Adiós a Meat Loaf, la cara melódica del rock

El cantante y actor estadounidense Meat Loaf, ha fallecido a los 74 años, según ha comunicado su familia vía Facebook. El autor de canciones como «I’d Do Anything for Love» por la que ganó un Grammy, ha sido uno de los artistas musicales con mayor número de ventas de todos los tiempos, registrando más de 80 millones de copias vendidas de sus discos a nivel mundial.

Rock melódico

Eran finales de los años 70, cuando el rock comenzó a hacerse más pesado. Bandas como Deep Purple, Black Sabbath o Judas Priest estaban consolidando el Heavy Metal. Mientras que, paralelamente, un artista inclasificable venido del musical irrumpía en la escena con una apuesta con un toque y estética del rock duro, pero también con un hálito romántico y melódico más propio del musical clásico.Meat Loaf sacaba su primer álbum, Bat Out of Hell, en 1977. El disco vendió decenas de millones de copias y se mantiene todavía entre los más exitosos de la historia.

Legado cinematográfico

Además de su carrera musical, Meat Loaf ha dejado un legado de más de cincuenta películas y programas de televisión en los que su mastodóntica presencia y su melódica voz le permitieron encarnar toda una serie de personajes singulares. Para el recuerdo quedan el Eddie de The Rocky Horror Picture Show (1975), el Robert «Bob» Paulson de El club de la lucha (1999) y «The Lizard» en Dinero sucio (2002).

Problemas mentales

Meat Loaf, cuyo nombre real era Michael Lee Aday, había comunicado en los últimos años que sufría ansiedad social, y que se sentía incómodo en las reuniones sociales, por lo que evitaba asistir a fiestas y reuniones sociales de ese tipo. Aday se reunía casi únicamente con otros músicos, principalmente por motivos laborales. Fruto de no perder el contacto con el ambiente musical, el músico estadounidense, publicó su último trabajo discográfico en 2016 bajo el título de Braver than we are.