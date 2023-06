Ahora es el momento

- Publicidad-

Pasada la marea es tiempo de reflexión para la izquierda en España.

Es el momento de pensar, de hacer crítica y sobre todo autocrítica.

Algo se habrá hecho mal en las municipales y autonómicas. Y se tendrá que rectificar si se quiere, a partir del 23 de julio, gobernar en coalición para el bienestar de la sociedad.

No se pueden quedar con los brazos cruzados y decir ya vendrán tiempos mejores para competir contra los nietos y bisnietos del antiguo régimen y los tiempos del franquismo. NO, así nunca se ganarán las elecciones porque los nietos y bisnietos del régimen siempre están unidos aunque parezca que se pelean, son una piña.

El Gobierno ha tenido en contra a periodistas, medios de comunicación, judicatura… junto al acoso durísimo, injusto, implacable y terrible de la oposición más dura de la democracia.

Desde nuestra óptica el Gobierno de Coalición después de hacer muchas leyes bien, dirigidas para mejorar aspectos sociales ha sido machacado por la oposición más bestial e insultante que ha habido en la democracia; la derecha y ultraderecha, que es lo mismo, se han dedicado a romper, junto con los medios de comunicación toda ley o propuesta que beneficia a la sociedad más vulnerable; se han dedicado a enfangar el campo, a ensuciar grotescamente el Parlamento español; a insultar al Presidente Sánchez y al gobierno de coalición; les han dicho de todo, desde comunistas bolivarianos iraníes, hasta filoetarras cuando ETA desapareció y dejó las armas hace, si mal no recuerdo hace 10 años, pero es el no argumento de los ultras. Que lo utilizan y seguirán utilizando. ¿Qué propuestas han enumerado? NINGUNA o sí: derogar todas las leyes aprobadas en las Cortes Generales por el Gobierno de coalición.

No voy a darles más chance a quienes no gobiernan ni gobernarán en España, no merece la pena pues todos sabemos quiénes son, qué es lo que quieren y qué harán si el 23 de julio está de presidente de España un individuo llegado del noroeste, Sí, el de reina un fresco general procedente del noroeste.

¿Qué le ha pasado a la IZQUIERDA en España, que le ha pasado al Gobierno de Coalición?; creo que los dirigentes de los partidos no han estado a la altura de las circunstancias. Todos sabemos que a partir del 15 M se funda Podemos y que al principio todo iba bien ideológicamente, pero fundadores de dicho partido quisieron eliminar a Pablo Iglesias, Bescansa intento descabalgar al líder entonces de Podemos y al no poder se marchó, hubo malestar, otro que quiso imponerse a Pablo Iglesias fue Íñigo Errejón, se llega a Vistalegre II y Errejón pierde y se va y funda un partido, Más País, se une a Carmena y Más Madrid pierde y gana la Ciudad el PP y Errejón anda solo en el Congreso de los Diputados. Hubo otro podemita que ni siquiera voy a nombrar que está todos los días en la tele despotricando de Ione Belarra, y así no se gana, así se consigue que el poder mediático abra los ojos y de pié para el ataque furibundo de los nietos y bisnietos contra, no sólo UP, si no contra Pedro Sánchez y sale del agujero el del NW a despotricar, según ellos, contra el Sanchismo.

Pero el asunto de la izquierda no queda ahí: desde el principio del Gobierno de Coalición, los barones socialdemócratas, si llegan a esa denominación, atacan a Pedro Sánchez por coaligarse con UP, Lamban, Vara y sobre todo Emiliano García-Page que siempre ha querido ser el Presidente, no ya de Castilla La Mancha, sino también el Presidente del Gobierno de España ha atacado sutilmente y sibilinamente al Presidente del Gobierno de Coalición, y ahora aún está más subido en el machito y ha criticado los según él los etarras de Hb Bildu y a Sánchez.

Por otro lado, el no entendimiento entre Yolanda Díaz y su Sumar, con Ione Belarra e Irene Montero, también ha influido en la caída de Podemos en Madrid y Valencia, y es un mal presagio no solo para Podemos sino para Compromís de Baldoví y Colau a los que fue a hacer campaña.

Mal empieza Sumar, pero de los errores se aprende.

Es el momento clave para la Unidad de las Izquierdas a la izquierda del PSOE.

Yolanda Díaz tiene que formar un partido unitario con Podemos, IU, Más País, Equo- Los Verdes, Barcelona en Comú y todos aquellos pequeños partidos políticos progresistas y de izquierda, sin hablar de listas. Primero el partido y luego ya se hablará de listas. Fuera egos, fuera la incomprensión, fuera el apego a los sillones.

El programa prácticamente está hecho, lo tiene UP, Podemos, lo tiene Yolanda Díaz

Ánimo y adelante, siempre adelante

Todos tienen que dar su brazo a torcer para lograr la UNIDAD DE LAS IZQUIERDAS.

Quedan pocos días, pero es posible y necesario trabajar las 24 horas del día para lograr que no gobierne las ultraderechas.

Hay algo que no entiendo, cómo es posible que más de la mitad de los jubilados han votado a la derechona, cómo parados, pobres, vulnerables han votado a la derechona?

Si tengo algo claro es que si a partir del 23 de julio, si ganan los azules, a los jubilados les subirán la pensión el 0,25%, es decir 2 €, aumentarán los parados, los autónomos verán disminuir sus ingresos y tendrán que cerrar sus pequeños negocios, se incrementarán las colas de los comedores sociales, aumentarán los indigentes, la Sanidad será privada, disminuirá el presupuesto para la Educación pública pero no para la privada, se incrementará el beneficio de los bancos, habrá más desahucios, la gente tendrá que irse de sus casas, se perderá gran parte de la libertad, de la libertad de expresión, y así podría estar hasta el infinito.

Pero me pregunto, ¿la izquierda va a permitir que ocurra esto? Si lo hace tendrá la sociedad que pedir responsabilidades a los dirigentes de los partidos de la UNIDAD de las izquierdas y también al PSOE, y a quienes han ayudado desde dentro a que gobierne la ultraderecha que eliminará a todos los inmigrantes, se incrementará la xenofobia y el racismo, desaparecerá la igualdad entre mujeres y hombres, tendremos más casos de homofobia, las leyes aprobadas por las Cortes españolas serán derogadas. Todo esto y mucho más lo va a permitir la Izquierda?

Más arriba hemos indicado que el Gobierno ha hecho muchas cosas en favor de la sociedad ¿Qué ha hecho tan mal el Gobierno de Coalición, para recibir esta bofetada de la gente a la cual ha beneficiado? Enumeramos a continuación parte de lo positivo de su mandato:

¿Subir el SMI a los trabajadores?

Rectificar la Reforma Laboral en favor de los trabajadores.

Crear los ERTES, evitando el paro de los trabajadores.

Trabajo estable.

Incrementar el salario a los pensionistas según la subida del IRPF y a los pensionistas con menos recursos, y viudas entre el 10 % y el 15%.

Tratar de luchar contra el maltrato de las mujeres.

Legislar contra el maltrato animal.

Promulgar Ley de la Reforma de la vivienda.

Defender la Sanidad Pública y Universal.

Y los servicios sociales.

Salario básico para que la gente pueda comer.

Topar la energía y la electricidad.

Deseo que la gente reflexione y ponga en una balanza lo bueno y lo malo y no escuche a los medios de comunicación que manipulan y engañan.

La mayoría de los ciudadanos de este país, según lo que hemos visto, premian la corrupción, votan a personas que no les interesa la vida de nuestros ancianos, votan a los que niegan la violencia de género,

el Cambio Climático; votan a los quieren privatizar absolutamente todo, votan a los que no creen en la igualdad entre hombres y mujeres.

El día 23 de Julio votaremos en libertad, pensando en lo que han hecho unos y otros cuando han gobernado.

Por último, tanto Pedro Sánchez como los partidos a su izquierda tienen que movilizar a la gente, salir a la calle, explicar pedagógicamente lo que han puesto en sus programas, pues ha habido bastante abstención que no han votado en las municipales y autonómicas por apatía y por desengaño.

Desde aquí animamos a la gente a votar por los que como siempre favorecen a los más vulnerables, a los sin trabajo, a los que pasan hambre física. Votar a los progresistas y no volvamos a tiempos pasados votando a los que creen en el régimen del franquismo.

Un ejemplo es el de Ayuso que va a subir el 12,7% en los comedores públicos escolares de Madrid, amigos eso es gobernar en libertad y con una cañita.

Otro ejemplo de privatización son las palabras de Esperanza Aguirre:»No se les mete en la cabeza a estos señores que un servicio público muchas veces está mejor gestionado por una empresa especializada que por funcionarios que les da exactamente igual quedar bien que quedar mal.” Está es la derechona popular y ultra, esa es la opinión generalizada de esta gente tan «demócratas» de la democracia orgánica.

Otro ejemplo más es el del Hormiguero, que Motos ha dicho que lo de julio es un fraude y calificó de «fascistas» a Podemos.

Esta es la gente que les gustaría volver a tener la vida de «Los Santos Inocentes», acuérdense de la película como el señorito hace buscar una perdiz alicortada a Alfredo Landa y como mata a la bonita milana de Paco Rabal.

Estos son los mismos.

«La derecha no necesita programa político porque tiene programas de televisión».

Ahora es el momento de la UNIDAD DE LAS IZQUIERDAS, si no se hace ya por egos, sillones, ideología, será la última vez que gobierne en España un Gobierno de coalición de izquierdas.

Y si esto ocurriera, ya lo dijo el Nobel Saramago: » “no conozco nada más estúpido que la izquierda”. Y debe ser muy estúpida la izquierda española para que hayamos llegado a vivir lo que estamos viviendo ahora.

Nota: Corre por las redes el siguiente comentario «Si yo fuera Pedro Sánchez. Si yo me presentara a las elecciones generales, tendría muy claro mi programa electoral. En primer lugar convocaría una rueda de prensa y diría: El pueblo siempre tiene razón, he entendido muy bien lo que quiere la mayoría de españoles, así que, no es necesario que Feijóo pida la derogación del Sanchismo, lo derogo yo.

Queda derogado el aumento del salario mínimo, volveremos a los 600€.

Queda derogada la reforma laboral, volveremos a la de Fátima Báñez.

Queda derogada la ley de la vivienda, el que pueda pagarse el alquiler que ponga el propietario, bien, el que no pueda, allá él.

Bajaré todos los impuestos a las grandes fortunas, a las grandes fortunas eh, que quede claro.

Desaparece el ingreso mínimo vital.

Queda derogada la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, el Plan Operativo para la Protección de los Derechos Humanos de Mujeres y Niñas víctimas de Trata, Explotación Sexual y en Contextos de Prostitución, la bajada del IVA del 10 al 4 % de los productos de higiene femenina, preservativos y anticonceptivos no medicinales… resumiendo quedan derogadas todas las medidas en favor de la igualdad. Los 20.319 millones de euros, es decir, un aumento del 387% para políticas públicas destinadas a avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres se dedicarán a luchar contra ETA, sí, contra el grupo terrorista que ya no existe.

Se acabarán los ERTES, las moratorias y cualquier tipo protección ante nuevas pandemias o situaciones de alto riesgo para la población. Ni estados de alarma, ni dinero público para vacunas, mascarillas, ni atención sanitaria a contagiados, a cambio, barra libre para cañas.

Se acabará con las becas para los más necesitados, las becas serán para los ricos. Se aumentarán las partidas económicas para los colegios privados y concertados.

Todos, todos los inmigrantes tendrán un plazo de un mes para que abandonen España. Ni un inmigrante en este país. Ya os las arregláis para que limpien vuestras casas, cuiden de vuestros mayores y recojan vuestras cosechas.

Las pensiones bajarán a las cuantías que estableció el PP, y de subidas conforme al IPC, nada de nada.

Como bajaré los impuestos, la sanidad y la educación no tendrán financiación pública, así que os pido que no enferméis, por vuestro bien.

Bueno, no os canso más. Haré lo que habéis dicho que haga en las elecciones municipales y autonómicas.

Buenos días, y que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga..

Ahí lo dejo aunque no es mío. Visto en redes.