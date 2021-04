El candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en una entrevista en El Objetivo de La Sexta, donde ha recordado que «estamos en una situación de emergencia democrática, ya que la democracia está amenazada por algunas actitudes y algunas posiciones de la ultraderecha”.

Ángel Gabilondo ha afirmado que “el PSOE va a hacer un cinturón sanitario a Vox» y ha hecho una llamada «todas las fuerzas democráticas a que se sumen”.

Están rompiendo los consensos básicos de nuestra convivencia

“Hay que tomar una posición firme. Están rompiendo los consensos básicos de nuestra convivencia”, ha denunciado Gabilondo, quien ha defendido que “la ultraderecha no puede estar incidiendo de este modo en la democracia española, Es una amenaza para la democracia española”.

¿El PSOE se plantea la posibilidad de ilegalizar a Vox?, Gabilondo lo ha negado. “Eso no se está planteando, lo que sí se está planteando es decir explícitamente que ninguno en Madrid gobierne con Vox”.

El Candidato socialista ha rechazado intervenir “en ese debate de opinión que parece que blanquean lo que se dice como si fuera una opinión más, cuando son amenazas directas para la democracia. Entre racismo y no racismo no hay neutralidad, y entre fascismo y no fascismo tampoco”, ha aseverado.

“Basta ya”, ha reclamado Gabilondo, para quien “el colmo han sido las amenazas de muerte a Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska y María Gámez”. Gabilondo ha condenado la actitud de Vox, que cuestionó la veracidad de esas amenazas.

“No se puede aguantar, se han cruzado todas las líneas y lo que hay que hacer es aislar a Vox”, ha insistido.

Ángel Gabilondo por qué no se marchó antes del debate de la SER: “Estábamos parando posiciones fascistas”

Ángel Gabilondo, en El Objetivo ha explicado qué le llevo a quedarse en el debate para, posteriormente, abandonarlo.

“Àngels Barceló le dijo a Pablo: ‘No te vayas, quédate por aquí’. Estábamos a la expectativa, no sabíamos si se iba a quedar. Cuando supimos que Iglesias no volvía, después de intentar debatir en un debate imposible, decidí por democracia no seguir en ese lugar, ha asegurado Gabilondo.

Tras escuchar las críticas de Irene Montero, Ione Belarra y el propio Iglesias, Gabilondo ha asegura que «respeta» esas decisiones, agregando que también estaba parando posiciones fascistas”.

“En cuanto supe que Iglesias se fue, dejé de estar allí. Me expliqué, hice un alegato a favor de la democracia. No voy a entrar en debates, prefiero unir fuerzas. No vengo a restar”, ha sentenciado.

