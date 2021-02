El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, reconoce su enfado con Margarita Robles a tenor de unas declaraciones críticas de la ministra de Defensa sobre la tragedia en el vertedero de Zalbibar. A su juicio, «la ministra tiene mala memoria».

Robles afirmó que la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) podría haber evitado que aún siga sin recuperarse el cuerpo de uno de los trabajadores atrapados por el derrumbe del vertedero de Zaldibar.

Esteban, en una entrevista esta mañana con Radio Euskadi, ha mostrado su enfado por estas declaraciones de la Ministra de Defensa sobre el derrumbe de Zaldibar, a las que ha respondido con contundencia. Como ya hiciera cuando se conocieron estas afirmaciones de Margarita Robles, Esteban ha admitido sentirse “enfadado” porque, según ha explicado, “ella misma reconoció en una conversación conmigo en aquel momento que no se podía hacer más de lo que se hizo por el peligro a nuevos derrumbes”. “¿A qué viene esto ahora?”, ha preguntado Esteban.

“Si lo que quería, como ha dicho el Delegado del Gobierno español en Euskadi, era, en un contexto de ataque, defender a las Fuerzas Armadas, búsquese otros ejemplos, pero no uno que usted misma reconocía que no tenía ningún sentido. Es mala memoria o no entiendo a qué viene”, ha confirmado con rotundidad Aitor Esteban.

En este contexto, el portavoz jeltzale ha anunciado que el próximo miércoles la Ministra de Defensa tendrá que responder, en la sesión de control, a una pregunta a este respecto formulada por el Grupo Vasco.