- Publicidad-

A mitad de año, necesitamos parar y recargar energías, desconectar de nuestras artificiales rutinas que vacían nuestro ser. Una gran mayoría elegimos ir a la playa, para postrarnos ante un inmenso horizonte, que nos recuerda lo insignificantes que somos, cual granos de la arena que pisamos, ante la mar salada, ante esa materia de la que al parecer somos un 70% y cubre el 75% de la superficie del planeta, aunque lo llamemos tierra.

En la playa no se distinguen ni castas, ni hipotecas, sólo las barrigas y las sombrillas de los que huyendo del sol, que si te pones moreno eres guay, pero si eres moreno y desembarcas sin dinero, eres ilegal.

Puede ser que esa necesidad de rendir pleitesía ante la mar, sea para reconectarnos con el origen de la vida, de donde venimos como seres vivos. Cada vez que me adentro en la mar, y nado 30 metros para alejarme del mundanal ruido de la playa y el paseo marítimo, descanso, haciendo la plancha boca arriba, alucinando como sin hacer nada, mi cuerpo flota. Mirando hacia atrás, donde solo veo mar y cielo es mi único momento de No Tiempo, donde por fin, no solo desconecto mi mente, si no que también mi ser sin activar el viaje de la meditación, al quedarme flotando dentro del vientre materno de Gaia, en calma. Puede que tenga alguna relación semántica, con el milagro que narra La Biblia según el cual Jesús (cuyo símbolo es el pez) nació del vientre de MARía. ¿Para qué se asoció el nombre de MARía con el de la virgen? Por otra parte, recuerda que para los marineros es La mar, no el machista El mar que nos inculcan a kilómetros tierra adentro.

Escribo No Tiempo porque al volver a la orilla y consultar el móvil me sorprendo como en la playa el tiempo lineal corre mucho más rápido. ¿Tendrá que ver con el No Tiempo Cuántico que estoy investigando?

Al salir de la playa, y comer en casa de mis padres con agua embotellada, me preguntó por qué lo hacemos, si la enorme bolsa de agua potable en el subsuelo de Fuengirola (Málaga) no es tan neutra como la de Madrid, pero es potable. Sí, la bebemos porque a mi madre le viene bien un agua con x minerales, pero empiezo a preguntarme por qué elegimos agua privada para beber, a la vez que permitimos que las empresas privadas como las eléctricas del IBEX vacíen pantanos españoles, para forrarse a costa de la salud y bienestar de pueblos y ciudades de ese valle. O cómo nos creímos que no se debe brindar con agua porque da mala suerte, cuando es brindar por la vida.

Como soy un eterno optimista, España cuenta con más de la mitad de las desalinizadoras europeas, y la cuarta del mundo en capacidad instalada. Es decir, para la costa e islas estamos bien, y se puede exportar,

Ahora estoy en Málaga, pero en una semana estaré en Madrid y ahí la falta de mar para desalinizar el agua es mayor, pero vengo a contarte un invento para conseguir agua sin que llueva. Ni más ni menos, que el generador Aquaer de hasta 5.000 litros de agua potable por condensación al día, que lo inventó en 2004 el sevillano Enrique Veiga, para producir agua en mitad del desierto.

Al igual que ya no hay impuesto al sol, al se facilitar (vía fondo europeo) poner paneles solares a los propietarios de casas, para generar energía eléctrica para autoconsumo, ¿de qué crisis del agua escribiríamos si desde 2004 en cada comunidad de vecinos hubiera un generador Aquer?

¿Cómo ves el vaso medio vacío o medio lleno?

GO!