Almeida se rinde ante el poder de Ayuso

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han pasado del espionaje, la guerra sucia y el odio eterno a ser socios inseparables en el largo camino del PP a la Moncloa. Si hasta hace cuatro días los ruidos de facas entre casadistas (Almeida era uno de ellos) y ayusistas se escuchaban en todos los rinciones de Génova 13, ahora la alianza entre ambos dirigentes parece más férrea y segura que nunca. En eso ha quedado la política española, en un puro ejercicio de intereses personales.

El problema es que Almeida no sabe ver que está siendo víctima de la gran boa constrictor ayusista, que ya ha empezado a deglutir al alcalde por los pies. Cuando Ayuso salga elegida presidenta del PP madrileño se acabará la tregua. Hay demasiadas cuitas y cuentas pendientes que arreglar. La lideresa castiza está esperando su momento (así se lo ha aconsejado MAR) y ese instante llegará más temprano que tarde. Si Feijóo no gana las próximas elecciones, no habrá más oportunidades para el dirigente gallego, que volverá a la Xunta dejando vía libre a IDA. Ayuso dará un paso adelante y los días de Almeida estarán contados. Durante las últimas semanas se han producido demasiadas reyertas entre las dos familias populares. El caso de las mascarillas con sus nauseabundos comisionistas (parientes y amigos) ha terminado por salpicar al alcalde y a la presidenta regional. Se han cruzados acusaciones, insinuaciones, puñaladas traperas. La imagen de reconciliación que ambos transmiten estos días es solo eso, un postureo.

Ayer, Almeida le trasladaba a Ayuso, durante el 17 Congreso del PP madrileño, su apoyo incondicional, al tiempo que se ponía a su servicio para llevar a la formación «a lo más alto». «Aquí tienes a tu ‘partner'», le decía, algo cursimente, durante su intervención.

Almeida, peloteando a la jefa sin pudor, se ha dirigido a la presidenta madrileña en todo momento como Isa o ‘partner’. Solo le ha faltado postrarse de rodillas y besarle los zapatos a la Emperatriz de Chamberí. Además, ha recordado que ambos comenzaron «una aventura apasionante hace tres años», una aventura a la que «le quedan muchos capítulos». «Aquí tienes a tu ‘partner’, como uno más de los afiliados. Vamos a estar junto a ti y vamos a llevar a Madrid a lo más alto. Estamos todos en el mismo barco, y vamos a remar en la misma dirección», añadió. Para entonces solo faltaba la música de violín y un coro gritando aquello de que se besen que se besen.

«Decía (Juan Carlos) Vera que el 4M nos devolvió la ilusión, y es absolutamente cierto», apuntó el regidor capitalino, quien destacó que Ayuso «siempre mantuvo el tipo, no se arrugó, no pensó en sí misma, y sí en defender a los madrileños». «Esa es la clave de por qué ganó el 4M», destacó. Impresionante ejercicio de baboseo hipócrita y calculado.

Además, sugirió a la izquierda que aprenda de las elecciones pasadas, en las que Ayuso arrasó, y exigió que dejen de llamar a los populares «tabernarios». «Lo somos y nos encanta», espetó. «La clave de lo que pasó el 4M no es que seamos tabernarios, sino que el PP confió en madrileños y les dejó hacer su vida. Por eso pasó lo que pasó aquí en Madrid el 4 de mayo», subrayó.

Martínez-Almeida ha agradecido tanto a Pío García Escudero y Ana Camíns «el extraordinario trabajo que han hecho junto a Juan Carlos Vera» al frente de la Gestora. «No podíamos estar en la situación que estamos y con la expectativas que tenemos sin el trabajo que habéis hecho», alegó.

El alcalde finalizó reiterando su apoyo a Ayuso en esta nueva andadura, la Presidencia del PP madrileño. «Tienes un ejército de 85.000 afiliados que nos vamos a dejar la piel para estar contigo, que nos vamos a dejar la piel para seguir creciendo. Nos vamos a recorrer todos los municipios», concluyó.