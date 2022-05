Ampliación del certificado COVID europeo

- Publicidad-

En los primeros días del mes de febrero de este año la Comisión propuso prorrogar un año más el certificado COVID digital de la Unión Europea. Para apoyar su decisión alegó que: “como el COVID-19 sigue infestando Europa y por el momento no es posible determinar el impacto de un posible aumento de las infecciones en el segundo semestre de 2022 ni de la aparición de nuevas variantes, prorrogar el Reglamento garantizará que los viajeros puedan seguir utilizando el certificado COVID cuando viajen por la Unión Europea”.

Por su parte, el comisario de Justicia, Didier Reynders declaró que: “No podemos predecir la manera en que evolucionará la pandemia, pero sí podemos asegurarnos de que los ciudadanos siguen beneficiándose de un certificado que funciona y sea aceptado dondequiera que vayan” asegurando que los viajes sean libres y seguros. Así pues, parece ser que hay una preocupación porque los europeos continuemos con un certificado europeo que “funciona”, es decir que es aceptado donde quieran que viajen dentro de la Unión, el viajero puede mostrarlo en los aeropuertos, puertos, trenes y fronteras terrestres de los distintos Estados miembros y las fuerzas de seguridad le dejarán entrar, sin embargo el certificado es incapaz de detectar si el sujeto titular del mismo está o no contagiado y si puede ser o no un posible foco de la enfermedad, puesto que las sucesivas dosis de la vacuna no evitan contagiarse ni ser contagiador.

Teniendo esto presente, el pasado 5 de mayo se votaba la aprobación o no de la propuesta en la sede del Parlamento Europeo, fuente donde depositamos nuestra confianza, alma máter de la democracia europea, sede de los parlamentarios que elegimos los ciudadanos de los distintos países, ellos tenían que decidir el futuro de la libertad de movimiento en la Unión Europea para el próximo año y el resultado de la votación fue bastante claro: 432 eurodiputados votaron a favor, 130 en contra y 23 se abstuvieron, con lo que la ampliación del certificado se aprobó con un grandísimo margen.

Así pues, el resultado es que los distintos organismos europeos aceptan un certificado que presentan como habilitador de libertad de movimiento obviando que ese derecho es una garantía propia de todos los países del espacio Schengen del que hemos estado gozando por ley los ciudadanos europeos hasta que los distintos poderes nos lo arrebataron en el 2021 con una argumentación que ha resultado inútil, ya que epidemiológicamente hablando el pasaporte COVID ni protege ni resuelve nada. Psicológicamente una persona puede sentirse más segura enseñando un certificado pero la verdad es que actúa simplemente como un placebo.

Llegados a este punto es primordial preguntarse si el certificado no sirve para frenar la expansión del virus ¿Por qué hay tanto interés por parte de nuestras autoridades europeas por seguir implantándolo? Trataré de contestar a esta pregunta.

Primeramente porque es la puerta de acceso a nuestros datos de toda índole, especialmente médicos. En el mundo en el que vivimos se venden y compran datos, somos nuestros datos. Ya la Comisión tiene a nuestra disposición una identidad digital que sirve también como wallet digital donde nuestros datos se unifican en un único lugar, se puede plantear el certificado COVID como antecesor de dicha Identidad Digital acostumbrándonos a la exposición abierta de nuestros datos personales y médicos, pero sorprende escuchar a personas más adentradas en la investigación hablar de estos temas, es el caso de Yuval Harari, historiador, asesor del Foro Económico Mundial de Davos y escritor israelí, autor reconocido sobre todo por su libro “Sapiens, de animales a Dioses”, escucharlo hablar es adentrarse en el futuro que prácticamente ya está a la vuelta de la esquina, él va mucho más allá de lo que mi imaginación pudiera idear, en una conferencia cuyo vídeo adjunto, dijo lo siguiente: “¿Qué aspecto exactamente tendrán los futuros amos del planeta? Esto será decidido por las personas que poseen los datos ¿por qué los datos son tan importantes? Son importantes porque hemos llegado a un punto donde no sólo podemos hackear ordenadores, podemos hackear seres humanos y otros organismos. ¿Qué se necesita para hackear un ser humano? Se necesita dos cosas: mucho poder computacional y muchos datos, especialmente datos biométricos, pero el control de los datos pudiera habilitar a las élites humanas para hacer algo aún más radical que controlar dictaduras digitales mediante el hackeo de organismos, pueden obtener el poder para rediseñar el futuro de la vida misma, porque si puedes hackear algo, normalmente también lo puedes diseñar (…) Cambiar la evolución natural por diseño inteligente”.

Por otro lado, hay un detalle que puede pasar inadvertido pero que es muy importante y es que el pasaporte COVID tiene una validación temporal condicionada a una serie de acciones. En la actualidad y desde el 1 de febrero del 2022 tiene una validez de 270 días o lo que es lo mismo de 9 meses, pasado ese tiempo el certificado quedará sin efecto y será necesario volver a actualizarlo con una nueva dosis de la vacuna o con lo que nuestras autoridades vean conveniente que deba renovarse ¿con criterios médicos o científicos? No, con criterios sobre todo políticos y generales, es decir, no se evalúa ninguna evolución de la inmunidad en cada cuerpo como organismo individual, sino que se presupone la obtención o carencia de anticuerpos de una forma generalista y por tanto poco realista. De esta forma estamos a merced de lo que quieran hacer con nosotros, desprovistos de la intimidad de nuestros datos y expuestos al arbitrio de autoridades que dicen velar por nuestra salud, actuar para salvaguardar nuestra seguridad y devolvernos esa libertad que cada vez se encuentra más lejana de nosotros.

El Parlamento Europeo ha dado su aprobación condicionada a que la Comisión vuelva seis meses después, a finales de diciembre, para valorar si sigue siendo necesario o no mantener la medida, esperemos que sea reconsiderada hoy mejor que mañana.

De momento el certificado COVID sigue implantado por nuestra seguridad y nuestra libertad aunque analizándolo bien pareciera implantado para todo lo contrario.

