Aitor Esteban reprocha a Sánchez no haber consultado con sus socios parlamentarios las medidas anunciadas

Segundo día del debate sobre el estado de la nación y, tras las intervenciones del Grupo Plural e Inés Arrimadas, le toca el turno al PNV y toma la palabra el diputado vasco, Aitor Esteban que comienza su discurso criticando «las ausencias en las bancadas de las derechas«, y dice que para «algunos el debate se acabó ayer, pero no se ha acabado». «Veo unas cuantas ausencias, para empezar de sus máximos representantes».

Aitor Esteban le reprochó a Sánchez que en su discurso «anunció medidas que no ha contrastado previamente con sus socios parlamentarios, una vez más como su tuviera mayoría absoluta, ha incumplido por enésima vez el punto primero de nuestro acuerdo de investidura que le comprometía a mantener una comunicación fluida y constante con el PNV dando a conocer con antelación suficiente los proyectos e iniciativas que el Gobierno desee impulsar».

Las medidas anunciadas, dije Esteban, que se verán «abocados a tener que discutir bajo presión para no hacer descarrilar al Gobierno, solo miran ustedes a la próxima curva sin reparar en las siguientes que hay en la carretera».

El portavoz del PNV explicó que «dio la sensación de que nos ofreció un paquete de medidas desestructurado, como s hubiera hecho una recolección de ideas por ministerios, sinceramente, algunas de las medidas que anunció unilateralmente invaden el ámbito estatutario, otras condicionan su desarrollo y la toma de decisiones y otras no se sabe qué alcance pueden tener, y le recordó que el anuncio de algunas de ellas supuso inmediatamente un revolcón en la bolsa».

Impuestos

Sobre los impuestos, el PNV no está en contra, dije Esteban, de que «temporalmente se puedan adoptar detracciones de esos beneficios pero no puede hacerse de cualquier forma sin considerar una seria de variantes, en primer lugar, debe haber garantías de que no vuelve a ser repercutido al usuario, por otra parte debe tener en cuenta que algunas de esas industrias ya han sido gravadas o van a serlo por este Ejecutivo con medidas adoptadas con anterioridad y tendrán que adaptarse a los requisitos que impone Europa para no tener luego sustos con decisiones equivocadamente tomadas».

Pedro Sánchez,en su respuesta al PNV, afirmó que es verdad que a lo largo de la legislatura ha habido debates «muy intensos», pero que «en efecto, sobre todo la bancada conservadora que siempre ha reclamado el debate sobre el estado de la nación, al ver que sus líderes no están presentes en todo el debate, no solo cuando hablan ellos o responde el Gobierno, dice mucho de la forma de entender y ver España».

Y añadió: “Lo que no puedo compartir con usted, señor Esteban, es que no estemos abordando de manera estructurada las consecuencias a la guerra. Estamos haciendo lo mismo que están haciendo el resto de gobiernos europeos”, aseguró el presidente.

“Y en fiscalidad también estamos haciendo lo mismo que están haciendo otros países”, abunda Sánchez sobre la creación de un nuevo impuesto a las energéticas, una medida que ha anunciado hoy mismo el Gobierno belga y que ya han tomado otros ejecutivos, como el italiano o el británico.

Sánchez le ha recalcado a Esteban que su Gobierno cree en «las políticas públicas» y que cuando se plantea presentar la primera ley de vivienda haciendo un «compromiso público, rotundo y creo que bastante elocuente sobre cómo la administración del Estado a resolver uno de los principales problemas de la ciudadanía, hay grupos parlamentarios, en particular el suyo que muestran sus dudas porque en efecto las políticas de vivienda son competencia de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para eso está también el Parlamento para atinar donde están los limites competenciales, lo que no voy a hacer es no trasladar a la ciudanía que el Gobierno de España no va a mostrar su compromiso con políticas publicas para que la vivienda deje de ser un problema y sea un derecho para la gente joven».