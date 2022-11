Amarres de amor: Cuándo es un buen momento para aprovecharlos

- Publicidad-

Los problemas de pareja se pueden afrontar de muchas formas. Una de las que está cobrando tendencia es mediante los amarres de amor, unos hechizos considerados como los más poderosos en este ámbito.

¿Sabes cuándo es el mejor momento para aprovechar un amarre de amor? Te contamos todo sobre estos hechizos, para que los puedas utilizar en cuanto sea el momento adecuado para ello.

Qué son los amarres de amor y para qué sirven

Lo primero que debes hacer es saber de qué estamos hablando cuando nos referimos a los amarres de amor.

Se trata de unos hechizos volcados específicamente a problemas sentimentales, que se realizan en base a un ritual con ciertos ingredientes y, en ocasiones, con oraciones.

Con este ritual de amarre lo que hacemos en realidad es pedir un deseo al Universo, relacionado con un problema sentimental que queremos resolver.

El amarre de amor se puede hacer por cuenta propia, sin ayuda de nadie o bien con la ayuda de profesionales.

Hacerlo por cuenta propia es algo que deberías asumir únicamente en caso de contar con suficiente conocimiento y experiencia sobre el tema. En caso contrario, es muy probable que te equivoques en el proceso y que el hechizo no tenga el efecto que deseas.

En España una de las profesionales mejor reconocidas es Paloma Lafuente, especialista tanto en amarres como en otros hechizos y servicios complementarios, como la lectura de cartas del tarot.

Contar con alguien profesional es la mejor forma de afrontar esta situación sin errores y tomando las decisiones correctas. Además, hay muchos aspectos con los que lidiar y un guía experimentado en estos aspectos seguro que te puede ayudar más de lo que imaginas.

En cualquier caso, puedes comprobar por tu cuenta que la información sobre estos hechizos es completamente pública. De hecho en la web oficial de Paloma Lafuente encontrarás en detalle cómo se realizan algunos rituales de amarre e incluso los ingredientes que necesitas reunir, entre muchos más datos de gran utilidad.

¿Necesitas un amarre de amor?

Vamos a uno de los asuntos más importantes, si necesitas ahora mismo un amarre de amor o no es el momento.

Lo primero que tienes que plantearte es si consideras que las cosas no se están desarrollando como crees que deberían, en relación a tus sentimientos y, si tienes pareja, con respecto a él o ella.

¿Hay demasiadas discusiones? ¿Notas una falta de pasión? ¿Ha cambiado de comportamiento bruscamente? ¿Existe un distanciamiento cada vez más evidente?

Estos síntomas nos hacen pensar de que hay un problema latente que debe resolverse con un amarre de amor, pero tampoco nos aportan la seguridad que necesitamos para tomar decisiones respecto a ello.

Por estos motivos, la especialista Paloma Lafuente recomienda siempre aprovechar la lectura de cartas del tarot.

Ella descubrió desde muy pronto sus aptitudes para la cartomancia y, desde entonces, ha mantenido una dedicación constante a aprender y mejorar en su conocimiento, para ofrecer el servicio a quienes lo necesiten.

En la práctica, la interpretación de cartas del tarot y los amarres de amor, como también otros hechizos, están muy relacionados.

Las cartas del tarot nos sirven para hacer un ejercicio de introspección con nosotros mismos, mirando el interior de nuestro subconsciente y hallando respuestas que, aunque en el fondo las sabemos, no somos capaces de identificar de forma transparente.

Con esta información personal, podemos hacernos una idea de nuestro presente mucho más clara y, en consecuencia, también podemos ver el futuro hacia el que nos encaminamos.

¿Ese futuro nos muestra la felicidad que creemos que vamos a poder disfrutar? Porque si no es el caso, entonces deberíamos tomar las decisiones oportunas para cambiarlo y un amarre de amor podría ser lo que necesitamos.

De hecho, con la lectura de cartas del tarot podremos saber el origen del problema, cómo resolverlo, qué hechizo nos puede servir y, si es el caso, quién es la persona o personas que han motivado esta situación.

Por descontado, los amarres de amor no son comodines universales. Hay muchos más hechizos que podemos aprovechar y que, de hecho, serán más recomendables si se adaptan mejor a la situación que deben resolver.

Los endulzamientos, por ejemplo, también son hechizos muy solicitados y que pueden ayudar en muchos conflictos de amor. Se basan en sacar todo lo bueno de una relación y enfatizarlo, por lo que siempre se extrae de ellos algo positivo.

Paloma Lafuente también es experta en endulzamientos y su experiencia le dice que, en lugar de lanzarse a por un hechizo en concreto antes de saber qué sucede, es mejor apoyarse en la cartomancia y tomar las decisiones oportunas, para algo tan importante como nuestros sentimientos.

Cuando el amarre de amor no es para la pareja

Las cartas del tarot también nos pueden indicar que el problema de la pareja, no está originado dentro de la relación. Se trata de alguien que está dinamitándola, a veces de forma evidente y en otras ocasiones de forma más sutil.

Estos casos suelen tener una solución relacionada con los amarres y es mediante hechizos de alejamiento de terceras personas. Básicamente consisten en rituales elaborados para hacer que esas personas que están erosionando la relación, desaparezcan para siempre y que su influencia negativa deje de afectaros.

Ahora bien, hay muchos casos de esta índole. El más conocido de todos es el de una persona que quiere quitarte a la pareja por intereses sentimentales propios. Se basa en influir negativamente en la relación para luego aparecer y ofrecerle lo mismo que tenía contigo, solo que ahora como está todo deteriorado por su influencia, no puede ver que se lo han quitado.

Obviamente a personas así hay que conseguir no volver a verlas en la vida, porque si no corremos el riesgo de que su veneno se vuelva a extender entre la pareja.

Otro caso bastante frecuente con estos amarres es el de terceras personas tóxicas. En ocasiones son incluso más peligrosas que las anteriores, porque es difícil identificarlas. Suelen ser amistades de muchos años que, con el tiempo, han ido adquiriendo esa personalidad.

¿El motivo de que actúen así? Simplemente disfrutan con el sufrimiento de los demás. Por tanto, también con ellos la solución termina con un amarre de alejamiento para siempre. La presencia de estas personas no va a traerte nada bueno, ni a tu vida ni a la relación con tu pareja e incluso puede afectarte a muchos otros ámbitos.

Tenemos además una tercera situación en la que un amarre de amor puede ser útil, pero de una forma mucho más delicada que en los casos anteriores.

Se trata de cuando un familiar es demasiado entrometido en una relación de pareja. En estos casos, el alejamiento para siempre no suele ser una buena opción, porque los problemas derivados de no volver a ver a ese familiar podrían ser muy graves.

En estos casos el alejamiento debe ser diferente. El amarre debe reorientar su preocupación hacia temas que le afecten directamente. Cuando ya hayamos conseguido lo que buscábamos, este familiar seguiremos viéndolo con la misma frecuencia, pero cuando tomemos una decisión o realicemos alguna acción, no tendremos su inquisidora opinión condicionando todo.

Ese familiar mantendrá su atención hacia la pareja, pero actuará exclusivamente sobre temas que le afecten de forma directa, sin tener que preocuparos más de cómo actuar o qué hacer, por la intromisión de esa persona.

¿Te has preparado para el amarre de amor?

Puede ser que el resto de factores evidencien que tienes todas las cartas para que aproveches un amarre de amor y resuelvas tus conflictos sentimentales.

¿Pero tú cuentas con la preparación que hace falta para ello? Te contamos a continuación algunos aspectos en los que deberías invertir tiempo y dedicación si quieres alcanzar esa preparación lo mejor posible.

En primer lugar, es importante hacer análisis en retrospectiva de la relación sentimental que tienes actualmente o de los sentimientos que te están preocupando.

Cuando lo hagas, confirmarás o no que necesitas ayuda, pero desde luego si no crees que hay nada para resolver, el amarre no es para ti en estos momentos.

Por otro lado, también es importante la autocrítica. El amarre de amor es una gran ayuda para casi cualquier problema sentimental, pero no un comodín extra con el que vas a conseguir todo. También es importante identificar el grado de responsabilidad que tenemos, para que en el futuro podamos actuar en consonancia y minimizar el riesgo de que el conflicto vuelva a repetirse.

Paloma Lafuente también incide en que debemos aprender a concentrarnos. Un amarre de amor se basa en la concentración con la que conseguimos pedir un deseo al Universo, por lo que para alcanzar la mayor intensidad posible, es muy importante que sepamos cómo hacerlo.

De hecho, es algo a lo que tendremos que dedicar bastante tiempo. Incluso si no se nos da demasiado bien, lo ideal es que antes del amarre de amor nos tomemos las horas que hagan falta, para llegar al ritual con la máxima concentración posible.

Es más, hay diversas técnicas que podemos aprender y aplicar durante el ritual de amarre, sobre todo si contamos con la ayuda de profesionales que nos enseñen sobre ello.

Una de las más conocidas es la relativa a la visualización, que se aplica muchas veces para, en medio del ritual, poder imaginar cómo serán nuestros sentimientos cuando estemos disfrutando de ese cambio que buscamos en nuestra pareja con el amarre de amor.

A nivel práctico, la preparación del amarre de amor también requiere reunir una serie de ingredientes.

Los ingredientes son objetos y/o alimentos que utilizamos interactuando entre ellos, a veces también acompañados de oraciones, en base a un procedimiento como los que aparecen en la web oficial de Paloma Lafuente.

Hay una amplia variedad de ingredientes, que tendremos que escoger en función del tipo de amarre y la situación personal que queramos resolver. En general distinguimos las siguientes tipologías:

Ingredientes básicos: Elementos muy fáciles de encontrar, que se utilizan a menudo en estos hechizos, a veces incluso de forma protagónica.

Elementos muy fáciles de encontrar, que se utilizan a menudo en estos hechizos, a veces incluso de forma protagónica. Ingredientes personales: Elementos intrínsecos a la pareja como un anillo de bodas o una fotografía, con los que personalizamos el hechizo.

Elementos intrínsecos a la pareja como un anillo de bodas o una fotografía, con los que personalizamos el hechizo. Ingredientes especiales: Elementos difíciles de encontrar como las piedras mágicas, que deben usarse de forma muy específica e incluso requieren ser recargadas periódicamente.

Incluso para cuando hayas terminado el amarre, también necesitas la preparación necesaria. Debes tener toda la seguridad que puedas de contar con ella, para que los cambios provocados con el amarre de amor perduren en el tiempo.

Por ejemplo, una preparación sencilla en rituales caseros, te permitirá seguir realizando acciones muy sencillas y rápidas, con las que aumentar la intensidad del hechizo mientras estás esperando sus primeros efectos visibles.

También es importante mantener una reflexión acerca de la relación. Vas a conseguir unos cambios importantes en la pareja, ¿pero tú puedes seguir cambiando algo? ¿Puedes mantener la autocrítica inicial y aplicar una transformación personal para, en tu propia responsabilidad, reducir la posibilidad de conflicto? Una relación es cosa de dos, por lo que seguro que algo puedes hacer de aquí al futuro inmediato para mejorar la situación y mantener los cambios que van a darse.

Finalmente, mantén una actitud receptiva. Cuando comiences a ver los primeros cambios en tu pareja, debes acogerlos y no rechazarlos o transmitir indiferencia. Esto le causaría confusión y podría hasta agravar la situación, de forma que sería aún más complicado resolver todo.

Futuros amarres de amor para tu relación

Si has hecho tu amarre de amor y has conseguido los efectos que querías, estarás disfrutando de una relación feliz y duradera tal y como querías. ¡Pero aún puedes necesitar los amarres de amor!

Una relación está constantemente en riesgo, por lo que Paloma Lafuente recomienda en estos casos aprovechar de forma periódica la lectura de cartas del tarot. Gracias a la cartomancia podrás identificar cualquier atisbo de problema y saber qué hacer para evitar que vaya a más, puede que con un nuevo amarre de amor, esta vez personalizado a la nueva situación que tengas que resolver.