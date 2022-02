- Publicidad-

Alternativa Republicana (AR) ha requerido al Gobierno regional de Andalucía para que publique cómo se están gastando los fondos europeos. En un comunicado de prensa, la organización asegura que “ante la denuncia de Alternativa Regional la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) se ve obligada a publicar la información sobre adjudicación de contratos dos meses después”.

Según Alternativa, el día 18, ante la denuncia de Alternativa Republicana, la Agencia Pública Andaluza de Educación se veía obligada a publicar “a las 9.39 horas de la mañana” el anuncio de adjudicación, casi dos meses después, de uno de los contratos de servicios que el partido republicano había denunciado, el de la redacción del proyecto para la retirada del amianto del IES Zaframagón de Olvera (Cádiz). Hasta la fecha, “sólo el delegado de Educación de Cádiz, Miguel Andreu Estaún, y el propio gerente de la APAE de Cádiz tenían esa información, y así la había trasmitido el propio delegado de Educación ante las presiones de la Junta de Personal el miércoles 16”, añade el partido republicano.

Ningún ciudadano más, hasta el 18 de febrero, tenía el acceso a la información del procedimiento de contratación, algo que aún no se explica, ya que incumple la Ley de Trasparencia. “Las pruebas son demoledoras en contra de la propia Agencia Andaluza de Educación, que en su publicación en el perfil del contratante señala como este contrato de servicios se adjudicó el 20 de diciembre de 2021 y en esa fecha debía haber publicado el anuncio de adjudicación”, alega AR. Sin embargo, el Gobierno regional no lo hizo hasta el 18 de febrero de 2022, cuando la denuncia de Alternativa Republicana ante este hecho había sido efectiva y cuando el propio partido la había publicado en su propia página la noche anterior.

“Agradecemos a la APAE que siga las noticias que publicamos en nuestra página y las notas de prensa si son para que haga las cosas bien, a pesar de que somos un humilde partido republicano”, asegura la organización, “pero como republicanos creemos en el bien público y en la trasparencia y esto es muy grave, ya que demuestra que por algún motivo, que aún no hemos conseguido esclarecer, la APAE lo ocultó”.

Para Alternativa Republicana todo esto demuestra que la delegación de Educación, por “desconocimiento o ignorancia o intencionadamente”, no proporcionó información “verdadera”. Mantiene que el proyecto está en fase de redacción cuando se trata de un contrato de 30 días que por tanto debiera estar finalizado y el proyecto acabado y listo para licitar la obra. A la formación le “extraña” que la Secretaría General de la Delegación de Educación de Cádiz y los propios asesores jurídicos de la Delegación, conocedores de la ley de contratos, del procedimiento administrativo y de la obligación de trasparencia, “no hayan informado al delegado Andreu sobre lo que está sucediendo con la APAE. Al menos para que sepa a qué atenerse”.

Alternativa Republicana sigue denunciando que la APAE licitó otro contrato de servicios de un IES inexistente en Olvera, ante lo cual la propia Agencia Andaluza Pública de Educación no ha sido aún capaz de pronunciarse dada la gravedad de la acusación y la existencia de pruebas en el propio perfil del contratante que así lo atestiguan. Alternativa Republicana volvió a remitirse a las pruebas en el propio perfil del contratante. El IES Sierra Luna “no existe en Olvera, eso es falso. Y sigue publicado en el perfil del contratante, con una adjudicación de la obra y su correspondiente anuncio de adjudicación –este sí en plazo– desde el 14 de diciembre de 2021. Incluso la adjudicación del proyecto de este IES fantasma tuvo más prioridad que la del proyecto de retirada del amianto”, añaden las fuente de Alternativa Republicana, que insiste en que es posible comprobar cómo con fecha 14 de diciembre de 2021 la APAE adjudicó la obra “R.P.E.S.S. DIRECCION OBRA IES SIERRA LUNA OLVERA” por importe de adjudicación sin IVA de 9.799,25 euros. Las fuentes del partido republicano añaden que se trata, al parecer, de una adjudicación directa para la redacción de un proyecto, el estudio de seguridad y salud y la dirección de obra de cara a la realización de posteriores obras en un instituto. “Y todo podría ser correcto si no fuera que el IES Sierra de Luna no existe en Olvera. Es decir que se está adjudicado un contrato de servicios para obras en un centro educativo fantasma. Los defectos no acaban ahí, ya que en el propio expediente del perfil del contratante se refiere a la empresa adjudicataria como “estudio de arquitectura”, algo que “aparte de las faltas de ortografía, no permite identificar con claridad la empresa, ya que no se corresponde con el NIF que se cita”. No se ofrecen más referencias sobre pliegos, ni condiciones

y únicamente una orden de encargo que al descargarla da error y el anuncio de la adjudicación que resume lo comentado, añade la formación política.

Para Alternativa Republicana la situación es “sorprendente”, ya que de ser un error debiera haber sido subsanado en el mes de diciembre y, de haberse adjudicado un contrato de servicios confundiendo el nombre del objeto de licitación, “entendemos que puede haber duda sobre su validez”. “O eso o nos encontramos ante un grave escándalo de corrupción, por lo que exigimos a la Consejería de Educación y a la APAE que dé explicaciones y asuma las responsabilidades pertinentes”, agrega AR. Cabe matizar que la APAE está retirando gran parte del amianto de los centros educativos andaluces con cargo a los Fondos Europeos Feder (REACT UE MARCO 2014-2020), al 80% de cofinanciación, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de covid-19. Estos fondos están sujetos a una rigurosa fiscalización de los procedimientos y puede llevar a la devolución de ayudas. Así desde Alternativa Republicana se entiende que este tipo de actuaciones irregulares “ponen en peligro estas ayudas”.