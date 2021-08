Ana Patricia Botín, jefa de Estado y presidenta del Gobierno de España

- Publicidad-

En la obra El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien, se puede leer el siguiente poema: «Un Anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para encontrarlos, un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras». Es una obra de fantasía, de ficción, pero que, por desgracia, tiene mucha sintonía con lo que ocurre en España respecto al Banco Santander.

Ana Patricia Botín es la verdadera presidenta del Gobierno, la mujer que tiene controlados a todos los principales representantes políticos, a todos los que tienen capacidad de tomar las decisiones que pueden afectar de un modo negativo a Banco Santander. En España, el Anillo de Poder es la deuda con la que se controla la política porque, si la entidad cántabra decidiera ejecutar esas deudas, tendría el poder para terminar definitivamente con el sistema democrático de partidos.

El PP, debe millones de euros al Santander

Según ha publicado el diario El Mundo, el Partido Popular tiene una importante deuda con Banco Santander a causa de la hipoteca de la sede de la calle Génova que ahora pretenden vender, tal y como anunció Pablo Casado hace meses.

El PP tiene aún pendiente de pagar al banco presidido por Ana Patricia Botín 11 millones de euros, según las cifras hechas públicas por el partido en el año 2019. A esto hay que añadir la deuda que, en base a los datos del Tribunal de Cuentas, podría superar los 30 millones de euros.

Sánchez se lo debe todo a Ana Patricia

Son muchos los militantes que todavía defienden las esencias fundamentales del socialismo verdadero, no de las añagazas de la socialdemocracia y del socioliberalismo que defiende Pedro Sánchez, que miran sorprendidos cómo el secretario general del PSOE no termina de un plumazo con los abusos de la banca en España o no utiliza los recursos del Estado para defender a las víctimas de los abusos del sector financiero.

Los militantes y los votantes socialistas, los que siguen creyendo en las siglas y en su significado, no comprenden cómo Pedro Sánchez, quien tuvo el atrevimiento por su parte de presentarse a un Congreso Federal bajo el lema «Somos la Izquierda», está perpetrando la mayor rendición de un gobierno a los intereses de la banca y, en concreto, a las necesidades de Banco Santander.

La respuesta la dio el propio partido al publicar las cifras de deuda bancaria. En concreto, según el documento hecho público por el PSOE, el partido tiene un total de 26,42 millones de euro de deuda con diferentes entidades financieras.

Un análisis profundo de esos datos demuestra que Banco Santander, con un total de 25 créditos, es el banco con el que más deuda tiene el PSOE: un 34,24% del total. Las cifras muestran, además, que los préstamos con mayores cantidades también corresponden al Santander, llegando, en algunos casos, a recibir créditos del que aun quedan cantidades importante por devolver, algo común en todos los partidos políticos con las entidades financieras.

El PSOE también trabaja con otras entidades que, ni de lejos, se acercan a los totales de deuda del Santander.

Históricamente, el Partido Socialista siempre evitó el contacto con el Santander. Toda la deuda contraída por las campañas electorales del referéndum de la OTAN y algunas otras menores —que no tenían devolución de dinero por parte del Estado— era, principalmente con el Banco Central y el Banco Hispano Americano de Escame y Amusátegui, respectivamente. Alfonso Guerra no necesitaba para nada a Botín.

Cuando el Banco Central Hispano cayó en manos del Santander, el PSOE comenzó a trabajar principalmente con Cajas de Ahorros a nivel nacional, el BBVA y el Banco Popular que, a pesar de tener vinculaciones con el Opus, no era de la corte de Botín.

Tras el 7 de junio de 2017, cuando de forma presuntamente irregular, el BCE (UE) y el Gobierno del PP deciden sostener y apuntalar contra viento y marea, con el apoyo insolente del Ministerio de Economía de De Guindos y con la ayuda inestimable de seguidores y seguidoras, antes y después, al Banco Santander, al detraer el Banco Popular a sus legítimos accionistas vía una operación, por todos los documentos publicados en estas paginas, aparentemente irregular, la deuda del PSOE pasó a manos del Santander y, por tanto, controlan financieramente no solo al PP, sino también al partido en el gobierno.

La deuda de los partidos, clave en el Caso Popular

Tal y como hemos publicado en Diario16, el Caso Banco Popular fue una operación de Estado iniciada y ejecutada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y finiquitada por Pedro Sánchez. El Santander se hizo por un euro con el control económico de los partidos políticos gracias a esta operación de Estado, puesto que, muchos de ellos, dispusieron de financiación de parte del banco resuelto.

En concreto, antes del 7 de junio de 2017, el PP tenía una deuda con el Popular de 24,5 millones de euros, el PSOE de 24,3 millones y Ciudadanos de 8,2 millones. Es decir, que el Santander se llevó por un euro deuda por valor de 57 millones sólo de estos tres partidos políticos que en aquel momento eran los principales.

En consecuencia, estas cifras muestran el verdadero motivo por el que ni Rajoy, en un principio, ni Sánchez, ni ningún otro político español intervendrá o investigará jamás al Santander; esto demuestra la razón por la cual la Justicia española permitirá al banco presidido por Ana Patricia Botín seguir vendiendo productos tóxicos porque cuentan con la impunidad de los tribunales. Estas cifras revelan cómo el Santander controla la democracia española y, en consecuencia, la presidenta del Consejo de Administración es, en realidad, la jefa del Estado y la presidenta del Gobierno.