“La ultraderecha no reconoce al diferente, que somos diversos y queremos vivir una vida digna y con justicia. Ellos no tienen más derechos que nosotros ni son mejores que nosotros”. Y por eso, el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha insistido esta tarde desde Carabanchel en que a la ultraderecha “tenemos que ganarles a votos en las urnas” para “que no estén en el poder” porque “se trata de la democracia”.

Hoy todos los demócratas nos llamamos Fernando, María y Pablo.



Hoy se ha producido un cambio de rumbo en la campaña a las elecciones.

Quienes no condenen explícitamente la violencia concreta deben ser vencidos en las urnas.



Ha asegurado que “hoy todos los demócratas nos llamamos Fernando, María y Pablo” en referencia al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y al candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias. Los tres han recibido amenazas de muerte y Vox se ha negado a condenar “explícitamente” la violencia “concreta como acto criminal”, no sirven “declaraciones globales”, ha remarcado Gabilondo.

Es un peligro blanquear a la extrema derecha 🤦🏻‍♂️



La ultraderecha socava el fundamento mismo de la democracia.



Después del espectáculo bochornoso de Monasterio, mi palabra ha sido mi gesto: marcharme de allí.



✋ 👉 🗳️



El debate de la SER de este viernes “ha cambiado todo en el panorama de las elecciones”. “Hemos asistido a la exaltación de valores antidemocráticos, fascistas y que ponían en duda la democracia”. “Si me presento”, ha seguido Gabilondo, “es para defender la democracia y sus valores para todos sin excepciones” y ha apelado “a todos los socialistas, a los progresistas y demócratas, es imprescindible que vayamos a votar según nuestros principios, valores. Vayamos a votar”. Ha añadido que quiere ser “presidente para hacer un gobierno serio, progresista y un gobierno honesto y sin vosotros eso es imposible. ¡a las urnas!”.

Además de quien gobierna Madrid, se juega un gesto sobre lo que significa la democracia.



El #4M elegimos poner coto a la ultraderecha.

El #4M va de democracia.



¡Socialistas, progresistas, demócratas, vayamos a votar!



“Hay que acabar con 26 años de gobierno de una derecha “a la que le marca el paso la ultraderecha” y que ha debilitado los servicios públicos con años de privatizaciones y corrupción, que ha debilitado un elemento fundamental de nuestra convivencia: la sanidad y la educación”, ha lanzado, entre aplausos, Gabilondo.

GRANDE MARLASKA

El cartel de Vox está judicializado.



Ese cartel es DELEZNABLE.

Estigmatizan a los más vulnerables, siempre❌



Es el caldo de cultivo.

ES MUY GRAVE.



👉Lo que conduce a la violencia es discurso de odio.



Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha acompañado a Gabilondo en su visita a Carabanchel, ha defendido que los socialistas “no permitiremos el odio en ninguna de sus manifestaciones, ni la provocación, ni las amenazas”. “Queremos que la dignidad” vuelva unas instituciones en la Comunidad de Madrid, que la región cuente “con unos servicios públicos que nos representen a todos” y defiendan los valores democráticos. “En la educación, la sanidad y las infraestructuras es donde se nota que una sociedad es firme y está cohesionada”.

Son amenazas fascistas que nos recuerdan otros tiempos. Les haremos frente como lo hicimos entonces.



Seguiremos adelante defendiendo la democracia.

Trabajando. Unidos.



El discurso del odio nunca cae en el vacío.



ISABEL CELAÁ

También ha participado en la visita a Carabanchel la ministra de Educación, Isabel Celaá. “La situación es muy grave y no estamos dirimiendo entre una derecha conservadora y una izquierda de progreso. El momento es mucho más grave, crucial. Se trata de dirimir entre lo que significa la democracia basada en la justicia y por otro lado el odio, la crueldad y la inhumanidad”.

“Mientras la derecha europea trabaja día a día por alejar de las instituciones a la ultraderecha, aquí el Partido Popular la abraza, la institucionaliza y le da el mando de la educación en una parte de España como Murcia”.

Condeno sin paliativos las amenazas que han recibido Marlaska, Gámez e Iglesias.



Mientras la derecha 🇪🇺 trabaja por alejar de las instituciones a la ultraderecha…



Aquí el PP la braza, la institucionaliza ‼️



“Al gobierno de Ayuso ya lo conocemos. Es un gobierno sin gestión, sin presupuestos, sin proyecto ninguno. Su único proyecto ha sido enfrentarse a cualquier proyecto del Gobierno de España”, ha zanjado Celaá.

