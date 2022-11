Al 11% de la población con deudas le inquietan sus pagos pendientes y no puede hacerles frente

El incremento de los precios debido a los efectos de la guerra de Ucrania y a la inflación está influyendo en la economía doméstica y, por lo tanto, en las deudas de la población. Según datos del Ministerio de Trabajo, el IPC se encuentra cinco puntos por encima del incremento salarial. Según el Observatorio sobre la situación de la deuda en España en la época Post-COVID, cuyoobjetivo es conocer la realidad del endeudamiento en España.

¿Cómo se siente la población ante sus deudas?

A la hora de hacer frente a sus deudas, el 68% de las personas encuestadas en este estudio reconoce que estas le inquietan, pero puede pagarlas. Por el contrario, un 11% de la población admite estar preocupada por sus deudas y no poder pagarlas. De hecho, el 38% de las personas endeudadas admite tener algún pago atrasado. Finalmente, un 2% de la población no puede pagar sus deudas, pero tampoco le preocupa.

Ante una situación difícil, la prioridad principal de pago de casi la mitad de la población encuestada (un 42% marcó esta opción como la más prioriaria) es hacer frente a la hipoteca/alquiler, seguida a cierta distancia por la alimentación (30% ). En un tercer nivel se encuentran los suministros básicos (como la luz, el gas o el teléfono) y la salud y tratamientos médicos. Por el contrario, las deudas con menor prioridad de pago son las dedicadas al entretenimiento o la inversión en educación.

¿Cómo hacer frente a las deudas? Flexibilizar el pago, solución preferida

En general, más de la mitad de las personas encuestadas están de acuerdo (56%) en que con una buena organización podría evitar el impago de sus deudas. Un porcentaje similar, del 60%, reconoció agobiarse fácilmente cuando su balance de gastos/ingresos no está equilibrado. Además, un 58% considera que no tiene una situación laboral delicada que les impida el pago de sus deudas.

La solución preferida y la que más motiva a la hora de pagar la deuda es la que permite flexibilizar el pago, (por ejemplo, alargar la deuda en el tiempo pero pagar cuotas más pequeñas), seleccionada por el 51% de las personas participantes en el estudio. En segundo lugar, un 20% de la población con deudas reconoce que quiere que la persona que gestiona el impago sepa adaptarse a su situación personal; Y un 15% de decantó por la oferta de descuentos, es decir, pagar la deuda antes pero beneficiándose se descuentos-

No pagar la deuda incrementa su importe

Prácticamente la totalidad de la muestra, un 92%, es consciente de que no pagar la deuda incrementa su importe. Además, un 82% es consciente las complicaciones legales que puede conllevar su impago y un 74% sabe que entrar en la ASNEF (Asociación Nacional de Entidades de Financiación) puede conllevar consecuencias como la imposibilidad de domicilar pagos pedir préstamos. No obstante, esto también indica que un 8%, un 18% y un 26% respectivamente, no conocen las consecuencias en las que puede derivar una deuda.

“Durante el mes de noviembre, con momentos como el Black Friday o el comienzo de las compras navideñas, muchas personas tendrán que hacer frente a grandes pagos. Por esta razón, recomendamos calcular nuestra capacidad de ahorro y ver cuándo podremos gastar antes de empezar a realizar nuestras compras. Este cálculo es muy importante si queremos evitar caer en deudas atrasadas. En ese sentido, desde KRUK creemos que contar con una buena educación financiera, así como con herramientas y mecanismos para gestionar los pagos pendientes, son las claves para evitar deudas difíciles de devolver”, explica Francisco Álvarez, Director of Strategic Transactions and Client Relations de KRUK España.

¿Nos fiamos cuando nos comunican que tenemos una deuda?

Está claro que muchas personas, cuando reciben una notificación en el que se comunica una deuda pendiente, desconfían de la veracidad del mensaje. Casi la mitad de la población (48%) con deudas encuestada asegura que no se fía de los SMS o e-mails que reclaman cobros, ni de los enlaces que puedan recibir para realizar pagos a través de estos medios (47%).

En este sentido, una buena parte de los participantes (57%) se inclina por recibir una llamada telefónica por parte de la una persona, y un 46% prefiere recibir un correo electrónico. Solo un 4% marco la opción de chatbot como canal favorito.