Ángel Grijalba, fundador en Facebook del grupo «porque somos donostiarras» con 33.500 seguidores, analiza los déficits creados por la movilidad, turismo y vivienda en Donostia (I) 

Ángel estudia y profundiza en su vida diaria temas de liderazgo, innovación y emprendimiento. Consultor en SAFEBROOK -Wealthtech Consultant- para asesoramiento financiero, miembro del comité de miembros en BNI-PRIME, un equipo de 25 empresarios que se reúnen semanalmente para hacer crecer sus negocios mediante reuniones de Networking.

Cuando le presentan a un posible cliente afirma – “soy director de BEST-HOUSE, una asesoría inmobiliaria, financiera y de seguros, al mismo tiempo hace una reflexión sobre su trabajo y se pregunta realmente cuál es la misión y la visión del mismo. Hacer cumplir las ilusiones y los sueños de mucha gente, ayudando a vendedores, personas que dejan atrás un trozo de sus vidas y a compradores, que buscan un piso, un chalet o un local comercial con la ilusión por encontrarlo”. Les hacemos las transacciones fáciles -añade- aportando profesionalidad, comprensión, complicidad, empatía. además de conocimientos técnicos.

Continúa. Me gusta aportar valor en la relación para estas operaciones,

lo hago con pasión, me gusta mi trabajo. Fundamentalmente doy asesoramiento inmobiliario/financiero. Fui director en tres entidades financieras ocupándome de tareas como Banca Privada, Riesgos y Pymes, coordinando y dirigiendo equipos, y abriendo nuevos mercados en expansión. Me gradué por la Universidad Politécnica de Valencia como Agente Financiero Europeo, también en ThePower Business School en el programa ThePowerMBA y en IE Business School en Madrid en el Programa de Desarrollo en Sistemas de Información y Comercio Electrónico.

Como voluntario comparto parte de mis energías en ASGICER-Gipuzkoa contra el cáncer. consejero y Presidente de dicha ONG durante el 2020.

Angel es natural de Donostia, pero lo que le llega al alma es la ciudad donde reside desde siempre, a la que entrega todo su amor. Para ello ha constituido en Facebook un grupo abierto a todas las personas que se interesan y apasionan por la ciudad, y la desean organizada y bien planificada, tanto para los residentes en ella como para los turistas que la visitan. Pero sobre todo es un hombre que se expresa con rigor y firmeza, que habla de cómo hacer crecer su ciudad y hacerla más cómoda para sus habitantes y visitantes, y cómo sus gestores, a veces, no dan la talla que debieran y lo hace con pasión, pero matizando lo que expresa. Muestra su plataforma como un punto de encuentro para debatir estas cuestiones. Dice que Donostia es un tesoro que hay mimar y proteger, al igual que a sus ciudadanos y visitantes.

¿Cuál es la filosofía de “Porque somos donostiarras”?

La plataforma PORQUE SOMOS DONOSTIARRAS fue creada el 15 de Octubre del 2016. Soy su fundador y administrador.

Da voz a todas aquellas personas que amen a Donostia, hayan nacido o no en ella, sin olvidar a Gipuzkoa, sin exclusiones, pasando un buen rato compartiendo, un lugar para dar voz y publicidad a nuestra ciudad, en encuentros para la tolerancia y el respeto, sin cabida para la política -aunque es inevitable en ocasiones cuando se trata de analizar o referir el trabajo de los gestores de la ciudad- ni para la publicidad, con buen rollo por delante a pesar de las discrepancias y los diferentes puntos de vista sobre Donostia y sobre la forma de visionarla y diseñarla como por ejemplo hacer un turismo sostenible, la movilidad de todos/as y las soluciones medioambientales necesarias para una ciudad que es un referente mundial por su belleza.

Se te ocurrió fundar “porque somos donostiarras. ¿Porqué?

Fue una iniciativa personal, la verdad es que participaba en otro grupo y al no estar muy de acuerdo con la forma de censurar sus entradas, me propuse hacer algo que reflejara realmente la opinión de gente preocupada por su ciudad. Comenzó a crecer muy rápidamente, vamos por los 30.500 seguidores, una persona de cada seis en la ciudad. Actualmente somos unos 188.000 habitantes. El número de publicaciones mensuales está alrededor de las 1.100. Damos entrada a personas desde las Vegas, Suecia, California, Escocia, Francia, Italia, Reino Unido, algunos países de África, es de alucinar.

¿En tu criterio, qué temas debiéramos tratar en esta entrevista?

He pensado en varios bloques, el turismo en la ciudad, la movilidad , la vivienda, la construcción, si te parece comenzamos hablando de ellos.

¿Cuál es la respuesta actual de la ciudadanía en los diversos temas?

La respuesta más amplia es de que cada vez es más difícil entender la relación administración-administrado, cuando se observa una ciudad -la nuestra- quebrantada por muchos problemas de tipo circulatorio, con un turismo mal regulado y sin límite, con unos gestores que a veces, demuestran ineficiencia, con una sanidad insuficiente, con ausencia de opiniones ciudadanas en proyectos de peso, la falta de proyectos de construcción pública, los alquileres de vivienda por las nubes, también la mala empatía de sus gestores, la necesidad de generar una ciudad con ciudadanos felices, el paro, cómo se sigue construyendo, el grave déficit en viviendas VPO, etc…

Cuando desde la gestión municipal se hacen las cosas manifiestamente mal, es necesario pedir responsabilidades por su mala gestión.

HABLEMOS DE LA MOVILIDAD

¿Cuál es tu visión y la de la plataforma respecto a la movilidad en la ciudad?

Probablemente, hoy, es el mayor problema que tiene San Sebastián. Es muy difícil desplazarse por la ciudad, y en nada ayuda, sino al contrario, los cambios en los sentidos de dirección que se han hecho en sus calles. Hay una iniciativa de nuestros gestores municipales para eliminar en lo posible el coche del centro. Muchos de los problemas tuvieron relación como consecuencia de la construcción del metro “topo en nuestra ciudad”. El topo es el ferrocarril que nos une con Irún y Bilbao. La construcción del topo por la ciudad creó una gran controversia, pero ahí está. Un ramal llegará hasta Lasarte. Se supone que fundamentalmente va a mejorar la movilidad en la provincia y con la frontera francesa, también con Zarautz, Zumaya o Getaria. El metro/topo viene desde Irún, pasa por Pasajes, Herrera, llegará hasta el Hotel de Londres, en la misma playa, el barrio del Antiguo y Ondarreta, todo por el subsuelo. También se ha pensado que aliviará la circulación por la ciudad, por lo tanto hace pensar en sino la eliminación, disminuir sensiblemente el flujo circulatorio por la misma, aunque de esto, nada se dice y ningún dato se aporta. Pero si pensamos que ya hace unas legislaturas se incentivó la construcción de parkings en el centro de la ciudad, Oquendo, Boulevard, Kontxa, San Martín y Kursaal, es evidente que para disfrutar de ellos hay que facilitar la movilidad.

Otra cuestión y estimamos es la verdadera solución – por ejemplo-sería la de construir parkings disuasorios en el extrarradio y crear autobuses-lanzadera, públicas, al centro de la ciudad en espacios de tiempo cortos.

El acceso por el Rio Urumea, desde el hotel Amara Plaza hasta el puente de María Cristina está totalmente colapsado. Quizás los mayores beneficiados del topo serán los universitarios que accederán con mucha más facilidad a sus campus respectivos. El tema de los aparcamientos disuasorios no se ha estudiado para nada. Salvo el de Illumbre-Anoeta que está en servicio durante el verano. El metro aún tardará un tiempo en ponerse en servicio, y ya está asumido por la ciudadanía.

Seguir pensando en aparcar en el centro de la ciudad, en sus parkings subterráneos es un disparate. La solución no pasa por acumular tráfico hasta el centro, sino detenerlo en las afueras.

Esta es una cuestión clave que exige un planeamiento profundo y los actuales gestores parece que, sin una visión realista, nos empujan a una verdadera ceremonia de la confusión y el caos. No entendemos desde nuestra plataforma “Porque somos Donostiarras” qué intereses en concreto puede haber al respecto. La construcción de parkings disuasorios se haría junto a las paradas del metro en el cinturón de la ciudad. La locura es gestionar desde la municipalidad soluciones/petachos, que no se pactan con nadie y que agravan (van a agravar) el futuro de la ciudad, salvo que se produzca un milagro.

El Departamento de Movilidad Urbana, responsabilidad de Pilar Arana, (concejal municipal de la movilidad urbana), (se le ocurre cambiar) cambia el sentido de la dirección de varias calles importantes del centro de la ciudad (Zubieta, Arrasate, San Martín) , como si eso fuera una solución mágica, y ha resultado un auténtico desastre y despropósito. Se exigen soluciones estructurales que vayan a la raíz del problema y que cuesten lo que cuesten deberían de abordarse. Falta o hay mala información, confusión de la ciudadanía respeto a lo que se hace y las medidas o cambios, (cambios de tráfico en el centro de la ciudad dejando de lado a los profesionales, cambiar San Martín de sentido, Arrasate, Zubieta, Easo, etc.Es un verdadero Caos. El alcalde debe de dar la cara.). Y ante todos estos problemas, la callada por respuesta, o entrevistas en DV en las que no se les pregunta con rotundidad, y ellos “hablan de su libro”.

No se tiene en cuenta a los profesionales que están toda su jornada laboral al volante: conductores de autobuses, taxistas, profesionales de la distribución, conductores de ambulancias (qué peligro, atrapados en caos circulatorios continuos). Y ellos son los principales sufridores de toda esta mala gestión de este departamento.

Otro problema es el del Taxi, cerrando el paso a la entrada de otras compañías en la ciudad como Uber, Cabify. El tiempo de espera actual para coger un taxi es excesivo. Un tercio de las licencias de taxi de San Sebastián están sin utilizarse, hay unas 308 y hay 70 inactivas (lo hay 200 en activo). Actualmente pueden faltar más de 100 taxis en la calle para dar un servicio digno. Las esperas para un taxi superan a veces la media hora, y en lugares y momentos críticos, como la estación del Norte, confluencia de la estación de autobuses y la de RENFE, se generan unas colas y esperas impropias de una ciudad de servicios seria y diligente que queremos ser.

Esto perjudica también la imagen de una ciudad moderna, volcada también en un turismo de calidad. Y perjudican a sus moradores y visitantes. Hay un verdadero lobby que se autoprotege. Hay que abordar de una vez por todas estos temas que dañan la imagen de una ciudad, para eso están los gestores municipales y a su alcalde Eneko Goia a la cabeza. Y los gestores municipales no pueden descargar la responsabilidad únicamente en el gremio del taxi: deben aportar soluciones, que para eso están. Para eso les pagamos: para que resuelvan problemas, aporten soluciones y tengamos una ciudad mejor cada día.

También se tolera el aparcamiento de autocaravanas en el Paseo Nuevo, Paseo Eduardo Chillida (el del Peine del Viento), y en otras zonas, de una forma totalmente desregulada, y se inhibe la construcción de aparcamientos específicos para ellas. Una situación inquietante, parece que hoy vale, el todo vale. Eso produce muchas veces desperdicios y basura, y sobre todo, una sensación de que aquí se regula poco y mal.

¿Es tarde para tomar medidas correctoras?

Ya está haciéndose un poco tarde tomar decisiones como las que te he citado (aunque no irreparable todavía) y el sentir general en nuestra plataforma en Facebook, es de una insatisfacción brutal con el desbarajuste de planes. No lo sabemos claro está, pero que el tema de la movilidad parece es algo que los futuros gestores deberán priorizarlo en sus campañas. La política no es objetivo de nuestro portal, pero hacer de Donostia una ciudad agradable para residentes y visitantes si lo es. Y escuchar a profesionales del tráfico en la ciudad, a conductores de ambulancias, a taxistas, repartidores, conductores de autobuses urbanos, servicios de urgencias, etc. Es clave para la toma de decisiones. Hay muchísima crispación. Absoluto caos.

El 14 de Agosto pasado, el Alcalde de la ciudad realizó unas declaraciones a El Diario Vasco y preguntado por algunos de estos aspectos, evadió las respuestas, derivando la respuesta en cuestiones como la peatonalización de algunas calles, aspectos que no se reivindican por la ciudadanía, al menos no forman parte del debate principal. En el tema de la movilidad no hay debate, hay un claro acuerdo para el cabreo.

También no podemos obviar que en esta ciudad se paga un Impuesto de circulación de lo más alto en España. Será por alguna razón que nadie conoce.

TURISMO EN DONOSTIA

¿Si te parece Ángel podemos pasar a un segundo bloque en esta entrevista? ¿Abordamos el turismo?

Los aspectos que se me ocurren son, ¿porque el turismo se acerca a nuestra ciudad? ¿Por la comida? ¿es barato comer?, ¿Por la naturaleza?, ¿Por el nivel de atención que recibe en los hospedajes? ¿Por cómo somos los vascos? ¿Porque se encuentra cómodo en la ciudad? ¿Porque es una ciudad muy bella?

¿Qué pasa con el turismo en Donostia?

Como en muchas ciudades bellas del mundo al turismo hay que ponerle un freno, al menos hay que regularlo de manera que ganen tanto el turista como el residente. Equilibrio muchas veces difícil. Hay que admitir que Donostia es una meca turística. En el 2015 se decía que tenía un déficit importante en plazas hoteleras. A partir del 2008 comenzaron a dispararse las viviendas turísticas en San Sebastián, se comenzó a invertir en esta área. Han pasado 14 años, estamos en el 2022 estimo nos hemos pasado, la historia ahora quizás es no pasarnos de frenada, crear de nuevo por ejemplo 2.000 plazas más es algo que habría que asumir y gestionar. Hay dos tipos de turista el que pernocta en la ciudad varias fechas y el que la visita escasos dos días que mayormente es gente o bien de la provincia o turismo nacional de fuera de ella.

Hay una concejalía de turismo sostenible, y está Donosti Turismo, (ante Centro de Atracción y Turismo, el CAT-NO), aunque las decisiones importantes emanan del propio (Pero realmente el tema de qué hacer y cómo planificar el turismo en la ciudad lo hace directamente el) ayuntamiento. Hubo varias declaraciones del alcalde, indicando que se van a limitar la construcción de nuevos hoteles, pero se han seguido construyendo, y hay más en desarrollo. Parece que los constructores saben sortear las dificultades para seguir construyendo. Se está construyendo el que estará en el edificio del Bellas Artes, en Urbieta, otro en construcción en el centro de la subida de Miraconcha, y también otro en la subida hacia Aiete, en la esquina del paseo de la Fe, pero el alcalde sigue insistiendo una vez más que se van a limitar la construcción de nuevos hoteles, sin que ello se cumpla un año tras otro.

¿Número de plazas hoteleras y gastronomía? Preocupación.

Hay 13.000 plazas en Gipuzkoa, de las cuales 7.000 están en Donostia y unas 1.300 en Donostialdea, y desde la pandemia se ha crecido en 1400 camas, el desarrollo continúa. Si a eso sumamos el agroturismo, campings, etc, llegamos hasta las 24.000 plazas actualmente. El turismo en el 2019 fue una auténtica bomba, puede que un aviso. Pues bien, el año pasado se sobrepasó considerablemente, y este año aún más. Pero casi todo el turismo termina confluyendo en la ciudad. 21.000 personas diarias visitan nuestra ciudad. Si somos 188.000 habitantes, los 30.000 que hay que añadir que nos visitan cada día, suponen más del 15%, que es una cifra importante. Podemos decir que las cifras comienzan a ser muy preocupantes. Esto tiene una consecuencia; hay turismo a barullo y no se les trata adecuadamente. Peligroso asunto para una ciudad como la nuestra, que queremos aspirar siempre a lo más alto.

Las avalanchas de gente en la Parte Vieja son más que evidentes y se ha puesto de moda el “recoja Usted el pintxo en su plato”. A mediodía, la suciedad es palpable y las colas nutren los accesos a los locales de hostelería. Ir a comer una tarta de queso en La Viña en la calle 31 de Agosto exige altas dosis de paciencia, todo los locales hacen el lleno total, el completo. Pero no hay una vigilancia para frenar las entradas. Esto supone también inseguridad ante posibles robos, etc., muy mala imagen.

¿El turismo es un problema?

Hay que decir claramente que, si no se pone freno a determinados aspectos y se planifica muy bien, el turismo puede llegar a ser un gran problema de la ciudad. Estudiar al detalle si se debe detener de una vez la construcción de nuevos hoteles, regulación de los pisos libres para turistas, son temas a considerar desde ya, y no solo palabrería de los gestores municipales. Si sumamos tensiones por el tráfico, por un mal planeamiento de la movilidad, por una deficiente información a la ciudadanía, tenemos un cocktail peligroso que afecta a la seguridad ciudadana (carteristas, robos en domicilios, etc). Una ciudad no muy segura que afecta a indicadores de calidad en forma negativa, no apunta en buena dirección.

¿La ciudadanía donostiarra cómo reacciona?

En general piensa que se le trata bien al turista, a pesar de la fama que llevan los vascos de gente un tanto reservada. Va aceptando la inmigración, siempre que se haga en forma regulada y en lo que si está de acuerdo, tomando como referente nuestra plataforma en Facebook, estamos en momentos críticos para entrar a formar parte de las ciudades incómodas. Si eso se vende a nivel internacional a través de los operadores, el riesgo de hacer crack está ahí. Hay muchos otros destinos que compiten por el deseado turista y más el de calidad, que es el que lleva perras a una ciudad.

¿La tasa turística?

Parece que el tema de la tasa turística es una prioridad para los gestores de la ciudad. No sé si a favor de las arcas municipales sin más o para conseguir un retorno a la propia ciudad en mejoras y beneficios, servicios a los comercios, menos paro, etc… Conviene dejar muy claro qué es lo que se va a hacer y para qué, cuánto se espera recaudar, con trasparencia, y cuál va a ser, claramente, su destino.

Hoy más que nunca se exige una planificación municipal, que hasta la fecha, ha sido un tanto confusa en los aspectos que venimos citando. El turismo cambia de sitio y lugar en el mundo de forma bastante caprichosa a primera vista.

VIVIENDA

¿Hablamos de la vivienda en Donostia?

Si, así podíamos finalizar esta primera parte de la entrevista para continuar más adelante con temas como Comercio y servicios, Empleo, Seguridad Ciudadana y la Ciudad al servicio del Conocimiento y de la Ciencia. Retos a futuro, expresando como queremos a Donostia dentro de 20 años a 2040.

¿Vivir en San Sebastián es de ricos?

Ángel responde – realmente es bastante complicado acceder a la vivienda en San Sebastián. La vivienda es cara. Eso es un dato objetivo. Hay un fuerte grado de penetración urbana tanto en la ciudad como en sus alrededores, único sitio para expansionarse. Para el que tiene “pasta” no hay problema, seguro. Eso es algo además que dicen las personas que nos visitan, cuando ven el precio de la vivienda, que parece no tiene techo. Hay un censo de 12.000 demandantes de vivienda y un censo de más de 5.000 viviendas vacías. Muchas de ellas segundos propietarios que además viven fuera de la ciudad. Los datos son de echarse a temblar.

En 2012 en toda la comunidad autónoma se hicieron 3.622 viviendas VPO, en Gipuzkoa 999. Diez años después, en 2.022 -a septiembre-, se han hecho sólo 526 VPO en todo el País Vasco, de las que en Gipuzkoa, y en dicho año, son 48. Tenemos un problema muy importante de demandantes de vivienda y por otro lado, un bajísimo nivel de construcción de VPO. Hay que pensar que tenemos afortunadamente un campus universitario muy importante, pero la respuesta que damos a los universitarios es “arréglate como puedas para encontrar un techo”. Quizás viviendo 4 o 5 personas en pisos reducidos. Tenemos varias universidades con sede en la ciudad, la UPV, Deusto, Mondragón Unibersitatea y Universidad de Navarra como Ingenieros en Donostia , con mucho prestigio, y el Basque Culinary Center.

Todos buscan vivienda en la ciudad. Trabajo en el mercado inmobiliario y lo conozco bien. Prácticamente no hay vivienda de alquiler en la ciudad y lo que hay, a precios increíbles, es demencial. La ciudad no está dando respuestas a estas peticiones por parte de gente que serán los futuros profesionales de carreras complejas. Su recuerdo siempre será que hicieron sus carreras viviendo de forma hacinada con una clase política ajena a ellos.

48 viviendas de VPO construidas este año en toda Gipuzkoa demuestran en la locura que estamos con el nivel tan importante de pisos vacíos que hay. Lo que se construye en la ciudad es vivienda libre. En Donostia no hay proyectos para VPO. Ahora se está con el tema de los cuarteles de Loiola. Vox – la derecha rancia- pone un recurso porque hay que defender que siga el ejercito en la ciudad, cuando están cerrando o trasladando cuarteles en todo el país. Ahí se iba a realizar una gran promoción de vivienda pública en sus tres cuartas partes. Ha ganado un recurso que impide se use la zona para fines distintos a los actuales. Es una zancadilla al ayuntamiento y a la ciudad.

Hubo un proyecto faraónico en Alza que no se llevó a cabo. Al hablar con el alcalde lo único que sale es el tema de Loiola, nada más. No se plantean más alternativas de construcción en el momento actual. Todo el mundo ya asume que en Donostia vivir es muy difícil, porque no decir imposible. Hubo unas declaraciones del Alcalde que no gustaron sobre todo a los jóvenes, cuando comentó que “los jóvenes tendrán que acostumbrarse a vivir fuera de la ciudad”. No fue de recibo aspirar a vivir a 25 kilómetros de la ciudad. Es lo del castillo para la nobleza y la gente normal fuera de palacio.

¿Cual es el precio medio de un piso de 80 m2 en alquiler en Donostia?

Si hablamos del Gros, del centro, Parte Vieja serían desde 1.500 a 2.500 euros. La construcción en San Sebastián es un gran borrón, no hay proyectos, ni para Donostialdea, que conforma el cinturón de la capital.

¿Qué dice al respecto “porque somos Donostiarras?

El problema de la vivienda está empezando a enquistarse en la ciudad, y no parece que, desde las instituciones, estén haciendo algo que funcione. No hay casi construcción de VPO, y los precios siguen disparados, parece que sin límite. Y hay que ofrecer soluciones a la gente, a los jóvenes. Incluso a los jubilados, a todos. Exigimos a los políticos, a los que tienen cargos de responsabilidad, porque ellos están al servicio de la ciudadanía: son los ciudadanos quienes pagamos sus sueldos. Y ellos deben tenerlo muy claro, y deben dejarse el pellejo por todos ellos. San Sebastián es una ciudad maravillosa. Pero hay que hacer algo más por ella. Y por sus gentes. La sensación de desamparo, de inacción, la proliferación de problemas por toda la ciudad, etc, producen un amargor importante en los ciudadanos a los que se debe cuidar y mimar.

Eso buscamos. Eso queremos en “Porque somos donostiarras”. A ello aspiramos. Con todas nuestras fuerzas y con mucha ilusión.

Puede que la entrada de Odón Elorza en liza revuelva un poco el mercado. El discurso con el que ha saltado al ruedo ha buscado enganchar con muchos de los problemas actuales de la ciudad, con el exceso de autocomplacencia y la indecisión. Dice que hay que devolver la ilusión. Pero no hay que olvidar que su partido es uno de los socios del gobierno municipal actual. A la ciudad hoy le falta vida, está un tanto paralizada, le falta impulso, hay un tratamiento de las cosas demasiado gris, muy a espaldas de los ciudadanos.

Y sonriendo continúa – solo es una idea….

¿Si “reventamos” la ciudad en verano, abriendo espacios al ocio y diversión por toda la ciudad, desde el uno de junio hasta el 30 de septiembre?

¿Porqué no hacemos que muchos paseos -la Zurriola, el paseo de la Concha, el Paseo Nuevo, Ondarreta, el paseo Eduardo Chillida, etc- sean nuevos ejes de la diversión y la socialización?

Seguiremos hablando Angel en una próxima entrevista de más temas como el de la seguridad ciudadana (Plantillas, tema Santi Coca, etc…), Comercio y Servicios, el empleo, Los jubilados en la ciudad, Donostia como ciudad al servicio del Conocimiento y de la Ciencia, será la segunda parte de temas referentes a la ciudad, temas que de forma habitual tienen entrada en nuestra plataforma “Porque somos donostiarras”.

Despido esta entrevista con un apretón de manos, emplazándonos para la próxima, Donosti es la ciudad que vio nacer a este articulista de Diario16, amo a la ciudad aunque mi corazón también esta algo dividido entre Bizkaia y Bilbao, pero me gusta sumar, no diferenciar. Me da pena y tristeza que Donosti pague un tributo muy fuerte a crecimientos desmadrados como un turismo brutal u otros temas y que se comience a pensar en una ciudad un tanto incómoda.

Hasta aquí la entrevista con Ángel Grijalba que nos ha ayudado a desentrañar las cosas que pasan y son, en una preciosa ciudad del País Vasco, situada a orillas del Mar Cantábrico. Le deseo lo mejor para la plataforma “Porque somos Donostiarras” y emplazo a mis lectores para una segunda parte que ya hemos citado.

Ángel apunta finalmente – hago una sugerencia a los lectores, integrantes de la plataforma “Porque somos Donostiarras” o no, a dar su testimonio a través de ella para disponer de la mayor audiencia posible en temas tan importantes para nuestra Ciudad.

En un mes Félix la segunda parte.