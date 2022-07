Almeida escurre su responsabilidad por la muerte del trabajador de la limpieza, mientras el fallecido buscaba en Google ‘golpe de calor’

- Publicidad-

El Alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, escurre toda responsabilidad sobre el trabajador de la limpieza viaria, José Antonio González, de 60 años, murió en una calle de Vallecas mientras trabajaba el pasado viernes de un golpe de calor. Afirma que “no son trabajadores municipales”, si no de empresas subcontratadas.

Escurre toda responsabilidad

“No conocíamos que hubiera quejas acerca de los uniformes”, se excusa sobre el material de poliéster con el que están hechos. Además asegura cumple la normativa.

Desde Más Madrid consideran “impresentable que el Ayuntamiento esté preocupado solo por lavarse las manos y culpar a otros”.

Su hijo, Miguel Ángel González, en ‘La Cadena SER’, ha señalado que la última búsqueda que realizó su padre el día previo fue en Google, ‘golpe de calor’.

Se fue el mejor padre que he podido tener , siempre llevaré conmigo el ejemplo de mi padre , una gran persona , currante hasta la muerte .

Ten por seguro que los tuyos te tendremos siempre dentro de nosotros y se que donde estés nos darás esa fuerza que trasmitías en vida .

“Era una persona querida por todos. Está siendo extremadamente duro”, señaló Miguel. “Él tenía turno por la mañana, tenía un contrato para trabajar este mes y un compañero pidió que le cambiara el turno. Mi padre quería quedarse en este trabajo y sabiendo que el turno de por la tarde era más duro quiso hacerlo para demostrar que quería quedarse en la empresa”, explica.

“Cuando trabajaba por la mañana nos decía que era muy difícil trabajar con este calor. Me decía que no podía hablar del calor. Buscó en Google que «qué era un golpe de calor, él sabía que le podía ocurrir y acabó pasando”, relató.

“No es un traje idóneo para trabajar en verano, ahora que lo tenemos aquí vemos que no podía utilizarse para trabajar. Agrava el calor que desprende el asfalto”, apuntó González.

Almeida llamó a la familia y después escurre el bulto

“El alcalde de Madrid se puso en contacto con nosotros el sábado por la mañana. Es evidente que mi padre trabajaba para una empresa, que estaba subcontratada por el ayuntamiento. El ayuntamiento debe actuar y no son palabras acertadas. Si empezamos todos a cambiar las cosas… el ayuntamiento puede hacer algo para exigir que estas cosas no pasen y evitar lo que familias como la mía pasen. Espero y deseo que asuman responsabilidades porque yo creo que estas palabras no son acertadas”, concluyó Miguel Ángel.

Almeida señaló que “no conocíamos que hubiera quejas acerca de los uniformes” y apuntó hacia posibles responsabilidades del Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz.

“Esto compete a la Inspección de Trabajo, que compete al Ministerio porque tienen competencias en materia de prevención de riesgos laborales y deben actuar en caso de que los uniformes no fueran los correctos”, afirmó ayer ante los medios de comunicación congregados a las puertas de la sede del PP, en Génova.

Recordó que el trabajador pertenecía a una “empresa contratada y que desde el Consistorio instaron a las mismas a hablar con los sindicatos para flexibilizar los turnos y mejorar la limpieza. “Ya hemos instado a las empresas a que hablen con los sindicatos”, ha señalado.