria ante la situación de esta. Después despierta el sentimiento de todo lo que no está bien en Atención Primaria. Y lo mismo ha pasado en hospitalaria. Pero no se puede hacer una huelga solidaria por alguien: tiene definiciones propias y voy a destacar dos en concreto.

¿Por qué cree que el Gobierno de la Comunidad les maltrata?

Madrid en el trato de los médicos es absolutamente diferente a todo el resto de las ciudades. No sé por qué, pero es así: los médicos del ámbito hospitalario porque en primaria sí lo saben, pero los médicos del ámbito hospitalario que son estatutarios dentro del SERMAS no han podido trasladarse entre hospitales; no han podido realizar un traslado desde el 2001. Los únicos traslados que a los que han podido acogerse, a los que han realizado puntualmente con mayor o menor periodicidad, en otras comunidades. Esto supone un grave problema tanto de desarrollo profesional como de desarrollo personal si te quieres acercar a tu domicilio o si simplemente quieres cambiar de ambiente de trabajo.

Manifestación por la Sanidad Pública y la atención primaria, foto Agustín Millán

¿Cuándo se va a implantar las 37,5 horas?

Y luego el otro es el cumplimiento de las 37,5 horas que en muchas otras comunidades ni siquiera llegó a aplicarse o se aplicó al cargo de horas de formación, como por ejemplo Castilla y León. Aquí se aplicó de una forma muy curiosa: las primeras diez horas de guardia de los médicos, que hacemos guardia hospitalaria se nos descuentan Y, no nos dejan trabajar más horas. No media hora más al día, no nos dejan hacer dos modelos de actividad para sacar listas de espera, sino que nos descuentan esas primeras 10 horas. Esos son los famosos 222 euros mensuales que nosotros estimamos en unos 7 millones de euros anuales.

Solo para estas dos cosas ya había motivos más que de sobra porque siempre que se ha llevado a la mesa sectorial y, llevamos 10 años y nunca ha sido tenido en cuenta por la Consejería de Sanidad.

La privada también colapsa

Y ante las carencias y falta de recursos en Atención Primaria, hay un hecho evidente…

Supone una sobrecarga los profesionales de las urgencias vitales para estar más centrados en conseguir, por fin, y espero que este sí que será su año, la especialidad de urgencias hospitalarias. De hecho, como la ministra Darias se vaya a la política municipal sin haberlo hecho será una grandísima decepción para ellos.

El colapso de las urgencias hospitalarias…

Evidentemente la situación de Primaria preocupa pero preocupa en sí misma no solo por los que recargan los hospitales sino porque la Primaria es la base del sistema, resuelve o tiene la capacidad de resolver cuando se ejerce en adecuadas condiciones, más del 90% de los problemas sanitarios de la población. Tiene unos beneficios a largo plazo tener el mismo médico de familia o el mismo pediatra que han sido reconocidos en estudios científicos tanto disminuyendo en ingresos hospitalarios o en acudir a urgencias o incluso, en la esperanza de vida. Entonces, todo está relacionado: si cae la Primaria, tenemos muy claro, que la atención hospitalaria iremos detrás.

Casi un 40% de los madrileños tienen ya una póliza de seguro médico privado siendo de las cifras más altas en todo el país.

Hay lobbies actuando que evidentemente están promocionándola, pero yo creo, como digo a veces, se han pasado de frenada. Ahora mismo el sistema público madrileño está tan tensionado y, se ha hecho tan poquito esfuerzo en explicarle la población cuando se debe acudir y, cuando no. Nosotros decimos que da igual cuántos hospitales y cuántos centros de salud y cuántos hospitales privados abras, que siempre va a haber más demanda.

¿Para Ud. es resignación o complicidad con el modelo que quiere imponer Díaz Ayuso?

Se ha hecho tampoco en ese sentido que ahora mismo ha subido la privada, a pesar de estas pólizas de una cantidad, digamos, reducida. Pero están comprobando que también están con problemas. Es decir, ahora mismo pedir un especialista por la privada puede llevar perfectamente 2 o 3 meses. Estas esperas en la gestión pública se están trasladando también a la privada.

¿Es necesario un pacto?

Aquí es el momento en el que yo digo, llevábamos tiempo diciendo y cada vez empiezan a verse más voces que es necesario un pacto, una renovación de un nuevo pacto por la sanidad tanto a nivel autonómico como a nivel central, porque esta tensión entre colores políticos, entre PP y PSOE, son los que finalmente tienen responsabilidades de gobierno, salvo algunos gobiernos nacionalistas o autonómicos. Esta tensión y esta politización partidista de la sanidad no está beneficiando a nadie ni a la gestión pública ni a la gestión privada.