- Publicidad-

Adriana Lastra dimite como vicesecretaria general del Partido Socialista. Su renuncia, que atribuyen a motivos personales desde el propio partido, se produce en plena batalla por el poder orgánico del partido.

Comunicado de Adriana Lastra

Adriana Lastra, en un comunicado explica su renuncia: “En los últimos meses se han producido cambios importantes en mi vida personal que me exigen tranquilidad y reposo y que, en las dos últimas semanas, me han obligado a tomar una baja laboral que se va a prolongar aún un tiempo. Por todo ello, y ante la dificultad de compaginar las exigencias de reposo y cuidados, imprescindibles en mi situación actual, con la intensidad que exige la dirección del Partido, he presentado mi dimisión como Vicesecretaría General del Partido Socialista Obrero Español”.

Cambios en el PSOE

Se esperaban cambios en el PSOE, sobre todo tras las elecciones andaluzas del pasado mes. Adriana Lastra, vicesecretaria general del partido, comunicó a Pedro Sánchez, secretario general de la formación socialista, su decisión de renunciar al cargo. Lastra alega motivos personales y de salud para tomar esta decisión. Una salida que se produce en un momento en el que Sánchez meditaba cambios en la cúpula socialista y tras mostrar “su malestar por el fuego amigo procedente de Ferraz”, donde la tensión latente entre Lastra y Santos Cerdán, secretario de Organización, preocupaba en el partido.

La dimisión, ha sido adelantada por la Cadena SER. Adriana Lastra da las gracias a Sánchez. “Quiero agradecer su confianza todos estos años recorridos en un camino que muchos creyeron imposible y que hemos hecho realidad paso a paso”. Lastra ha sido uno de los puntales de Sánchez desde su anterior mandato al frente del PSOE y una de las personas que le animó a volver a pelear por la secretaría general tras su dimisión el 1 de octubre de 2016.

- Publicidad-

Tras las primarias, Sánchez confió a Lastra la vicesecretaría general del partido. Los cambios del pasado verano, la dejó sin la portavocía parlamentaria.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón Rodríguez ha agradecido en un hilo en Twitter: “Como Secretario General de la FSA -su federación- y también como amigo, quiero expresarle públicamente todo mi cariño y apoyo ante esta valiente y consciente decisión. Siempre ha demostrado su lealtad al Partido y a la militancia socialista”.

Como Secretario General de la FSA -su federación- y también como amigo, quiero expresarle públicamente todo mi cariño y apoyo ante esta valiente y consciente decisión.

Siempre ha demostrado su lealtad al Partido y a la militancia socialista.

(2) — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) July 18, 2022

Desde la @FSA_PSOE nos sentimos muy orgullosos de su trabajo, de su capacidad política, su lealtad y sus firmes convicciones, defendiendo siempre el papel de la militancia socialista en nuestro Partido.

Gracias por todo y por tanto. Estoy, estamos, muy orgulloso de ti.

(y5) — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) July 18, 2022