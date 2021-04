“Estamos ante una emergencia democrática y queremos que lleguen las urnas. No es solo por Madrid, es por la democracia”. El candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha hecho un llamamiento desde Puente de Vallecas. “A todos los socialistas que nos han votado estos últimos dos años, a todos los progresistas y a todos los demócratas: se acabó la campaña, tal y como la conocíamos.

El presentador Jorge Javier Vázquez acompaña en un acto electoral al candidato socialista, Ángel Gabilondo

El presentador de televisión Jorge Javier Vázquez acompaña este sábado a Ángel Gabilondo en el acto del PSOE en la Plaza de la Constitución de Vallecas, la conocida como la Plaza Roja.

Como tantas y tantas veces en la historia de España, un PSOE muy fuerte puede hacer ganar a la democracia. Puede vencer al odio”. “Decimos democracia; sencilla y contundentemente, democracia. El próximo 4 de mayo: votaremos masivamente Democracia o Democracia. Votaremos masivamente al Partido Socialista”.

‼️ Emergencia.

📢 Solo un #PSOE FUERTE:



💪Puede ganar al odio.

💪Puede hacer ganar a la democracia.



𝗡𝗼 𝗲𝘀 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱, 𝗲𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮𝗰𝗶𝗮.#4M: votemos masivamente Democracia o Democracia.



🌹 @equipoGabilondo

#LosDemócratasSomosMás pic.twitter.com/YxHAheMuvx — PSOE (@PSOE) April 24, 2021

Los socialistas disponen de 350 medidas en su Programa de Gobierno, pero antes hay que “resolver un problema fundamental que tiene que ver con los derechos humanos, las libertades y la convivencia”. Para Gabilondo, “esta es la campaña definitiva, la semana definitiva” para terminar con “26 años de recortes, privatización y corrupción, ahora resulta que viene la ultraderecha”. “Esto no es soportable”, ha añadido el candidato socialista. “Debemos cerrar el paso a este Gobierno por Madrid y por la democracia”.

En tan solo 3⃣ días, Ayuso y la ultraderecha:



❌ Se han burlado de los más necesitados en las colas del hambre.

❌ Han atacado menores.

❌ Han dado cobertura a las amenazas de muerte de nuestros compañeros.



¡Se sienten IMPUNES ‼️



🌹 @equipoGabilondo

#LosDemócratasSomosMás pic.twitter.com/zkPYVpH5Bx — PSOE (@PSOE) April 24, 2021

Gabilondo ha explicado que, lo que ocurrió ayer en el debate de la SER, es “una advertencia muy seria y clara de lo que se podría confirmar con la señora Ayuso y la ultraderecha en el Gobierno”. Los socialistas denuncian que el PP y Vox “se sienten impunes y quieren arrollarnos”. La campaña ha tomado “un nuevo rumbo y ya no podemos eludir esta realidad por la gravedad de los hechos”.

En tan sólo tres días. “se han burlado de los más necesitados con las colas del hambre, han atacado a los menores y han dado cobertura a las amenazas de muerte de nuestros compañeros. Hoy han sido ellos y mañana puedes ser tú, puedo ser yo”. “Y me levanté del debate de La SER cuando conocí en el receso que Pablo no volvía, y tras escuchar alegatos no democráticos.

Lo hice por dignidad democrática y por humanidad, he vivido ya mucho y no puedo consentir que se blanquee el fascismo”. “Todos estamos ya en pie. Si nos movilizamos como sabemos la democracia va a vencer al miedo, a la mentira y al odio”, ha lanzado entre aplausos.

Me levanté del debate por DIGNIDAD democrática y por HUMANIDAD.

⚡No puedo consentir que se 𝗯𝗹𝗮𝗻𝗾𝘂𝗲𝗲 𝗲𝗹 𝗳𝗮𝘀𝗰𝗶𝘀𝗺𝗼.



A veces la mejor expresión DEMOCRÁTICA es una acción.

👉Todos y todas somos Fernando, María y Pablo.



🌹 @equipoGabilondo#LosDemócratasSomosMás pic.twitter.com/trypioatTS — PSOE (@PSOE) April 24, 2021

Y ha reiterado que “tras la pandemia, Madrid tiene que decidir entre dos caminos: o una recuperación justa de la mano del PSOE o el Gobierno de la Plaza de Colón, con la extrema derecha en su interior”. “Estoy dispuesto a ser el presidente de todos para formar un Gobierno progresista, serio y honesto”, ha lanzado Gabilondo. “Voy a unir a esta Comunidad, venceremos al virus, recuperaremos la economía y no voy a permitir que nadie se quede atrás. Será un Gobierno progresista que promueva valores universales de los que todos nos sentimos orgullosos”.

¡Estoy dispuesto a ser el presidente de todos para formar un Gobierno progresista, serio y honesto!.



❤️ No os fallaré.

❤️ Estaré a la altura.



Un Gobierno que promoverá valores universales de los que todos nos sentimos orgullosos.



🌹 @equipoGabilondo

#LosDemócratasSomosMás pic.twitter.com/XM04B9KKsA — PSOE (@PSOE) April 24, 2021

ADRIANA LASTRA

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del GPS en el Congreso, Adriana Lastra, ha asegurado que el Partido Socialista no va a permitir el “discurso descarnado de odio, con amenazas a demócratas, a feministas, a menores…”. “Hoy me he levantado para defender mi democracia de gente como ellos, de eso van estas elecciones”. “Con la cabeza alta decimos a los fascistas que les ganaremos en las urnas, ganaremos por la democracia que defendieron nuestros abuelos y nuestros padres. No dejaremos que el fascismo campe a sus anchas”.

Hoy estoy aquí para defender la Democracia.



Traen un discurso descarnado, de amenazas y de odio contra mayores, contra menores, contra mujeres, contra extranjeros…



💪 Defender la Democracia.

De eso van estas elecciones #VotaPSOE



🌹 @Adrilastra #LosDemócratasSomosMás pic.twitter.com/SUAwhOK33i — PSOE (@PSOE) April 24, 2021

“Ser demócrata hoy es defender el Estado social, el Estado del bienestar y a la clase trabajadora. Hay una candidata que representa a la extrema derecha y no es Monasterio”, ha advertido, “el Partido Popular y Vox son lo mismo”. Desde Vallecas, Lastra ha explicado que “siempre hay un discurso del odio que precede a los delitos de odio” y ha denunciado que este discurso “ampara las agresiones” cada vez más frecuentes en la región.

💪 Defender la Democracia y la Justicia Social.

Defender a la clase trabajadora ✊



En Madrid, hay una candidata que representa a la extrema derecha… Y no es Monasterio…



🟦🟩¡Son lo mismo!. PP y Vox son lo mismo.



🌹 @Adrilastra #LosDemócratasSomosMás #VotaPSOE pic.twitter.com/OdaCsVhEin — PSOE (@PSOE) April 24, 2021

“Estamos aquí para defender nuestros barrios”, ha lanzado. Los socialistas “amamos España y ellos lo atacan todo: al adversario político, a las mujeres que sufren violencia… atacan todo lo que representa nuestro país, ellos sí que son la antiEspaña” y los socialistas amamos la democracia y la libertad y siempre vamos a estar enfrente de un partido como el suyo”. “No van a acabar con la esperanza en ningún barrio, pueblo o distrito”, ha asegurado Lastra.



Vamos a ganar estas elecciones por Madrid, por la democracia, para defender los derechos de los trabajadores, defender el patrimonio común, defender las mujeres de la violencia de género, contra el odio y el miedo, por la democracia votad PSOE”.

✊✊✊ Aquí está el #PSOE, en la Plaza Roja de Vallecas más ROJA 🌹🌹🌹 que nunca para decirle a LOS FASCISTAS:



¡Vamos a ganarles en las urnas!

¡NO vamos a permitir que el fascismo campe a sus anchas!



ESTO VA DE DEMOCRACIA o FASCISMO.



🌹 @Adrilastra #LosDemócratasSomosMás pic.twitter.com/HTcVcT37ac — PSOE (@PSOE) April 24, 2021

GRANDE-MARLASKA



El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que también ha intervenido en el mitin, ha reclamado que “Madrid no es la Comunidad de la corrupción, la chapuza y el odio” que representan los 26 años de gobiernos del PP.



Y ha sostenido que “ante el señalamiento y el odio”, al PP y a Vox “no cabe la equidistancia”. “Hay que condenar, no valen las medias tintas”.

MARÍA GÁMEZ



Por su parte, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha pedido que la derecha y la ultraderecha “no nos roben la palabra libertad”. “No podemos quedarnos callados ante las amenazas·.

Que no nos roben la palabra LIBERTAD.

Libertad es no tener miedo.



🤚No podemos callarnos ante las amenazas.

🤚¡Nunca más!

🤚Hay que rechazar HOY más que nunca el discurso del odio.



PALABRAS y no BALAS.



🌹 @Maria2Gamez #LosDemócratasSomosMás #VotaPSOE #HazloXMadrid pic.twitter.com/gKQNAAAXzP — PSOE (@PSOE) April 24, 2021

Madrid no puede perder la oportunidad de “cambiar” con Ángel Gabilondo como presidente, “un hombre de palabra, que le tiene respeto a la verdad”.

REYES MAROTO

En cuanto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la que será vicepresidenta económica del gobierno de Gabilondo si ganan las elecciones, ha afirmado que el gobierno de Ayuso “ha fracasado” y que 25 años de gobiernos ‘populares’ no ha reducido la “brecha social” que vive la región.

Con @equipoGabilondo, Madrid tendrá unos presupuestos en los primeros 100 días de Gobierno.



📈 Unos presupuestos para recuperar todos los ascensores sociales en la Comunidad de Madrid.



🌹 @MarotoReyes #LosDemócratasSomosMás #VotaPSOE #HazloXMadrid pic.twitter.com/0Ty8IEfddk — PSOE (@PSOE) April 24, 2021

HANA JALLOUL

La número dos de la candidatura de Ángel Gabilondo, Hana Jalloul, ha mantenido que Isabel Díaz Ayuso “está blanqueando a la ultraderecha” y quiere pactar con ella. “Nos jugamos mucho en estas elecciones”, ha aseverado. Ayuso “criminaliza” y “discrimina a los más necesitados.