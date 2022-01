Ángel Macías: «Las elecciones en Castilla y León son el juego de la política, que a veces es la política como juego»

- Publicidad-

Ángel Macías (Zamora, 1968) es abogado, presidente del Foro Pensamiento y Libertad y del partido político «Por Zamora» que contribuyó a fundar en 2019, tras 12 años alejado de una actividad política en la que previamente fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora de los 26 a los 38 años, entre 1995 y 2007.

¿Qué es el Foro Pensamiento y Libertad?

Somos una asociación humilde, de una provincia humilde, periférica no por la distancia con el centro de España sino por su alejamiento de hecho a la hora de la toma de las decisiones territorialmente estratégicas. Una asociación que trata de abonar el terreno para traer a Zamora los debates del mundo actual en torno a la humanidad, la transformación social y tecnológica, los derechos humanos en igualdad y por supuesto, va en nuestro nombre, la defensa de la libertad individual.

¿Cómo surge el Foro Pensamiento y Libertad?

Surgió hace unos años, fruto del intercambio de opiniones entre un reducido grupo de amigos con inquietudes por el conocimiento, imbricados en la sociedad zamorana y con visión reformista y transformadora de nuestra ciudad y provincia. Profesionales liberales, jóvenes estudiantes, pequeños empresarios y, en aquel momento, en algo que puede resultar curioso pero que enlaza perfectamente con el contenido del libro que se presentará el martes, dos personas que acabábamos de dejar el Ayuntamiento de Zamora siendo ambos portavoces, uno del PP y otro del PSOE.

Entendemos que uno de los pilares fundamentales es el movimiento cultural, cuéntenos en qué consiste esta primera actuación que van a llevar a cabo.

Así es, ya en nuestros principios inspiradores hablábamos de la actividad cultural y de divulgación entendida como foro de debate sobre las ideas (no las ideologías), que es precisamente una de las líneas medulares que conducen el magnífico libro de Antonio Solá y Fernando Carrera que nos ilumina sobre ese futuro que viene para quedarse, ese «futuro-presente«. Tras la pandemia no podríamos haber encontrado un evento más adecuado ni con mayor trascendencia que la presentación de esta obra en Zamora solo después de Barcelona y Madrid.

Nada hubiera sido posible, no obstante, sin que los autores, la Fundación Liderar con Sentido Común y la editorial Deusto se hubieran volcado como lo han hecho. Un auténtico privilegio, más aún teniendo en cuenta las agendas nacional e internacional de ambos autores, para los zamoranos que acudan a la presentación.

Cree que un líder se puede «fabricar» o hay que nacer con ese «don»

El martes espero contar con mejor capacidad de respuesta, (ríe). Las cualidades del liderazgo -y en la página 68, Solá y Carrera las exponen con una brevedad, nitidez y profundidad difíciles de encontrar- son en cierta medida innatas pero solo trabajándolas pueden desplegar todos sus efectos. Y como nos vienen a recordar, o a redescubrir, nadie es líder «per se» sino porque quienes lo siguen lo reconocen como tal o directamente se reconocen en él.

¿Qué opina del anticipo de las elecciones de Castilla y León?

Es el juego de la política, que a veces es la política como juego. No parecía una necesidad por inestabilidad del gobierno autonómico pero es una potestad que asiste estatutariamente al presidente de la Comunidad y él decide si la ejercita o no.

¿Quién cree que va a ganar?

¡Por Zamora! (ríe). No, ya en serio, la cuestión no es qué partido va a ganar, sino lo que no parece que vaya a ocurrir, esto es: que ganarán los ciudadanos de Castilla y León y los de provincias tan depauperadas como Zamora que cada año pierde más población, tiene la menor tasa de actividad económica de España y uno de los mayores envejecimientos poblacionales. Para que se haga una idea, el primer núcleo de población de la provincia lo conformarían los zamoranos de primera generación que hoy viven en Madrid, entre ellos, la mayoría de nuestros jóvenes mejor preparados. Algunos decimos que no lloramos por la España vaciada, sino que luchamos por la Zamora llena de oportunidades para la vuelta y para ganar el futuro, ese «futuro-presente» del que nos hablarán el martes Antonio Solá y Fernando Carrera.