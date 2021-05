EAJ-PNV considera que la amplia victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid no debe afectar a la gobernabilidad del Estado toda vez que su formación, el Partido Popular, carece de capacidad para articular una alternativa al actual Gobierno. En una entrevista concedida a Onda Vasca, el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha recordado que “el PP no tiene hoy capacidad de influencia para cambiar las mayorías en el Parlamento español, y menos si pretende hacerlo en base al ‘estilo Ayuso’”. Eso sí, Esteban ha emplazado al PSOE a “que se deje de tacticismos”, en referencia a la moción de censura que instigó en Murcia y que desembocó en el adelanto electoral en Madrid, y le ha instado a “remangarse en temas prácticos».

Esteban considera que el resultado del 4-M va a tener “poco efecto en la gobernabilidad del Estado” toda vez que “ni el PP ni otras fuerzas tienen capacidad para cambiar mayorías en el Parlamento español. El PP carece hoy de esa capacidad, y menos si pretende hacerlo en base al ‘estilo Ayuso’ o con los mensajes de Ayuso, bastante escorados al populismo de Vox”.

Em este sentido, Esteban ha asegurado que “de tener algún efecto”, ha advertido el portavoz jeltzale en referencia a los comicios de ayer, “podría provocar el alargamiento de la legislatura, ya veremos hasta cuándo, porque imagino que tanto PSOE como Podemos tratarán de darle la máxima continuidad”. “Podría haber nuevas elecciones en Madrid antes que Generales”, ha aventurado. Dicho esto, Esteban ha advertido al PSOE de que la ausencia de una alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez no puede traducirse en conformismo, relajación o desidia. Al menos, EAJ-PNV no lo va a consentir en todo lo que afecte a los compromisos adquiridos por el actual presidente del Gobierno central tanto en el acuerdo de investidura como en posteriores trámites parlamentarios. “Al PSOE hay que decirle que se deje de tacticismos. Lo que tiene que hacer es remangarse en temas prácticos, temas que se le están demandando y que no admiten más dilaciones”, ha asegurado.

Preguntado por el nuevo decreto con que el Gobierno español pretende solventar la compleja e incierta situación que se generará en cuanto decaiga el actual estado de alarma, Esteban considera que se trata de un ejemplo de “lo que no es gobernar”. “Lo que pretende el Gobierno es que sea el Tribunal Supremo el que legisle. ¿Pretenden que el TS nos diga a partir de qué número de contagios hay que tomar determinadas medidas? Eso no lo va a hacer, sería una locura”, ha protestado el portavoz del Grupo Vasco.

Esteban ha insistido en que la capacidad legislativa debería estar en manos de las Comunidades Autónomas, pero ha advertido de que “tal y como está la legislación, la única manera posible es el estado de alarma. Ojalá hubiera otras fórmulas, pero no las hay”.

Finalmente, el representante jeltzale ha lamentado que haya sido “la urgencia de la campaña turística”, cuyo impacto en la economía española no ha negado, la que haya precipitado la decisión de no prorrogar el estado de alarma, una opción “un tanto precipitada tal y como está a día de hoy el nivel de vacunación en el Estado”.