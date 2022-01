Amaia revela sus problemas de salud mental tras ganar ‘Operación Triunfo’

- Publicidad-

Salvados ha querido visibilizar la salud mental de los jóvenes. Y lo ha hecho con caras conocidas como la del actor Jaime Lorente, famoso por interpretar a Denver en La casa de papel, y Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017.

Gonzo ha querido así, poner rostro a una realidad, y es que uno de cada dos jóvenes afirman haber sufrido problemas de salud mental en alguna ocasión.

Una realidad que en muchas ocasiones se vive en silencio. Ambos artistas han querido participar en un programa acerca de la salud mental, porque era una buena oportunidad para visibilizar un problema que concierne a gran parte de la sociedad.

El éxito no presupone la felicidad, tampoco una vida sin preocupaciones, ambos reconocieron que también han sufrido este tipo de problemas durante estos últimos años.

Amaia Romero ha recordado que lo llegó a pasar bastante mal tras ganar Operación Triunfo en 2017 y afirmó que a día de hoy se siente mucho más segura y que tiene más confianza en sí misma.

Visita al psicólogo

“He empezado a ir al psicólogo y estoy más asentada”, reconoció y, recordó cómo comenzó a notar que algo no iba bien. “Desde que terminó Operación Triunfo estuve un año sin ser consciente de lo que había pasado”.

Amaia, lleva nueve meses viviendo en Barcelona y en ese tiempo se dio cuenta de “que estaba desganada con todo”. Una conversación con su hermano le hizo darse cuenta de la realidad justo en el momento de mayor éxito de su carrera.

“Me veía sin derecho a sentirme mal porque lo tenía todo”. JDe hecho, la cantante no ha dudado en reconocer que hacía lo que le decían sin pensárselo demasiado. “Después de nueve meses en Barcelona me di cuenta de que algo no iba bien”.

No me apetecía salir de casa

La cantante reconoce que llegado el momento se dio cuenta de que no era lo que había imaginado que iba a ser el triunfo en un programa de televisión, y hacerlo de la forma que lo hizo. Durante esos primeros meses reconocía que no tenía ganas de hacer nada: “No me apetecía quedar con gente, no me apetecía salir de casa y estaba desganada”.

Su hermano mayor la sacó de ese estado

No fue hasta que habló con su hermano cuando llegó a la conclusión de que estaba en problemas: “Me dijo cosas que yo no había visto”. Amaia pensaba que no podía sentirse mal porque había alcanzado todo lo que alguna vez soñó: “Yo sentía como si no tuviera derecho a sentirme mal. Lo tienes todo. Tienes casa, dinero y amigos, por eso me prejuzgaba y me quitaba el derecho a sentirme mal”.

Miedo a mostrarse en Instagram

Amaia Romero reconoce que muchas veces le gustaría quitarse las redes sociales, una herramienta que usa por trabajo: “Me comparaba con otras chicas y me sentía fea”.