Afganistán: Pues, no creo en la casualidad

- Publicidad-

Es lógico pensar, mas aún, ya lo apunté en la editorial de este medio el pasado día 18, creer que nada de lo ocurrido en Afganistán es fruto de la casualidad, suceso en el que mi madre, por los años finales de los sesenta o principio de los setenta, ya me enseño que la casualidad no existe; dicho, pensado y expuesto a su manera, una manera llena de inteligencia natural. Detalle interesante para la reflexión y el pensamiento si nos centramos en recordar el momento en que el ejército soviético se retiró de Afganistán. En esos instantes se creyó que el gobierno socialista de Kabul caería en pocos días ante el avance de las milicias islamistas financiadas por EEUU, controladas y asesoradas, sin duda, por CIA, los combatientes opuestos a los islamistas ( muyahidín) que no eran aún los talibanes, cuyo origen de la palabra los define como alumnos o estudiosos del Corán. Este movimiento, al que Reagan llamaba «los combatientes de la libertad», estaban integrados en su origen por jóvenes de la etnia pastún, mayoritaria en Afganistán.

En algunos titulares de la época se podía leer «los últimos días de Kabul», que luego fueron las últimas semanas, meses y años. El gobierno de Kabul resistió 4 años. Este, con toda la maquinaria militar y financiera de la UE y EE.UU a su favor, ( tal como informábamos en la editorial de diario16 del pasado 18), no ha durado ni tres días.

Sin la menor duda, este desenlace propio de comportamientos que define y conceptúa la teoría en la que he dado por llamar, desarrollar e investigar (con propiedad intelectual incluida ) lo terriblemente humano. Pues, considerando lo que define lo terrible del ser humano, lo ocurrido en Afganistán da mucho, pero mucho que pensar. En algún otro momento habría que analizar, sin duda, la situación al respecto de Palestina e Israel, y lo haré desde la libertad que desde decenas de años reivindico en favor del pueblo palestino.

En mi trabajo sobre lo terriblemente humano se contemplan pensamientos y reflexiones de comportamientos por los que podemos asegurar que esta casualidad de Afganistán no es asumible por las teorías de la verdad en lo referente al desarrollo de los acontecimientos. Los tiempos estaban marcados a la perfección, los talibanes se transforman en muyahidín y los muyahidín en talibanes, hoy los garantes del orden y de la unidad de un país sumido. Aplican la ley del Corán desde postulados extremistas respecto a la mujer y a la libertad (curioso: Jesús de Nazaret fue el primer feminista de la historia y por este motivo y por la vedad se enfrento a la ley de los sumos sacerdotes, que bien podría ser talibanes, y a la muerte frente a un imperio colonizador y dictador). Entran como el viento en el mar, o como el fuego en el monte y conquistan Afganistán sin resistencia, imponen la ley mas atroz y criminal contra la mujer, una violencia de genero masiva. Sin embargo, no controlan hasta el momento el aeropuerto, o sea, dejan con cierta pasividad el desalojo de occidente y no frenan ni se enfrentan a las acciones, aunque humanitarias, que desarrollan los marines americanos. UE y EE.UU renuncian a sus tantos años de presencia en Afganistán, y lo justifican con el comportamiento pasivo ¿cobarde? , ¿ comprado?, ¿ sumiso? ¿ o manipulado por lo terriblemente humano?

- Publicidad-

El ejercito democrático de Afganistán huye , el primero el Presidente.., dejando a las mujeres en la esclavitud mas horrible, sin patria y sin libertad. Pues no me creo que sea casualidad….

¡Eh.. oiga¡ ¿Hay alguien? ¿Dónde están esas, esos, eses -Mayúsculas o minúsculas- que no han dicho aún esta boca es mía sobre el futuro incierto de las mujeres en Afganistán?

Otra vez vence lo terrible del ser humano: la mentira, la incoherencia y el interés personal, emane de donde emane, de cualquier teórico yacimiento de falsa ideología y compromiso cero si el signo del dólar no esta de por medio.

En definitiva, la propia existencia desde lo adorablemente humano es un cúmulo de tomas de decisiones entre una cosa u otra en la que en estas tomas de decisiones se encuentra el Poder para poder llegar a transformar la realidad que nos rodea. Acertar o no en la elección significará hacer de nuestras vidas una vida terriblemente humana o justamente humana. Dependerá de los elementos que elijamos para determinar el objetivo de poder lograr un mundo más justo, más solidario, más consciente de lo divino ……, un mundo en paz y mejor.

Es el momento de ofrecer al mundo desde la verdad un proyecto de convivencia y de futuro para el FUTURO. Es preciso despojarnos de lo terrible que desde lo humano no distingue de lo inhumano. Es preciso conquistar la filosofía de lo ético para conseguir la luz como la verdad y la paz. Una Filosofía ética que nos imprima de una razón sin miedo fuerte y libre que sepa oponerse a las conductas terriblemente humanas.