Afectados Línea 7B del Metro de Madrid: «Lo único que pido es que este rayito de luz sea para soluciones definitivas»

- Publicidad-

Después de un enorme tira y afloja, en la mañana de hoy se producirá una reunión en la que mucha gente tiene puestas las esperanzas de poder retomar su vida donde se quedó tras las graves irregularidades y deficiencias de la Línea 7B de Metro a su paso por San Fernando de Henares.

Las familias afectadas miran al encuentro de hoy con esperanza. Así lo declaró Eva María Medina, una de las personas afectadas que lleva viviendo meses en un aparthotel tras ser desalojada de su hogar: «Nos recibe David Pérez después de muchas llamadas, de mucha insistencia. Parece ser que ese rayito de luz llegó. Lo único que pido es que ese rayito de luz sea para soluciones definitivas».

No habrá paz sin soluciones

El hecho de que el consejero haya accedido a recibir a los vecinos de San Fernando de Henares ha sido calificado por muchos como una victoria del pueblo, un éxito de la lucha de la ciudadanía. Así lo ha visto Javier Corpa, el alcalde sanfernandino, quien no ha dudado en calificar esto como «una victoria de la movilización».

Corpa, además, ha señalado que esperan que la reunión de hoy «sea fructífera. Seguiremos pidiendo soluciones para todas las viviendas afectadas por Metro. Le vamos a exigir [a David Pérez] también que arregle todos los espacios públicos dañados por la infraestructura de Metro».

Enorme tensión política

La reunión entre los afectados y el consejero de Transporte de la Comunidad de Madrid llega en un momento de enorme tensión política entre David Pérez y Javier Corpa. En las últimas semanas han sido constantes las acusaciones cruzadas entre uno y otro dirigente.

Por un lado, el alcalde de San Fernando de Henares calificó las inspecciones del pasado jueves por la tarde-noche, que terminaron con la orden de evacuación para varias familias de la calle Presa, como de una «jugarreta» y se dirigió al consejero de Transportes afirmando que «usted no tiene ni escrúpulos, ni vergüenza, ni humanidad […]. Para mí, Teresa, no es un número, ni Mª Carmen… ni tantos otros. Son mis vecinos, insisto, y les han destrozado la vida. Si ocurre alguna desgracia, usted es el único responsable, y lo sabe bien, por eso, ha puesto en marcha la máquina del fango y de la desinformación […] pero ya les advierto que no nos van a doblar el brazo, aunque me cueste el puesto como alcalde, porque vamos a llegar hasta el final, hasta que solucionen este problema que han generado ustedes y que han dejado que empeorara y se extendiera. Si tienen conciencia, den la cara».

Por su parte, David Pérez acusó a Corpa de dejadez y desidia que «están poniendo en peligro a las familias afectadas. Este Gobierno es el primero que se está ocupando de garantizar la seguridad de los vecinos y no está escatimando ningún recurso humano y económico para solventar cuanto antes esta situación. Hasta el momento se ha invertido cerca de 30 millones de euros. No obstante, nosotros tenemos las manos atadas y no podemos hacer más ya que depende del alcalde del Consistorio el determinar el estado de ruina de las viviendas. Seguimos esperando, han pasado meses para que tomen una decisión».

Aparcar la guerra política

Tras visitar la zona, quien escribe esta crónica pudo comprobar y palpar la realidad que viven las familias. Había miedo, mucho miedo a, como afirmó uno de los afectados, «morir sepultado porque se derrumbe mi casa».

En algunas de las casas las grietas eran de tal profundidad que desde el interior se podía ver perfectamente la calle. Había familias que tenían que hacer su vida en el garaje por miedo a que la casa se derrumbara mientras estaban dormidos.

La gran mayoría de estos vecinos están con su alcalde porque, tras un problema que se lleva arrastrando desde hace más de una década, «es el primero que parece que esté luchando para conseguir un arreglo a la situación», afirmó a Diario16 una vecina de San Fernando.

Sin embargo, la tensión política que se está generando en la actualidad no es beneficiosa para nadie, sobre todo, para las familias. Es cierto que la reunión de hoy es un triunfo de la ciudadanía y de su lucha incansable. De eso no hay duda. Es cierto que durante más de una década la acción de la Comunidad de Madrid se ha caracterizado por la desidia, la dejadez y el poner parches.

No obstante, la realidad es que, como afirmaba la misma vecina, «que se peguen después de arreglar esto. Ya tendrán tiempo de echarse las culpas o las responsabilidades, pero que solucionen esto porque tenemos mucho miedo y mucho desconcierto porque no sabemos qué va a ser de nosotros».

Concentración de afectados

Ayer por la tarde San Fernando de Henares salió a la calle en apoyo a las familias afectadas por las obras de la Línea 7B de Metro. Según Federico Herraiz, portavoz de la Plataforma de Afectados por Metro «la presión y la movilización es la única forma que entienden en la Comunidad de Madrid que, ahora, está tratando de echar la pelota al tejado del Ayuntamiento, pero esto no termina aquí. Vamos a seguir«.

Por su parte, Juan Fuentes, presidente de la Asociación de Afectados quiso agradecer a los vecinos la lucha, la entrega de los vecinos de San Fernando. «Gracias por estar ahí. Ya era hora de que el consejero pusiera cara a este drama».

«Quiero decir al consejero David Pérez que no vamos a parar, y que esta ciudad se ha levantado por la dignidad de su gente, que no estamos hablando de siglas, sino de más de diez años padeciendo esta negligencia de Esperanza Aguirre, que realizó estas obras, malamente, y con prisas electorales, pero no nos van a callar», afirmó Javier Corpa.