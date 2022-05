Andrea Berta se ríe de todos

- Publicidad-

Si hay una persona bien pagada en el mundo es Andrea Berta. Un señor que es secretario técnico del Atlético de Madrid -entre los mejores ocho equipos de Europa este año-, cuyo trabajo debería ser reforzar el equipo cada año y que, realmente, sólo tiene hacer cambalaches para que no hay más gastos que ingresos. Lo deportivo queda casi en un segundo plano. Da igual que traiga a un jugador cojo o a un portero manco, si se puede hacer cambalache con él es perfecto para su jefe, Miguel Ángel Gil, aunque sea una ruina para el equipo de fútbol. Si alguna vez se acierta con el fichaje, al consejero delegado se le pone el símbolo del euro en los ojillos.

Estos dos tienen suerte de tener en el banquillo al Cholo Simeone. De vez en cuando gana algún título, entra en Champions todos los años, llega a cuartos de vez en cuando (la gerencia tiene siempre previstos los ingresos hasta octavos) y revaloriza a algunos jugadores tanto como para venderlos por un buen pico. Pero hasta el mejor entrenador del mundo no puede hacer milagros. Si le traen un Marcos Paulo, no puede hacer un Garrincha de él. Si le traen un Gelson Martins, no conseguirá un Chalana o un Futre de ébano. Aun sabiendo esto las personas, Berta acaba riéndose de todos cada año.

Se ríe de los panenkitas-pajiplantilleros

En todos los equipos hay un espécimen que es el panenkita, ese aficionado que siempre quiere en su equipo al lateral derecho de un equipo austríaco porque ha visto en Transfermarkt dos estadísticas. Luego están los pajiplantilleros que se dividen en dos: los que sueñan con tener en su equipo a los mejores jugadores que los panenkitas le han dicho que son ideales para su equipo; y, otra especie que está expandiéndose, los aficionados que “tienen contactos” y se enteran de todos los movimientos del equipo. De estos se viene riendo Berta porque filtra que va a fichar a Ronaldo y acaba trayendo a Renaldo.

Para ellos ya ha dicho este año que no se esperen grandes fichajes. Que esa época ya terminó. Rápidamente todos los pajiplantilleros han salido al paso para advertir que, como es lógico, ningún secretario técnico va a dar pistas, pero que ellos saben a fe cierta que vendrán Darwin Núñez o Lautaro Martínez… son los mismos que advertían que Matías Arezo –un chaval que pena en el Granada- estaba hecho e iba a revolucionar el fútbol europeo. Una cosa es que al Kun Agüero se le protegiese y otra es que cada vez que jugaba se viese que ahí había algo. Vamos como cuando llegó Avy Nimny, que todo el mundo observó que iba a durar dos días en el Atleti, porque era un jugador tan fino que no tenía ni sangre en las venas.

¿Cuándo ha habido grandes fichajes?

El resto de aficionados atléticos se han preguntado en redes sociales ¿qué época es esa cuando el Atleti ha hecho grandes fichajes y un gasto enorme? Porque se ha fichado siempre bajo la máxima de las que entran por las que salen, menos un pellizco para subir en la Forbes. Luis Suárez vino DAO, no cuenta como gasto, y por João Félix se pagó lo ingresado por Antoine Griezmann. Que una cosa es que algún jugador –tipo Llorente– haya dado un rendimiento inesperado a considerar que fuese un fichajazo. Es como lo de Reinildo, no es un gran fichaje a priori, aunque a posteriori parece que va a salir bueno.

Visto lo que ha pasado en el mercado de invierno donde han venido por 15 (más otros 15-12 que van a entrar por Trippier) y han fichado por 5, las palabras de Berta no parecen una estrategia de despiste sino una realidad. Las que entran por las que salen y no esperen más. Panenkitas y pajiplantilleros vienen frotándose las manos porque piensan que van a salir muchos y vendrán todos esos cromos que les gustan. Y no. Ya lo ha advertido, hay que confiar en “esta plantilla” que este año han bajado pero podrían hacerlo mejor… Esto sí que ha causado pavor a todas aquellas personas que han visto al equipo penar los partidos. De pensar ver en defensa a alguno el año que viene entran verdaderos escalofríos.

No se mueve un euro en Europa

Es obvio que Berta no iba a descubrir sus movimientos, si es que los tiene más allá de Samuel Lino que ya está fichado –otro experimento para que el Cholo intente algo-. Pero tampoco está contando nada que no sea normal en toda Europa. Salvo los cuatro o cinco que tienen dinero, el resto está al intercambio, el fichaje barato por última temporada (algo que los clubes vendedores ya han calado y no están dispuestos a ceder) o jugadores que terminan contrato. Respecto a estos últimos siempre hay que analizar algo: si termina contrato y no lo quiere ninguno de los poderosos-ricos ¿por qué será? El Real Madrid no ha tenido dinero para Haaland; el Bayern está planteando intercambios al City… No hay dinero que mover y eso es malo para Gil, porque no podrá sacar muchos.

Berta fichará lo que pueda si vende piezas –muchos jugadores del filial que están cedidos serán vendidos-. Que Simeone haya pedido un nueve con gol no quiere decir que acabe viniendo, y si viene igual es uno raro que ni se ha pensado y por poco dinero. En toda Europa están igual, no hay cash suficiente para alegrías. Y quienes gastan lo hacen con una soga financiera al cuello –como le ha pasado a la Juventus- o son de la Premier. Eso sí, esto no quita para que durante el verano haya diversión con los fichajes y los rumores, y con algunas personas haciendo encajes de plantilla que nunca serán. Es más fácil que un jugador del filial acabe siendo lateral derecho a que Berta gaste seis euros… Y se lee cada nombre que hace pensar que o no le han visto jugar, o no ven jugar a su equipo (no saben a qué juega el Cholo), o no saben de fútbol.