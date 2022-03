Adiós a Willian Hurt: El intérprete que enseñó una manera inteligente de mostrar la sensibilidad

- Publicidad-

Ayer domingo fallecía a los 71 años el actor estadounidense William Hurt. Uno de los actores más sensibles e inteligentes de las últimas décadas. A pesar de que últimamente su presencia distinguida era utilizada para hacer subir la calidad a productos más comerciales como Avengers: Endgame (2019) y Black Widow (2021).

Los 80

Pero Hurt era mucho más que eso. El actor tuvo su época más gloriosa en los años 80. Década en la que entraba de la mano de Ken Rusell en la psicodélica y alucinada Viaje al fondo de la mente (1980). Después protagonizó dos thrillers ochenteros magistrales como son Gorky Park (1983) y, sobre todo, Fuego en el cuerpo (1981), este último a las órdenes de Lawrence Kasdan director y guionista con el que trabajaría en otras tres ocasiones.

El Óscar

Pero la cota artística más alta la alcanzó con su interpretación de Luis Molina en la coproducción brasileña El beso de la mujer araña (1985), papel que le dio el Óscar en la categoría de mejor actor protagonista. En la película de Hector Babenco, Hurt interpretaba a un preso homosexual con toda una serie de matices que lo alejaban tanto de cualquier estereotipo, como de cualquier caracterización de un personajes homosexual que se hubiese hecho hasta la fecha. La industria cayó a sus pies; el talento mostrado por el intérprete era arrollador.

Muchas películas

Después del oscar, Willian Hurt se despedía de la década de los 80 con títulos que no pasaban de interesantes como Al filo de la noticia (1987) y El turista accidental (1988), para, después, entrar en la década de los 90 en la que su talento se diluyó en producciones cada vez más flojas hasta convertirse en un secundario de prestigio para todo tipo de producciones. El actor se conformó con trabajar mucho -formó parte del elenco de 99 películas-, y la industria no supo ofrecer papeles a la altura de un intérprete tan genuinamente sensible como él. La familia emitía el triste comunicado: «Con mucha tristeza la familia Hurt llora la muerte de William Hurt, padre amado y actor ganador del Óscar, el 13 de marzo del 2022, una semana antes de su 72 aniversario. Murió en paz, en familia, por causas naturales La familia pide privacidad en este momento”. Que descanse en Paz un actor que podía haber sido mucho más grande de lo que le dejaron ser.