Alberto Casero: «Lo estoy pasando fatal, estoy destrozado, la que he liado»

«Lo estoy pasando fatal, estoy destrozado, la que he liado». El diputado del PP Alberto Casero aseguró el jueves en el Congreso de los Diputados a varios compañeros de partido sentirse «destrozado» ante la que había «liado», en referencia al error en su voto, que permitió que saliera adelante el decreto de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de coalición. Según publica El País, el popular, mano derecha de Teodoro García Egea, hizo estas afirmaciones en el vomitorio lateral de la salida derecha del hemiciclo del Congreso, que da acceso a uno de los baños, informa Efe.

La polémica votación del decreto de la reforma laboral ha enzarzado al PP y el PSOE en un duro enfrentamiento. Mientras los socialistas ven connivencia de la derecha con los dos diputados de UPN que cambiaron el sentido del voto para hacer decaer la norma, los populares insisten en que se produjo un «pucherazo» en el Parlamento.

El error del diputado Casero, que ayer remitió un escrito a la Mesa del Congreso reiterando que su voto fue un ‘no’, ha levantado en armas al Ejecutivo y a la plana mayor del PP. Los barones han salido en tromba para asegurar que fue un «fraude» y que el Ejecutivo «manipula» la democracia.

El PP ha anunciado que va a recurrir ante la Mesa del Congreso y el Tribunal Constitucional la votación por la que se convalidó el jueves el decreto ley de la reforma laboral por un solo voto de diferencia emitido telemáticamente por el diputado del PP.

El PP asegura que Alberto Casero votó no, pero se contabilizó como un sí. Insiste en que el parlamentario acudió al Congreso para alertar de lo ocurrido, donde no se le permitió entrar en el hemiciclo. Según el diario de Prisa, el diputado confesó después sentirse hundido ante los acontecimientos: «Lo estoy pasando fatal, estoy destrozado, la que he líado».

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha acordado abrir diligencias para investigar si hubo un error informático en la votación del real decreto de la reforma laboral, han informado a Efe fuentes jurídicas.

El juez ha adoptado esta decisión tras admitir la denuncia del abogado Esteban Gómez Rovira por un presunto delito informático en la votación de la reforma laboral, que salió adelante por un error del diputado popular Alberto Casero.

Sin embargo, el magistrado ha rechazado la medida cautelar solicitada por el denunciante para que la Guardia Civil acuda al domicilio del diputado del PP y al Congreso «para proceder al análisis de terminales y sistemas necesarios para investigar el presunto delito».

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez señala que la Fiscalía se ha opuesto porque «no existe urgencia para la práctica de estas diligencias», todo ello «sin perjuicio de que pueda ser adoptada en el curso del procedimiento por el juez competente».

El titular del Juzgado de instrucción número 47, que se encontraba de guardia cuando se ha presentado la denuncia, ha remitido el asunto a reparto. El juez al que corresponda investigar el procedimiento, han añadido las mismas fuentes, decidirá sobre estas diligencias.