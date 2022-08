Algunas de las medidas del Gobierno para rebajar el gasto energético: Limitar el aire acondicionado a 27 grados en comercios, centros de trabajo y transporte público

- Publicidad-

El Gobierno aprobará este lunes un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético. En rueda de prensa el pasado viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no matizó en que consistirían aunque sí garantizó que no solo no supondrán «recortes» para las familias e industrias si no que aseguró que serán beneficiosas, y aseveró que estas medidas supondrán «ahorros en la factura de la luz y en la competitividad de la industria».

En concreto, el decreto de medidas de ahorro energético que se aprueba hoy en Consejo de ministros extiende las normas de temperatura, que ya se aplican en los organismos de la Administración, a los transportes públicos, centros de trabajo, comercios y negocios de cara al público.

La nueva norma establece que la temperatura del aire acondicionado en verano no podrá ser de menos de 27 grados, y la calefacción no podrá superar los 19 grados.

Está previsto que las medidas entren en vigor de manera inmediata, no obstante, tendrá que ser convalidada por el Congreso de los Diputados en un máximo de 30 días.