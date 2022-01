Almudena Grandes es eterna, de Martínez-Almeida pronto no se acordará nadie

- Publicidad-

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a denigrar a Almudena Grandes, escritora universal y gran referente de la izquierda intelectual de este país. Según Almeida, “Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid pero yo he sacado unos Presupuestos que son buenos para los madrileños”. Y añade en una entrevista con Ok Diario: “Yo he ponderado: un buen presupuesto para Madrid de 5.600 millones y Almudena Grandes. Ya tengo los Presupuestos”.

Estamos sin duda ante uno de los peores alcaldes que ha tenido Madrid. No solo es un sectario sino un hombre incapaz de entender que Almudena Grandes, fallecida recientemente, es una de las más grandes escritoras de la historia de la literatura española a la altura de Pardo Bazán o Carmen Laforet. Traducida a más de 60 idiomas, Almudena Grandes se ha ganado con su obra inmortal y su talento literario un lugar en el Olimpo de las letras, y no solo en nuestro país, sino en las bibliotecas y librerías del resto del mundo. Al lado de la célebre autora, el alcaldito de Madrid es un personaje insignificante, un minúsculo histórico, un hombre destinado a ser olvidado pasado mañana, cuando haya pasado su momento de gloria en el barro de la política, hoy convertida en refugio de mediocres y arribistas.

Solo un iletrado, un inculto, un ágrafo sin miedo al ridículo sería capaz de decir que Almudena Grandes no se merece un título como el de Hija Predilecta de la Villa de Madrid. Si hay alguien que debe ostentar tal galardón, esa es Almudena la grande. Gran renovadora de la literatura contemporánea, firme defensora de los derechos de la mujer, arqueóloga de la memoria histórica siempre enterrada por el bando vencedor de la guerra civil, Almudena Grandes es una figura imprescindible del panorama cultural de la España a caballo entre los siglos XX y XXI. Su legado es inmenso y mientras tanto, ¿qué aportación a la cultura ha hecho Martínez Almeida? Poco o nada, más allá de aquella estúpida frase que quedará para la posteridad cuando, a preguntas de una niña, respondió que entre salvar Notre Dame o la selva del Amazonas elegiría rescatar el monumento parisino. Con eso está dicho todo sobre quién es este personaje corto de talla política y de luces intelectuales.

Cualquier novela de Almudena Grandes supone una contribución esencial a la historia de España a la altura de las mejores obras de Galdós, mientras que a todo lo más que ha llegado el edil madrileño es a redactar unos funcionariales presupuestos municipales que ni siquiera los ha escrito él, que para eso tiene un equipo de negros economistas que le escriben los manuscritos administrativos infumables.

Pese a todo, el alcalde no ha dudado en presumir de cómo ha conseguido aprobar los presupuestos de 2022 para la ciudad: cediendo a la petición del grupo Recupera Madrid (carmenistas) para reconocer de alguna manera la memoria de la gran escritora. Aunque en principio el Gobierno municipal se había negado a concederle el título póstumo de Hija Predilecta, finalmente cedió a la concesión de una calle a su nombre. A ojos del alcalde, esto no supone ninguna contradicción política. “Votamos a favor de darle una calle porque al margen de esas cosas lamentables que escribió fue una persona que ha leído mucha gente, con premios literarios y vinculada a Madrid”. Sin embargo, para el acalde, Almudena Grandes no merece el título de hija predilecta.

“El problema lo tiene una izquierda que para aprobar un acuerdo presupuestario tiene que pedir que se declare Hija Predilecta a Almudena Grandes. Yo no lo hubiera hecho de ser ellos porque no creo que Almudena Grandes deba formar parte de un acuerdo presupuestario. No es una muestra de debilidad nuestra, sino de debilidad argumental suya que para aprobar unos Presupuestos tengan que imponer a Almudena Grandes. No se lo merece ni la memoria que ellos defienden de la escritora”, ha sostenido.

“Yo he hecho un balance, una ponderación. Puede que me equivoque, pero si puedo bajar los impuestos a 700.000 recibos del IBI o que la Policía pueda incorporar cientos de efectivos a cambio de que Almudena Grandes sea Hija Predilecta, yo creo que los madrileños prefieren que se les bajen los impuestos y que pueda haber más policía en la calle”, ha puntualizado el alcalde. “¿De verdad alguien piensa que un presupuesto de 5.600 millones de euros puede decaer porque la izquierda (en un ejercicio de debilidad) plantee que Almudena Grandes sea Hija Predilecta?”.

Martínez-Almeida se muestra contundente en sus afirmaciones. “El personaje no lo merece. Yo, motu proprio, no lo hubiera hecho. En toda negociación hay que hacer cesiones”. “Nos gustarán más o menos, pero he sacado unos Presupuestos que prevén una rebaja fiscal de 400 millones consolidada en los tres años de gobierno, que nos permite hacer obras emblemáticas como la peatonalización de la Puerta del Sol, que el gasto social supere los 1.000 millones de euros por primera vez en un año decisivo de la crisis o establecer las condiciones económicas para que Madrid siga siendo la locomotora y el motor de la recuperación. Hice un equilibrio. En la ponderación de intereses, si esto es lo que la izquierda pedía, compensaba aprobar estos Presupuestos”, ha presumido.

Por su parte, el poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes y pareja de Almudena Grandes, ha reaccionado ante tales afirmaciones. “Leo declaraciones mezquinas del alcalde sobre Almudena Grandes”, ha comenzado su mensaje, en la red social Twitter. “Debería tratarnos con más dignidad a los madrileños. Si se siente traidor ante sus amigos de extrema derecha, allá él”, ha argüido.