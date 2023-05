Agustín Martínez: “Una chica me dio las gracias por ‘La caza’ porque en una casa de acogida había vivido algo muy parecido”

- Publicidad-

Una tarde calurosa de primavera de los últimos días de abril. No son los Pirineos de Monteperdido, tampoco la Sierra de Tramontana y, mucho menos, la orilla del Rio Guadiana.

En el parque de El Retiro de Madrid, en un entorno natural que hace honor a la trilogía, Diario16 conversa de forma distendida y cercana con Agustín Martínez, autor y productor de la trilogía ‘La caza’, la exitosa serie de RTVE que actualmente está batiendo todos los records de visualizaciones, tanto en diferido en la aplicación gratuita RTVE Play, como en plataformas digitales de pago donde se mantiene entre las cinco series más vistas desde hace casi dos meses.

Más que una entrevista es una charla donde Martínez salta del detrás de escena para contar, en primera persona, a los lectores de nuestro periódico y a la gran legión de seguidores en las redes sociales algunos secretos del proceso creativo, el trabajo de investigación sobre las tradiciones y la cultura del lugar que hay detrás de cada temporada, algunas anécdotas de rodaje con los protagonistas Megan Montaner, Alain Hernández y Félix Gómez y hasta comparte la mirada que tiene sobre cada uno de los personajes que ellos interpretan,

Agustín Martínez, también Premio Planeta 2021 por “La Bestia” por Carmen Mola, se refiere a las posibilidades de una cuarta temporada.

Antes que nada, muchas gracias por estos minutos y ¡Enhorabuena!

Muchas gracias por la enhorabuena y yo estoy muy contento, la verdad. Es una serie que ha ido siempre creciendo temporada a temporada, que es difícil hacerla pues una serie muy difícil de llevar a cabo por lo complicado de las temporadas… Y encantado con cómo ha funcionado ‘La caza’ Guadiana en Televisión Española, el feedback que sentimos de la gente de los espectadores y cómo de repente en Netflix las primeras temporadas también ahí están cuajando muy bien: la gente está entrando mucho se está viendo, llevan un par de meses entre las 10 más vistas, así que encantado.

Pero si hablamos de Monteperdido, Ud. escribió la novela en 2017, fue emitida en 2019 y Tramuntana en 2021… ¿Cómo está viviendo esta “segunda vida” a su serie de parte del público?

Mi historia con Monteperdido desde el principio es un poco curiosa: Monteperdido era un proyecto de televisión de inicio, lo primero que yo escribí con un proyecto de televisión que llegamos incluso a presentarlo a Televisión Española. En aquella época, que esto es previo a 2016, pues nadie se planteaba rodar una serie en exteriores cien por cien .había cosas que daban poco de miedo. Y ahí como me gustaba mucho la historia, decidí convertir en novela.

Yo la publiqué, pasaron unos años, que fueron dos o algo así y se publicó en Estados Unidos, se publicó en Inglaterra, en Alemania especialmente muy bien… Me la he encontrado, de repente, siendo superventas en China…

Y en ese proceso me encuentro con José Manuel Lorenzo que es el productor de la serie con Reyes Baltanás que es la productora ejecutiva y surge la posibilidad de reconvertirla de nuevo en serie de televisión: fue una aventura pero fue una aventura que creó una familia esa primera temporada. El rodaje fue un poco especial al irnos todos al Pirineo, quedándonos ahí encerrados rodándola…

Desde su perspectiva como autor, ¿Qué opinión le merece este redescubrimiento por parte de los espectadores?

Con autor yo siempre tuve muchísima confianza en ‘La caza’. Por un lado, maneja el thriller que es un género que no pasa de moda y la estructura de misterio que nosotros manejamos en cada una de las temporadas y, por otro, la clave de que la serie conecte muy bien con el público son sus protagonistas: Megan, Alain y, a partir de la segunda, Félix que tienen que crear unos personajes que la gente se encariña y que quiere saber qué es lo que pasa con ellos.

Es verdad que hay montones de plataformas pero el número de espectadores que tiene Netflix y la capacidad que tiene para generar una tendencia no la tiene nadie, de momento. Entonces, el hecho de aparecer entre los 10 primeros en Netflix sí que genera una conversación, sí que se genere que se recomiende, que la gente la vea porque hay mucha gente entrando en la en la plataforma…Y redescubren la serie como si fuera una novedad.

De hecho lleva más de mes y medio, los datos están ahí, que no ha bajado del puesto 5 de las series más vistas en España…

‘‘La caza’’, además, entró en Netflix con otras que ya se habían emitido Televisión Española y poco a poco, apareció ahí y, en lugar de desaparecer, que habría sido lo normal porque Netflix tiene un ritmo de estreno muy bestia y es muy fácil desaparecer de este top 10 pues no…Se ha mantenido y no solo se ha mantenido, sino que ha ido subiendo hasta llegar al número dos de esa lista.

Yo creo que la serie funciona porque aparte del rollo paisajístico hemos tenido actores y actrices muy buenos en las 3 temporadas.

Más sobre el proceso creativo

Ud. comentó anteriormente que Monteperdido surgió como un proyecto de televisión ¿Cómo nace la idea de prolongar la vida de Sara Campos y de Víctor Gamero en Tramuntana?

Como la novela funcionó muy bien tanto mi editorial me planteó escribir una continuación de la de la novela con lo mismo con los personajes protagonistas como José Manuel Lorenzo y Televisión Española de hacer una segunda parte.

De hecho, nosotros ya trabajando en la primera temporada añadimos el título de ‘La caza’ con ese concepto, es decir, en una especie de franquicia. Porque sí que manejábamos esa idea desde el principio, si hacemos una nueva temporada será un caso completamente nuevo en otro lugar de España y de ahí surge la idea.

Es verdad en que hay un momento en el que yo no sabía qué hacer sin lanzarme a la segunda temporada o lanzarme a la novela pero nunca escribí esa esa segunda novela.

Considerando el tirón que están teniendo en las plataformas digitales y en RTVE PLAY ¿Ha pensado en editar las novelas de Tramuntana y de Guadiana?

No, no me apetece. Igual que el proceso al revés me parecía interesante escribir primero la novela donde manejas una serie de recursos a la hora de escribir y luego convertirla en serie, el proceso al revés que me parece muy complicado, muy difícil ya una vez que Sara Campos tiene una cara que es Megan, que es Alain, que es Félix llevártela a la literatura e intentar crear algo diferente es raro y creo que no aporta mucho.

¿Qué le ha llevado a inspirarse y ubicar las tres tramas en estas regiones de nuestro país?

El lugar de cada una de las temporadas, en realidad, llega como una necesidad de la narración. Yo recuerdo que yo tenía la historia de Monteperdido pero no sabía dónde se ubicaba exactamente.

Para mí el paisaje funciona como metáfora de lo que estás contando: el aislamiento de Monteperdido, por ejemplo me parecía muy interesante el aislamiento que en realidad es Benasque que está completamente rodeado por montañas y entonces en ese aislamiento me parecía muy interesante contar la historia de los personajes.

Me pasaba algo muy parecido con Tramuntana con el concepto de isla de un lugar donde unas niñas están atrapadas y no hay manera de escapar. Y en Guadiana llego al lugar buscando también un poco una especie de metáfora de la diferencia entre los locos y los cuerdos en nuestra sociedad .Y así llego al pueblo de la serie y al pueblo que hay enfrente de al otro lado de la orilla.

Pero no solo busca paisajes bonitos…

Llego a los lugares buscando algo que me aporte no solo por la cuestión de que sean bonitos o porque el pueblo mole. Entonces ahí se produce como un proceso de creación porque también me gusta mucho trabajar lo que es el folclore del lugar, las leyendas, los mitos de cada uno de los en los sitios donde vamos a rodar y mezclarlos, implicarlos, de alguna manera, con la narración, con los personajes y el tema de la de la serie.

De hecho, por poner dos ejemplos en Tramuntana hemos visto a los caparrots y la música mallorquín y en Guadiana, las procesiones religiosas. Entiendo que requiere un trabajo de investigación de la cultura del lugar…

Requiere un trabajo de investigación pero bastante gozoso. A mí siempre me resulta muy útiles los típicos libros de recopilaciones de leyendas y mitos del lugar de cuenta mucho sobre sobre el sitio. Y de eso hay casi en todos los pueblos de España.

En el caso de Guadiana leímos mucho y luego hay mucho de lo que lees o con lo que trabajas al principio de la serie que al final no entra pero había mucha mitología y mucha historia de los contrabandistas que trabajaban entre Portugal y España y me parecía muy chulo.

En Tramuntana, desde George Sand y Chopin que estuvieron allí en Valldemossa viviendo una historia romántica, de un romanticismo clásico a los caparrots. Me interesa esa mezcla entre el presente el pasado que convierte al lugar en un personaje. Al final, lo que estás buscando es que el lugar tenga una identidad propia y ser un personaje más dentro de la historia.

La inclusión de contenidos sensibles

En la trilogía también aborda la pederastia, los abusos sexuales, el bullying, la explotación infantil, la homofobia, el machismo y la xenofobia, la salud mental… ¿Cómo afronta estas temáticas tan sensibles a la hora de dar forma a los casos?

No quiero hacer tampoco ni series tesis ni novelas tesis, es decir, no quiero soltar “mi chapa”.

La escritura de los guiones se convierte en una manera de investigar el tema, de preguntarte por qué sucede esto. En el caso de Tramuntana por qué se permite o es posible esta red de explotación de menores o qué es la pedofilia que es algo que está muy presente en Monteperdido.

En el caso del Guadiana te preguntas por qué hay gente que es capaz de contratar a trabajadores que saben están que están explotados que viven fatal, que no tienen prácticamente para comer y aún así los contratan. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué excusa moral tiene ese ser humano para hacerlo?

Al final, me parece que son temas que a todos nos importan, que no es una cuestión mía solo de que a mí me importa: son importantes dentro de nuestra sociedad y lo pones encima de la mesa en una serie para que la gente lo vea, para que reflexione, para que se haga preguntas.

En la mayoría de los casos estamos hablando de delitos. ¿Cómo es escribir un guión que habla de investigaciones de la Policía y la Guardia Civil?

Es muy complicado porque estás tocando temas muy sensibles. En el caso de Tramuntana, una chica me dio las gracias precisamente por la existencia de la serie porque ya había estado en una casa de acogida no había llegado a ese extremo pero había vivido algo muy parecido.

Entonces que haya gente que se vea representada, gente que sufre cosas que son muy duras hace que tú cuando escribes lo vayas con cuidado porque sabe que estás tocando… no quieres herir sensibilidades.

Por ejemplo, en la tercera temporada en Guadiana nosotros nos metemos de lleno en el mundo de las enfermedades mentales y hay momentos en los que se habla mal del enfermo mental y entonces eso es material sensible y somos conscientes de ello. Eso sí que intentamos que al final nadie resulte ofendido.

¿Recibe asesoramiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?

Desde el principio hemos tenido la ayuda de la Guardia Civil. La Guardia Civil lee con nosotros los capítulos, nos asesora en todo el proceso de verosimilitud de la investigación.

Son conscientes lo que es realidad y lo que es ficción; hay temporadas donde hay guardias civiles que no son buenos pero, no pasa nada, no son tan cuadriculados a la hora de enfrentarse a ese tipo de cosas. Lo que sí quieren pero, porque es una realidad, es recordar a la UCO como una brigada de élite que es lo que es, al fin y al cabo, y que en el que se resuelven lo casos más difíciles en España. Nosotros ahí hemos tenido una muy buena conexión trabajando muy bien juntos y, a mí personalmente, me han ayudado mucho.

Vamos, que hay un trabajo de fondo muy exhaustivo y muy profundo…

Al final te encuentras en situaciones de “Tenemos que entrar en la casa de este personaje ¿Cómo lo haría la Guardia Civil? ¿Qué equipo lleva? ¿Por qué hace esto? ¿Y cuál es el orden en el proceso de recogida de pruebas? Tenemos la suerte de contar con asesoramiento sobre estas cuestiones técnicas.

Su mirada sobre los personajes

Ya hablando de los personajes, en palabras de Ud. como autor, ¿Cómo definiría a Sara Campos?

Sara Campos es una chica que está traumatizada que carga con un pasado horrible y que como medida de supervivencia prácticamente se ha creado un caparazón o sea un escudo alrededor que no deja acercarse a nadie. Ella es brillante, tiene un montón de virtudes pero está muy desencantada por toda su historia del pasado y le cuesta muchísimo mantener relaciones sociales. Y es tan poco amable al principio, tan fría, tan distante que, de repente, se encuentra con alguien que es el polo opuesto que es Víctor.

¿Y cómo es Víctor Gamero?

Yo creo que Sara al final se define con Víctor que es todo lo contrario. Víctor es un personaje muy terrenal, muy cercano, muy realista es todo lo contrario a Sara que es un personaje que tiene problemas mentales, que tiene un mundo de fantasía que al principio no domina y que va a ir dominando temporada a temporada.

Y Víctor es el que rompe todo ese caparazón. Víctor es un personaje muy cotidiano como un Sancho Panza y Don Quijote.

Muy querido en las redes sociales, por cierto…

SÍ, Sí. Alain ha hecho un personaje maravilloso con Víctor y entonces entre esos dos surge un tercer personaje que es Selva que surge de manera casi casual el personaje yo tenía el principio pensado en Tramuntana.

¿Y cómo es Ernesto Selva?

La historia de ese personaje es muy muy muy curiosa. Yo escribo Tramuntana y hay un personaje que no se llama Selva que se llama de otra manera que iba a interpretar Félix. Entonces empezamos a rodar la serie con este personaje y llegó la pandemia y tuvimos que parar. Y de repente nos encontramos que no podíamos acabarla en las condiciones en las que habíamos pensado.

Y el personaje acabó siendo otro…

Entonces, a mí en ese proceso se me ocurrió una manera de contar una historia de otra forma que la hacía posible y, para eso, el personaje de Félix tiene que ser distinto: eliminé al personaje que había escrito y creé a Ernesto Selva y ahí Félix hizo maravillas porque de un día para otro pasó de interpretar un personaje que era el polo opuesto a Ernesto Selva.

Algunas fotos se llegaron a filtrar…

Sí, sí. De hecho, si alguien se fija muy bien en Tramuntana hay un plano donde aparece el antiguo el antiguo Ernesto Selva interpretado por Félix que no se parece en nada.

Ernesto Selva es un personaje también muy hosco muy cínico… También funciona al final como un polo opuesto para Sara y para Víctor, para los dos. Para Sara porque no le consiente absolutamente ninguna de sus locuras un poco sui generis que tiene de actuar. Y para Víctor porque es muy cínico y que siempre está riéndose de todo y que no tiene esta cosa de empatía natural que tiene el personaje de Víctor.

No me puedo olvidar un personaje que es hilo conductor en las tres temporadas y que lo interpreta la formidable Beatriz Carvajal. Muchos se preguntan ¿Quién es Caridad?

Caridad es Sara, es su propia conciencia, es la manera en la que ella representa su conciencia y habla consigo misma. Ese personaje que ella no era muy consciente en Monteperdido de qué era… Es un personaje que aparece recurrentemente en el hotel y, conforme ella ha ido dominando sus problemas mentales, esta parte alucinatoria que tiene el personaje, también ha ido domesticando un poco las apariciones de Caridad… No son en un lugar cerrado y siempre solo a solas. Es un poco una proyección de sí misma, es la manera en la que ella habla como habla con su subconsciente.

Su conexión con los actores

Hemos hablado de los personajes pero ahora me gustaría que nos contara cómo es trabajar con Megan Montaner…

Megan es una de las mejores actrices de este de este país; Megan llega a absolutamente todo lo que le lo que le escribas… Creo que a veces ni ella es consciente de ese tipo de cosas. En Monteperdido nos dejó a todos del revés.

Es verdad que es un personaje que llega a momentos emocionales muy tremendos y difíciles de manejar emocionalmente para la actriz y trabajar con todo eso es complicado: conseguir transmitir todo lo que tiene que transmitir ese personaje y Megan llegar a todo eso de manera increíble, tiene esa capacidad. Y me fascina especialmente cómo mira. Creo que tener a Megan enfrente escuchando una historia, generando confianza y empatía en las víctimas, eso lo tiene ella: es capaz de crear esa conexión. Soy absolutamente fan de Megan, de todos.

Y qué nos puede comentar sobre Alain Hernández?

Creo que es una de las claves de que la serie funcione, la serie conecte también con la gente porque nosotros necesitábamos que surgiera algo que, a veces surge y a veces, una magia, esa conexión entre Sara y Víctor y ese punto terrenal.

Alain tiene ese don de la empatía: ha creado ese personaje Víctor Gamero que tú confías en él, que te gustaría tenerlo al lado e irte a tomarte una caña con él y que es capaz de entrar en el en el muro de Sara, de derribarlo.

Y Alain ha creado eso que es súper difícil: estar haciendo un thriller, el que normalmente los actores se van como al género, demasiado impostado, Alain ha conseguido darle naturalismo, ser natural en cada momento: las miradas que tienen Megan y Alain son preciosas.

¿Y sobre Félix Gómez, el tercer protagonista?

Estoy especialmente contento. De repente está haciendo un personaje que, hay una cosa que a mí me llamaba muchísimo la atención es físicamente compone al personaje de una manera muy particular que te hace pensar que está gordo, que está fuera de forma que este tipo está destrozado…. Todo lo contrario a él, o sea él es un tipo feliz, es un tío que está en súper forma.

Y entonces él ha creado algo complicado que es que desde un tipo que te va a caer mal de entrada porque es muy borde porque está siempre riéndose de alguna forma de la gente y tratándola con distancia, ha conseguido crear a un personaje que, de repente, se le empieza a ver la carne por debajo y se ha generado una relación de amistad que quedó muy bonita entre Sara y Selva.

Ud. ha sido partícipe del rodaje con los actores ayudando a la composición de los personajes pero ¿Qué anécdota curiosa nos puede contar tras temporadas juntos?

Te voy a contar una cosa que me hizo mucha gracia y que prácticamente al inicio: era una secuencia multitudinaria de la primera temporada donde había una serie de figurantes vestidos de guardias civiles.

Y de repente, empiezo a notar como cierto nerviosismo mientras se estaba rodando. Me cuenta, alguien del pueblo, que es que uno de los figurantes que está haciendo de guardia civil es un delincuente del pueblo que salió el día anterior de la cárcel, que qué hacia allí vestido de guardia civil…Y fue como un momento muy gracioso porque todo el mundo estaba súper tenso como…Esto no puede estar pasando y me hizo mucha gracia.

¿Y a nivel personal con Megan, con Alain o con Félix?

Son un encanto. Lo que me ha pasado con Francis Lorenzo y es muy bonito, y con prácticamente todos los actores de la primera temporada es que esta serie va terminando… Entonces todos están como intentando buscar maneras de volver… Me van llamando y me mandan mensajes con ideas cada vez más locas… de “Oye, y si todos los personajes de Monteperdido se rencuentran… si todos los muertos a lo largo de la serie hacemos una serie paralela en otro momento tal que… “

Y a mí sí me gusta hablar con ellos y sobre todo de crecimiento de una temporada a otra, hacia dónde ven ellos los personajes, qué les apetece probar aunque luego les pueda hacer caso o no…je je je… Pero sí que está guay hablar con ellos y ver por dónde llevarlos y también estar en rodaje y ver bien los capítulos porque, a veces ahí es donde están las ideas para las siguientes temporadas.

El futuro de ‘La caza’

Las dos primeras temporadas llevan más de mes y medio en el top 5 de las series más visitas en Netflix… y con el final de ‘La caza’ Guadiana en las redes clamaban, al igual cuando acabaron las anteriores, la continuidad de la saga …Nos puede dar la exclusiva, ¿Habrá cuarta temporada? ¿De qué depende?

Lo primero de lo que depende es que haya una buena historia. La trilogía de ‘La caza’ tiene un comienzo y tiene un final y yo estoy bastante satisfecho con que, de alguna manera, hemos contado la historia de unos personajes que hasta un determinado punto y que este podría ser un final.

También es verdad que los personajes tienen la capacidad de seguir creciendo, pero lo primero es encontrar una buena historia venga por un lado venga y luego encontrar los medios efectivamente para producirla bien porque para nosotros rodar ‘La caza’ ha sido muy difícil, es muy complicada esta serie: eres consciente de que vale un dinero, que es cara, que hay que intentar hacer bien para poder llegar a lo que ya la gente espera.SI se dan esas circunstancias podremos hacer una cuarta temporada.

Pero también yo no quiero lanzarme a una cuarta temporada porque sí, sin más, con otro caso en otro lugar y listo, sino que creo que tengo que encontrar la manera de continuar con los personajes y ver que pueden crecer y hacia dónde va ‘La caza’; no me gustaría instalarme en una serie que la gente diga “Ya se está repitiendo”.

¿Pero ya le está dando vueltas a la idea de que exista una nueva temporada?

Sí pero eso es algo que le dábamos vueltas haciendo la tercera desde hace mucho tiempo…La posibilidad de por dónde podría tirar una cuarta temporada la tienes en la cabeza y ahora ver qué es lo que sucede hay que tener paciencia.

¿Y dónde sería? Muchos ya están postulando sus comunidades autónomas, pueblos y ciudades…

Esto me hace gracias cuando lo veo en redes sociales….Es que en España tenemos muchos lugares muy chulos y es verdad que hay muchos lugares a los que ir pero todavía no hay ninguno… todavía.

Y ahora sí para finalizar, ¿Qué le gustaría decir a nuestros lectores y a los seguidores de ‘La caza’?

Darle las gracias a la gente que entró en la novela, a la que luego entró en la serie de televisión y que se ha terminado enamorando de Sara, de Víctor, de Selva y de todos los personajes de ‘La caza’ porque, al final, la presencia de toda esa gente, lo que han estado haciendo es apoyar a ‘La caza’. Fundamental para que hayan existido tres temporadas y, sí existe una cuarta, será también gracias a todo ese apoyó. Así que, muchísimas gracias.