Ander Gil advierte de que blanquear y favorecer el avance de la ultraderecha puede llevarnos a una UE sin principios y al fracaso del proyecto europeo

El presidente del Senado, Ander Gil, advierte sobre el riesgo que representa para el proyecto europeo quienes “blanquean a la ultraderecha y favorecen su avance, queriendo llevarnos a una Europa sin principios”.

Durante su intervención en la Conferencia de Presidentes de Parlamentos de la Unión Europea que se celebra en Eslovenia, y a la que ha acudido junto con la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, Gil ha manifestado su solidaridad con el pueblo de Ucrania ante el ataque de Putin, y ha invitado a reflexionar “sobre las amenazas externas e internas a la Unión Europea”.

En este sentido, ha expresado su preocupación sobre el papel de los populismos y de quienes los sustentan, y ha apuntado que “si triunfan, fracasará el proyecto europeo”, lo que supondrá “una catástrofe”.

“La exigencia más básica de resiliencia para la gobernabilidad democrática de Europa es, precisamente, que Europa no acabe en sus manos”, ha añadido el presidente de la Cámara Alta, para después recordar que la violencia no es el único camino de Putin para desestabilizar a la Unión Europea, también ejerce una influencia en partidos populistas y de extrema derecha y ese es “el mayor factor de riesgo interno”.

Por ello, Ander Gil ha asegurado ante el plenario de Parlamentos de Europa que, ante la defensa de los valores europeos, de la democracia y del estado del bienestar, “no cabe ni la indiferencia ni la tibieza”.

“La paz no se construye sola y la indiferencia no es una posición legítima”, ha señalado el presidente del Senado español, para quien el avance en la construcción de Europa no será posible, “si no actuamos unidos frente a esta crisis y frente a quienes han sido cómplices de Putin”.

Ander Gil ha finalizado su intervención abogando por “el verdadero cordón sanitario” frente al populismo: desechar las posiciones extremas, ultraliberales y nacionalistas, y afrontar el futuro de Europa de forma justa, solidaria y dialogante, impulsando un escudo social y político que proteja a los ciudadanos europeos y, especialmente, a los más vulnerables.

Por su parte, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxel Batet, ha señalado que “Frente a los riesgos que implican la polarización y el populismo, especialmente acuciantes en tiempos de crisis, debemos reivindicar la centralidad del Parlamento y de su función legislativa, de control y de integración del pluralismo”, ha dicho. “A los presidentes de las cámaras nos corresponde alertar sobre esos riesgos y trabajar para evitarlos y superarlos, favoreciendo el espíritu de apertura y la disposición al compromiso”.

Durante la jornada de hoy, el presidente del Senado mantendrá una reunión bilateral con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola