Ángel Lage Lucendo, dibujante interesantísimo

Resulta que es el vecino de arriba de la casa de mis padres en El Escorial. No le conocía, una vez hablé con su mujer por un asunto de la plaza de garaje de mis padres. Solo eso. Hasta el pasado domingo en el que ambos estuvimos firmando libros para la asociación ARROYATE que intenta hacer que el mundo sea mejor.

Me regaló su libro y yo le regalé uno mío, como solemos hacer los artistas. Y confieso que yo flipé con el suyo. Es un natural, como dicen los británicos, dibuja lo que le da la gana sin aparentemente ningún esfuerzo.

El libro que me regaló se titula: Dibujando a mi alrededor, cuadernos de un sketcher, y se lo ha editado él mismo.

Me ha gustado muchísimo. Me gusta muchísimo. Lo tengo a mi lado y lo abro y cierro con frecuencia para ir descubriendo trazos, masas y colores.

Siempre me caen bien los dibujantes, me parece mágico que muevan el lápiz o la pluma o el pincel y aparezca algo reconocible o no reconocible, pero que de algún modo me toca y conmueve.

Contaba Ángel que durante la pandemia dibujó hasta el último rincón de su casa desde todas las perspectivas posibles. Su casa que es igual a la de mis padres. Estoy deseando tener oportunidad de poder ver algún día esos dibujos, poder asombrarme mirándolos. Los cuadernos de campo, que siempre lleva consigo y me enseñó, eran fascinantes. Un dibujo reproducido está bien, pero un original es puro milagro.

Mientras tanto, aunque supongo que no es demasiado fácil de encontrar, recomiendo a cualquier amante del arte que se haga con su bonito libro.

Pego el enlace a su web y cualquier lector pueda descubrir sus dibujos, y quizá a través de la misma también pueda conseguir el libro.

https://www.alagelucendo.es/