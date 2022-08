Almeida se convierte en blanco de todas las risas al confundir el ‘Carmina Burana’ con una famosa cantante

- Publicidad-

No es la primera vez (ni será la última) que un dirigente del PP la lía con un comentario cultural sesudo. Todavía resuenan los ecos de aquella supuesta apócrifa conversación (algunos dicen que leyenda urbana) que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre mantuvo con un reportero mientras visitaba la Feria del Libro: “¿Le gusta Saramago?”, le preguntó el periodista. “Sí. Sara Mago, gran pintora”. El momentazo ha quedado para la historia. Hoy las redes sociales recuperan aquel análisis de la condesa de Bornos y lo comparan con el último disparatado tuit del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Almeida promocionó a través de su cuenta de Twitter el final de los Veranos de la Villa, la programación cultural veraniega de la capital, que tuvo como broche un concierto gratuito en el Retiro. El Coro Nacional de España, dirigido por Miguel Ángel García Cañamero, interpretó en el Estanque de El Retiro la obra Carmina Burana.

Sin embargo, el alcalde ha metido la pata (y bien metida) al publicitar este concierto de la siguiente manera: “Esta noche a las 21.30 cerramos la edición de Veranos de la Villa con la actuación de Carmina Burana en el mejor escenario posible”. Se deduce de este mensaje que el controvertido edil creía que Carmina Burana era un grupo o una famosa cantante cuando en realidad se trata de una colección de cantos goliardos de los siglos XII y XIII que se hicieron conocidos por la cantata homónima del compositor Carl Orff.

Lógicamente, tal como suele ocurrir cuando el tuitero se da cuenta de que ha metido la zarpa hasta el cuello, el alcalde ha borrado el tuit y lo ha sustituido por este otro, en el que, ya sí, indica que la velada se cerrará “con la representación de Carmina Burana”.

Parece claro que los prebostes del Partido Popular se saben al dedillo el manual neoliberal, las privatizaciones, las leyes económicas de la oferta y la demanda y las técnicas del funcionamiento del dios mercado que genera precariedad y desigualdad infinitas. Sin embargo, y pese a que han estudiado en buenos colegios de pago, el asunto de la cultura se lo han saltado y luego ocurre lo que ocurre: que cuando llegan al poder dan el cante haciendo gala de una incultura supina. La cultura ensancha la mente y evita que la persona caiga en el sectarismo político. Quizá sea por eso que en el PP, por falta de libros y por haberlo fiado todo al valor dinero y a la propiedad privada, la política cultural ocupa un lugar secundario. Y luego pasa lo que pasa: que una de nuestras mejores escritoras, Almudena Grandes, es ninguneada por comunista, tal como hizo el alcalde cuando dijo que la autora no merecía ser hija predilecta de la ciudad.

Madrid tiene un alcalde capaz de recitar de memoria la alineación del Atlético de Madrid pero no sabe qué demonios es eso de Carmina Burana. Que no lo sepa no tiene disculpa pero aún peor es que un responsable político no gaste un minuto de su tiempo en abrir Wikipedia para informarse o preguntar a algunos de los muchos asesores que tiene a su alrededor y que son religiosamente pagados por los bolsillos de todos los madrileños. Como también es imperdonable que no sepa que el Retiro no es el único parque urbano declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, pues aquí mismo en España está también el Parque Güell en Barcelona, el Palmeral de Elche, o los Reales Alcázares de Sevilla, por ejemplo. Un político desinformado y escaso de libros. Hay vida más allá del Marca, señor alcalde.