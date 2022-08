Alquiler de castillos hinchables en Sevilla: cómo hacer cualquier celebración divertida

- Publicidad-

Las celebraciones, cualquiera sea su motivo, requieren planificación. Comida, música, mesas y sillas para los invitados y preparar palabras o discursos forman parte esencial de todo tipo de eventos. Sin embargo, hay otro factor determinante que deben tener las fiestas o galas de toda naturaleza. Se trata de la diversión y en ese tema entran los castillos hinchables, pues no hay niño ni adulto que se resista a ellos.

¿Qué son los castillos hinchables?

En la mayoría de los casos, los castillos hinchables, son estructuras fabricadas en PVC o tejidos de nylon con polímeros diversos que se hacen y destinan a ser infladas mediante turbinas de aire para que adquieran la consistencia y dureza que permitan saltar o rebotar sobre ellas.

Se pueden conseguir estos elementos de atracción en empresas de alquiler de CastillosHinchables en Sevilla . La mayoría de estas estructuras se hacen para divertir a niños y adolescentes de hasta 15 años. Sin embargo, su popularidad ha sido tal que, en la actualidad, los hay para adultos y se usan en todo tipo de eventos y celebraciones.

No es de extrañar que se hagan bodas con castillos hinchables, los cuales se usan también para bautizos, comuniones, cumpleaños, eventos publicitarios y mucho más. Pueden soportar fácilmente el peso de muchos adultos gracias a su lona resistente y a sus costuras reforzadas.

¿Cómo funcionan los castillos hinchables?

El uso de accesorios especiales que garanticen la estabilidad es importante para que un castillo hinchable funcione correctamente. También se requieren para cumplir con las normas de seguridad establecidas. Esto incluye la ya mencionada turbina de aire, así como la propia construcción de las alfombras de seguridad y los anclajes de sujeción.

La turbina de aire es un mecanismo vital para el funcionamiento correcto de todo tipo de estructura hinchable. Un chorro de aire progresivo que sopla en el hinchable a través de las mangueras, infla los castillos hinchables. Dependiendo de su tamaño, cada castillo tendrá un número determinado de turbinas.

El sistema hinchable deberá fijarse al suelo con la ayuda de los amarres de anclaje para que se mantenga en su sitio y no se levante ni se mueva. Para ello se emplearán cuerdas u otras técnicas de anclaje, como clavijas de acero para el suelo y la hierba o anillas para el asfalto o el hormigón.

Además, no se deben pasar por alto diversos complementos que, aunque no forman parte de la instalación en sí, son cruciales para garantizar la seguridad de los usuarios. Tal es el caso de las alfombras de exterior, las puertas de seguridad, los materiales de protección y las cubiertas de las turbinas.

Tipos de castillos hinchables

Los castillos hinchables son una manera genérica de llamar a estas estructuras. No todas tienen formas de castillos. Las hay de tan diversos modelos que sirven para amenizar cualquier tipo de celebración dada su variedad que se ajustan a cualquier ocasión.

En este sentido, hay tres tamaños de estructuras: pequeñas, medianas y grandes.

Las primeras son para bebés y niños pequeños y no exceden los dos metros cuadrados. Las medianas pueden medir unos 20 o 30 metros cuadrados. Mientras que las grandes llegan a medir hasta 50 o 60 metros cuadrados.

En cuanto a los modelos, los tipos de castillos hinchables son casi infinitos, pues los hay de Peppa Pig, La Patrulla Canina, Castillos de Princesas Disney, Futbolines Humanos y tantos modelos como la imaginación lo permita. Casi todos están ligados a personajes de dibujos animados que son amados por los niños.

Castillos hinchables acuáticos: la diversión multiplicada por dos

Si hay castillos hinchables que merecen mención especial son los acuáticos. Estas estructuras combinan la posibilidad de brincar sobre ellas, pero también contienen fosos o espacios dedicados a una piscina.

Este tipo de castillos hinchables hacen de cualquier fiesta una atracción central, ya que, se pueden hacer celebraciones en jardines, patios o clubes en las cuales los invitados se den un chapuzón en ellos.

Hay muchos modelos de este tipo de elementos. Los más buscados son los que poseen tobogán y piscina con obstáculos, ya que incrementan la diversión. Tanto los pequeños como los grandes adorarán ir este verano a una fiesta con un castillo hinchable que, además, tenga una piscina para refrescarse y relajarse en medio de cualquier tipo de celebración.

¿En qué ocasiones se puede usar un castillo hinchable?

Importantes y gran fama han tenido los hinchables para bodas. Casi todos son blancos y en forma de castillos o galerías para que la pareja se dé el sí mutuamente. Las conmemoraciones de matrimonios en sitios al aire libre como parques, clubes y playas incluye estos elementos como diversión para la pareja y los invitados.

Medidas de seguridad a la hora de usar un castillo hinchable

Aunque los castillos hinchables son muy seguros, cumplen con las normas establecidas por las leyes de la UE. Hay que considerar que los niños siempre deben estar bajo la vigilancia de uno o dos adultos mientras se usa este tipo de estructuras en fiestas.

Nunca debe usarse un castillo hinchable sin los seis anclajes mínimos que debe tener toda estructura.

Si la velocidad del viento es superior a 38 km/h es preferible no usar este tipo de estructuras. Si se hace, en estos casos, deben contar con anclajes planos y no sobresalientes y reforzarse el peso del castillo con sacos de arena.

Cuando se instale el castillo hinchable, se debe considerar que de cada lado de la estructura haya un mínimo de entre 2 y 4 metros para poder circular a su alrededor sin que haya peligros de que la gente se atropelle entre sí.

Los niños con algún tipo de discapacidad deben utilizar estos castillos no solo bajo estricta vigilancia de los adultos, sino en número reducido de usuarios para que no haya contingencias o golpes. Es necesario que la rampa de acceso al castillo sea tan ancha como el arco de entrada. Asimismo, debe haber algún tipo de material amortiguador, como alfombras o espuma, para absorber las posibles caídas. Estas deben estar ubicadas a los cuatro costados de la estructura. Además, no debe haber allí bordillos, asientos, árboles u otros adornos que puedan interferir con la diversión o causar lesión.