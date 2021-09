Afganistán rima con Taiwán (y Venezuela, si cuela)

- Publicidad-

Vaya, parece que al faraón de Washington, el que le daba licencia para avasallar, torturar y oprimir a los caciques de Rabat, y a vampirizar a su narcofeudo del Rif, se le han caído los palos del sombrajo en Afganistán. Y ahora que la escalada armamentista en el Magreb pretende que les engorde como en Iraq, Siria o Libia, vamos a enfriaros vuestras malas ideas, con unas buenas dosis de realpolitik, valientes destripasaharauis. No les importa que, al igual que a través de Grecia e Italia, millones de migrantes huyendo de sus guerras tengan que refugiarse en Europa. Con un pagafantas de palacio como el presidente por accidente Perro Sánchez, yo que el sultán le exigía el besamanos. Le da lo mismo, a pesar de que la ONU sigue reconociendo la administración ‘de iure’ del Sáhara occidental, la andalusidad de Tetuán o Fez, que la ‘marcha verde’ se convierta mañana en azul y los recursos pesqueros vayan de propina por la jeta, y hasta que el hediondo imperialismo jerifiano se quiera anexionar a capricho las Canarias. Lo que no sabe el relametraseros de Moncloa es que Andalucía en las próximas elecciones será la tumba política de su partiducho neoliberal, mal disfrazado de ‘progre’.

Vivimos tiempos oscuros, donde sale gratis la barata demagogia sexista o islamofóbica anticonstitucional, con total solapamiento mediático de los verdaderos problemas que afectan al conjunto de la ciudadanía. Pero seguro que la CIA no ha utilizado y manosea propagandísticamente lo que le conviene, con el objeto de hacer ingeniería social, o enmascarar con cortinas de humo dinámicas de confrontación de clase. Lástima que filtrase WikiLeaks ese cable antológico de la inteligencia estadounidense: «Usar el feminismo para reducir la oposición occidental a ocupar militarmente Afganistán». Idéntica consigna puede aplicarse a esta salida vergonzante de ineptos con sólo modificar el verbo ocupar por recular. El problema consiste en el falaz mensaje que transmiten, a todos los obtusos resentidos del mundo, el de que el sectarismo fanático criminal y la represión bestial de déspotas inhumanos tienen recompensa.

Nada, quedémonos con la imagen del tétrico burka elevado a hediondo arquetipo bien mediatizado, y demás obligaciones pseudorreligiosas brutales de los patanes – nombre propio por el que siempre han sido conocido los ‘pashtunes’ – desde hace siglos, adversas al Islam («no hay imposición en el Din», recuerda el sagrado Corán a esos fascistas). Ni se puede asesinar a alguien con impunidad porque es «como si hubiese matado a toda la Humanidad» (otra vez el Corán denuncia a esas hienas sanguinarias). Ni tampoco es lícito acogotar cristianos ni violentar sus lugares de culto… «gentes del Libro» a las que se debe respeto por expreso mandato coránico. Por favor, yanqui-sionistas e hijos de la Gran Bretaña, cuando creéis a vuestros próximos patéticos monstruos de Frankenstein, con turbante o no, trabajaos mejor el espantajo para no volver a hacer el payaso.

Veinte años de guerra, aproximadamente un cuarto de millón de muertos, billones de dólares despilfarrados… y de la desaprensión casi absoluta hemos pasado a que aparezcan ‘afganólogos’ hasta en la sopa. Vamos a clarificar una serie de hechos para situarlos en su justo contexto.

En primer término, la tan cacareada ‘derrota’ de gringolandia en Afganistan ha consistido en un traspaso de poderes condicionado, rubricado por Trump durante su mandato en la otanista Doha (Qatar), y ejecutado por Biden. A partir de finales de año también ahuecarán el ala de Iraq, en lo que supone un evidente repliegue estratégico del imperio para contener en el Pacífico a China, a la que pretende engatusar con los caramelitos envenenados del litio y las tierras raras de Afganistán, junto con su conexión por tierra hacia Irán.

Y viene, sin más tardanza, cuando nos vais a pagar que tras décadas de estar soportando las bases de EEUU en Rota y Morón, tengamos el mayor paro de toda Europa en Cádiz y la Sierra Sur de Sevilla, sin ni siquiera disponer de una elemental electrificación de un ferrocarril de mercancías hasta el Puerto de Algeciras (quinto mayor de Europa), con un total desprecio al perentorio Corredor Mediterráneo hasta Almería. De bien nacidos es ser agradecidos.

Al complejo militar-industrial yanqui, sus contratistas, mercenarios y la ‘opio connection’, les encantaría seguir haciendo sus grandes negocios por Iraq, Siria, Yemen, Libia y tantas partes del mundo, ahora también por cuenta de un conflicto bélico Marruecos-Argelia; sin embargo, el viejo ardid de la retirada simulada, como el perpetrado en Afganistán, os daréis cuenta que no es de recibo. No nos confundamos: no han ‘abandonado’ los yanquis arsenales militares allí, encima pretenden tener por clientes de repuestos y suministros a los descerebrados ‘fundamentalistas’ (término en árabe del que se deriva ‘asasin’, asesino) patanes y sus minorías subyugadas por el terror.

En realidad, lo que anhelan es que China muerda el anzuelo y se embarque, desde su frontera afgana, en la construcción de infraestructuras hacia Irán (oleoducto, vía férrea, etc) donde va a invertir 400.000 millones de dólares, en su gran proyecto del renacimiento de la Ruta de la Seda. A través del Persia, Iraq, Siria o Turquía, se estrecharían los firmes lazos estratégicos, económicos y culturales con el Mediterráneo y Europa. Todo muy bello sobre el papel, aunque fácilmente atacable mediante atentados de falsa bandera, integristillas mercenarios de opereta y orquestadas insurrecciones. Empantanando a Pekín lo que busca el Pentágono es ganar tiempo… en Extremo Oriente, como vamos a ver.

En efecto, porque como advirtiera el hasta el pasado abril almirante de la flota del Pacífico Philip S. Davidson, a China le quedan muy pocos años para alcanzar la supremacía naval sin par en ese Océano. Las recientes maniobras militares conjuntas de Rusia y China en el Mar del Japón apuntan hacia este cambio de signo inevitable, con más de mil millones más de habitantes que sus competidores ‘cow-boys’. Estos han estado transfiriendo tecnologías y capitales al gigante asiático durante décadas, con la UE de mamporreros, gracias a que la mano de obra sin poderse sindicar y a precio de saldo les ha regalado beneficios sin cuento… ¿qué podría fallar?

Y a pesar de este inexorable declive siguen con la economía mundial dolarizada y sin parar de imprimir billetitos verdes (‘flexiblización cuantitativa’, que dirían los pedantes), apostando de manera suicida por el capitalismo financiero de especuladores bursátiles. No se conoce en Andalucía mayor decadencia desde los últimos tiempos de la Inquisición. Pues sí, China ha crecido e invierte en todo el mundo de la mano de la economía real, productiva. Arabia Saudita e Israel, indistintamente, montan macroproyectos con Pekín… ¡incluso a Montenegro le han dotado capitales chinos de un ferrocarril! En la colonia-‘sur’ del hijo del rey de Franco, no, no sea que incomodemos tratando de salir de nuestra miseria a los señoritos de Rota y Morón, junto a sus cortesanas de Bruselas y el Vaticano. Pues cosechad lo sembrado, y a envainársela, por pasarse de listos.

Y ahora viene el premio gordo, mucho mayor que aquel que hizo a los yanquis invadir el por entonces norte de México por la cara de buitres con barras y estrellas. ¿Cómo llamaron a esa barbarie propia de mongoles en el S. XIX?: ‘Destino Manifiesto’. El mismo subterfugio ruin que aprovechando la Guerra de Cuba les hizo devorar también Puerto Rico, Filipinas y Guam.

China con su flota, la mayor del mundo, primero ha de recuperar sus seculares posesiones frente a sus costas, las de los archipiélagos de Kinmen y Matsu ahora usurpados por Taiwán. Es su Destino Manifiesto. Con la inmensa reserva de agua de la altiplanicie del Tibet chino que alimenta los principales ríos del grandioso Catay renacido y el Sureste Asiático, y de la que dependen en torno a tres mil millones de almas, la mayoría de esas naciones de la Cochinchina y anexas van a aplaudir con entusiasmo, y si no el grifo se les corta con represas. Claro Destino Manifiesto. Sin olvidar el afianzamiento de la pertenencia exclusiva de las estratégicas Islas Spratly – ojalá le cambien esta ridícula denominación por la de Islas Zheng He, el mítico almirante musulmán de la Dinastía Ming, dueño de los mares -, y formaciones insulares aledañas, paso comercial clave con importantes reservas de hidrocarburos. Ahí va otra ración de Destino Manifiesto. Y por fin llegará la enosis de Taiwán, siguiendo los pasos de Hong Kong y Macao, que siempre ha sido China, salvo efímeras invasiones: ha de volver a su Hogar del Imperio de Enmedio. Nítido Destino Manifiesto. ¿A qué espera México para ampliar su Puerto del Pacífico, el de Ensenada de la Baja California, y activar al máximo sus intercambios con el Puerto de Nankín, hermanado ya con Mexicali? Precioso sería modificarle el nombre por Puerto Quetzalcóatl, la Serpiente azteca, muy pronto hermanada con el Dragón. Únicamente ese Gran puerto debería tener mucha más capacidad y calado, apto para buques mercantes de mayor tonelaje que un portaaviones. El ecuatoriano Puerto de Guayaquil y el peruano de Callao no tardarán en seguir la senda. Es su Destino Manifiesto.

Naturalmente, una vez que China lleve la riqueza y la prosperidad a Iberoamérica, el Caribe dejará de ser la mísera piscina del ‘patio trasero’ del ensoberbecido tirano corruptor gringo, las mercancías que vayan por tierra alcanzarán Nicaragua, desarrollando su Gran Canal alternativo al de Panamá, esa prostituta barata de Washington. Mas ¡cuidado!, la jugada del criminal expoliador yanqui consistirá en hacerse con las mayores reservas de petróleo del mundo, dada su decrepitud evidente hasta en los mismos EEUU – donde ni siquiera pueden garantizar a su población el mantenimiento de sus infraestructuras -, invadiendo mediante terceros o tratando de dar un golpe de Estado en Venezuela. Alerta, hay que militarizar con urgencia el Puerto de Veracruz y colaborar muy estrechamente en políticas de Defensa con La Habana y Caracas, para que esos bandidos de la Casa Blanca no sigan empobreciendo al mundo, como hacen con Andalucía con sus crueles cipayos centralistas godos. ¡Qué hermoso Destino Manifiesto para la Patria Grande!

El Alba China resurge mirando hacia el Oriente Supremo. Puente marino de seda de la Puerta Dorada. Conduce tu bandera roja victoriosa hacia donde el sol esplendente se atisba. Confían en ti, gloriosa Ave Fénix inmortal, los humillados Pueblos puestos en pie sobre la Madre Tierra Libre. Adelante, ha llegado ya el tan anhelado Tiempo de tu Destino Manifiesto…