Adela Balderas, gestionar reiventando otra forma de liderar

- Publicidad-

Maria Adela Balderas , es Adela para todos, pudo haber sido una alumna mía del Master de Marketing de la Universidad del País Vasco- EHU pero justo en los días que me tocaba impartir clases ella tuvo que ausentarse, perdí la oportunidad de conocerla pero hoy si lo hago y soy afortunado por sus niveles de profesionalidad y talento que desarrolla a lo largo de esta entrevista. Con un curriculum mareante acaba de publicar su libro REINVENTA TU LIDERAZGO “12 Claves para gestionar un equipo”.

1.- ¿El libro te define de alguna manera? ¿Cómo te consideras?

Creo que sí, el libro surge de alguna manera como una auto terapia en tiempos delicados en momentos difíciles, siento que el libro tiene mucha alma mía, me da algo de pudor, pues hay muchos guiños, además de muchos conceptos que reflejan cosas de mi misma, de mi modo de pensar, de actuar, desde la honestidad absoluta he establecido un sinfín de reflexiones sinceras que se traduce en una visión muy personal, me apoyo en historias y casos que me han ocurrido en mi docencia, con mis alumnos, alumnas y colaboradores.

A la pregunta de cómo te consideras, ella recurre a una anécdota en la Universidad de Salamanca donde estudió, fue a dar una conferencia en la sala más ilustre y de más solera, creo que donde disertaba el grandísimo Unamuno. La persona que me presentó con gran cariño se refirió a mi como maestra, me pareció tan bella palabra que me emocioné. Estar en clase con mis alumnos es muy grande. Me considero sobre todo profesora, profesora del alma, como si fuera un tatuaje, es lo que me define y he intentado trasladar estos aspectos a mi libro.

Su labor de enseñante le llena absolutamente-pienso.

Nada más comenzada esta entrevista me he podido dar cuenta que Adela es una mujer de grandes capacidades para la relación y la comunicación de personas, decidida y muy esforzada por su trabajo para que finalmente todo resulte brillante. Sin olvidar un matiz que la hace muy singular, el elevado nivel de educación personal y la permeabilidad para entender, dialogar y comprender.

Es muy agradable que cada día me conectan muchos de mis exalumnos, para contarme donde están, para pedirme ayuda, consejo-añade.

2.- ¿Reinventa tu liderazgo, cómo es este libro y quien lo publica ?

A raíz del lanzamiento de tu libro REINVENTA TU LIDERAZGO explicas y desarrollas cómo otra forma de liderar es necesaria, sobre todo en tiempos de gran incertidumbre en los que nos hemos cuestionado absolutamente todo, en los que es necesario reinventar las relaciones, cuando un liderazgo no solo depende de la eficiencia y eficacia, sino de la magia de la forma y el fondo.

El libro gira en torno a 12 claves o a 12 maneras de ver y entender una nueva forma de generar el liderazgo, intento descubrirlo en forma de relato. Los líderes deben ser personas a las que les interesa las personas, es un liderazgo humanista, el foco no está puesto en el líder, está en los demás, con los que ha establecido una relación del tipo que sea. Sacar lo mejor de cada persona, es lo más complicado, pero es un reto permanente, creando relaciones felices, de colaboración y sobre todo de entendimiento compartido. Aquí surge la magia. Muchas veces liderazgo se asimila a PODER y eso siempre empobrece.

Muchas veces, demasiadas, no importa el QUÉ sino el CÓMO, el cómo es el cuidado de los pequeños detalles. En estos tiempos de pandemia hay muchas personas que se ha desenamorado de sus empresas, por como no les han tratado para en el momento más necesario haber obviado los detalles.

La editorial de mi libro es ESIC, una magnífica escuela de negocios que también es editorial, con la que comparto mis clases como profesora. Ahora al publicar un libro mío me produce una especial sensación, hace muchos años leo libros que publica. Me he sentido totalmente acompañada por el editor, siento que es un libro tremendamente práctico, como de mesilla, las primeras impresiones con su lanzamiento en el mercado son muy buenas, muy positivas. El libro ayuda a mover a uno o una por dentro.

3 ¿Cuándo hiciste frente a este proyecto editorial, que se te ocurrió que debías contar a las personas y porque?

Yo estaba como con cicatrices en el alma, pues me habían pasado cosas con esta pandemia como a todas las personas, me gustan los retos sobre todo, soy una enamorada de las universidades a nivel mundial y me las recorro cuando puedo. He trabajado con muchas empresas de todos los sectores y creo que todas las personas que tienen relación conmigo buscaban algo más en la confusión actual de confinamientos, pérdidas de derechos como consecuencia del virus. Parecía como que los líderes se hubieran escondido y seguían ahí.

Me hicieron una entrevista en el Basque Culinary Center donde también imparto clases y a partir de ahí comencé a rumiar que debía contar historias alrededor de los liderazgos y gestión de equipos, con un enfoque tremendamente práctico y partiendo de la reflexión. Jefes que me preguntaban que tenían que hacer, muchos amigos que gestionan negocios. Les respondía, cuéntales, háblales, no pasa nada porque te vean preocupado, comunica con trasparencia y escúchales. Con el libro lo que quería hacer es que quien lo leyera hiciera una parada en cada una de las doce claves para crear un tiempo de reflexión y un tiempo de acción.

4.- ¿Cuéntame un poco de tu curriculum?

Soy Doctora en administración y dirección de empresas por la Universidad de Deusto. Soy investigadora en la Universidad de Oxford, tengo un MBA Executive y un Master en Marketing por la Universidad del País Vasco, , además de un Master en Coaching Profesional y estudios en universidades internacionales

5.- ¿Muchos títulos, no? ¿Te ha dado tiempo para hacer otras cosas que no sea estudiar?

Si me ha dado tiempo, aunque en verdad te digo que no lo siento como trabajo, tengo un ”leit motiv” para mi trabajo, que es aprender para enseñar.

6 .-¿Tienes una gran formación, por su amplitud y su calidad?

Cuentas con estudios y formación en Coaching profesional y Leadership Coaching por la Universidad de Nueva York, por la Universidad de Stanford y por la Universidad de Harvard (USA), además de cursos de Creatividad por Saint Martins College, Londres (UK). Una sólida formación que ha ido desarrollando posteriormente como profesora, colaboradora e investigadora.

Profesora en Deusto Business School, Universidad de Deusto, en Cámarabilbao University Business School, en Esic Business and Marketing School y en Basque Culinary Center, donde dirige un programa Máster enfocado en Management y es Coach de varios de los masters que se imparten en la Universidad. Colaboradora con la Universidad de Salamanca, es además profesora invitada en varias universidades internacionales (Universidad de Oxford; Universidad de Northumbria, UK; Universidad de Xiamen, China; Universidad de Regensburg, Alemania; Ecole hôtelière de Lausanne, Suiza).

7.- ¿No te da la sensación de que con tanto estudio te dejas cosas por medio?

Perdona antes de que me contestes, además eres consultora y conferenciante en áreas de marketing, relaciones públicas, habilidades, leadership coaching, motivación, y pitch training, colaborando con empresas de diferentes sectores. Mentora en comunicación en Imagine Creativity Center en Silicon Valley.

Adela contesta- No me da esa sensación sino todo lo contrario, muchas ganas de hacer más, de seguir aprendiendo. Soy una persona muy muy curiosa y ojalá siga siéndolo siempre

8.- ¿Además maestra de ceremonias?¿Que es eso exactamente?

Si, Soy Maestra de ceremonias y ¡me encanta!. He participado en diferentes congresos nacionales e internacionales, eventos, seminarios y workshops para organizaciones como BCC, Nh Hotels, Asociación de Hostelería de Salamanca, Denominación de Origen Cava, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Vizcaya, Telefónica, Organización Mundial de Turismo entre muchas otras. Esto es muy divertido, en el Basque Culinary Center he presentado muchos eventos, he presentado las tres ultimas ediciones de “Hoy es Marketing” en ESIC.

Siento enormes nervios aunque también enorme emoción y adrenalina.

Volviendo a tu pregunta anterior, debo decirte que disfruto extraordinariamente con lo que hago, como todo en la vida vivimos de elecciones permanentemente, es posible me deje algo por el camino, pero es mucho más lo que obtengo, la relación con los demás me llena totalmente. Todo ello me provoca una necesidad de ser mejor. Lo escuche de palabras del gran cocinero Juan Mari Arzak, decía “cuando encuentras lo que de verdad te apasiona ese día dejas de trabajar”, y yo lo siento así. Todos los años dedico mucho tiempo para formarme, para seguir investigando. Hace dos años tuve el honor, de estar en la Universidad de Pennsylvania, invitada por el profesor Seligman, un gurú de la psicología positiva. En el avión estaba tan emocionaba que casi lloraba, no me lo podía creer. Me encanta respirar el aire en otras universidades, conocer otros alumnos y alumnas, ver cómo piensan, cómo sienten. Me hace profundamente feliz, soy una adicta viajera y adoro viajar por trabajo, conocer las ciudades trabajando, madrugando para ir a dar clase, deambular por las universidades, por los Campus…

9.- Te cuidas físicamente?

Sí claro, hago algo de deporte, soy muy andarina y cuido mucho mi alimentación. Me ayuda a centrarme, a equilibrarme. Corpore sano, mente sana.

10.- ¿Algunas cuestiones que tocas en tu libro?

¿En tu libro hablas de Líderes jefe y líderes al servicio? ¿Liderazgo vertical y liderazgo horizontal? Igualmente desarrollas conceptos como Racionalizar frente a valores/gestionar emociones / Gestionar ambiciones / Compromiso / Prueba-error. Todo esto tiene mucho más de social, de cómo llego, como trasmito, más que propiamente conceptos técnicos. Esto está muy alejado de las matemáticas.

Si, hablamos de liderar con cabeza, pero no se puede liderar sino es desde el corazón. Es decir, liderar con cabeza y cabezón, con humanismo. Hay una frase que suelo utilizar mucho y es que “los llaneros solitarios no llegan a ningún sitio”, se necesita que alguien recorra la extra milla junto a nosotros. Liderar es saber gestionar emociones de un lado y del otro.

11.- ¿Mencionas lasTres H?

Heart-Pasión

Habit- Aprendizaje

Harmony-Varios sonidos

He intentado referenciar la dinámica alrededor de determinados conceptos para después explicar con detalle doce claves para gestionar equipos, reinventando liderazgos. Pasión por lo que hacemos, aprendizaje de forma continua para ir descubriendo y hacerlo con sonidos musicales, es decir escuchando, comprendiendo y valorando armónicamente.

12.- ¿Que es lo que deseas decir con estos 12 conceptos/claves, de los que formas como una especie de reloj?

Mi pretensión es sólo aportar, hacer reflexionar y sueño sacar lo mejor de los demás en estos momentos de grandes cambios. Sí miro hacia un futuro esperanzador repleto de páginas en blanco por completar.

Doce claves para lograr gestionar equipos, mejorar la comunicación, desarrollar nuestras habilidades y el crecimiento personal, fidelizar el talento y potenciar el lado más emocional, resiliente e integrador en un mundo en el que la tecnología y la inmediatez parecen querer relegar nuestra faceta más humana.

1.- Avanza desde la calma pero con agilidad

2.- Muéstrate como eres

3.- Cuida el talento

4.- Anticípate para evitar el ruido

5.- Comunica estratégicamente, con cabeza y corazón

6.- Atrévete a equivocarte

7.- Cuida el mensaje

8.- Las emociones se retroalimentan

9.- Para ponerte en los zapatos del otro, quítate antes los tuyos

10.- El equipo es la clave

11.- Sino te llevan la contraria tienes un problema

12.- Sé lo que quieres recibir

Es un viaje en doce etapas, con aprovisionamiento al final de cada una, después de una reflexión sincera, profunda, desde nuestro YO interno. Uno debe encontrar su misión, debe encontrarse bien para gestionar las palabras y las personas. Me llegaba muchas cosas de las personas en forma de preguntas y no de soluciones, desde aquí nace mi proyecto, que fácil es que la gente se desenamore. Uno ve el talento desaprovechado en muchas empresas y la falta de conducción para lograr soluciones. Leer este libro supone hacer un trabajo interior, sino no sirve para nada. Cabeza y corazón. No podemos encontrarnos con jefes de empresa a los que los empleados les suspenden sistemáticamente en su evaluación todos los años. Algo debe cambiar

He escrito este libro mirando al horizonte cercano de una forma esperanzadora y con humildad. Estamos ante grandes desafíos en el que debemos parar para pensar. Hay que repensar en los nuevos modelos.

De las doce claves “atrévete a equivocarte” es como un tsunami de intenciones. Hay que caer para poder levantarse y salir enriquecido. Viene un gran tiempo de reflexión.

13.- ¿Qué es lo que menos te gusta de tu profesión, aunque esta tiene muchas vertientes?

En general los EGOS me ponen muy nerviosa y no nos dejan avanzar. Que los egos no nos dejen ver el bosque.

14.- ¿Y lo que más?

Ejercer de profesora, escuchar a mis estudiantes, sentir que con mi trabajo voy favoreciendo el conocimiento y aprendizaje. Esto es algo muy grande. El poder ayudar a manejar determinadas situaciones, mirando de otra manera, con resultados gratificantes. Estar con mucha gente para compartir, para aprender a mirar de otra manera.

15.- Llegados hasta aquí solo nos resta despedirte ¿Finalmente como te despedirías de los lectores?

Me gusta decir que debemos ser conscientes de que el futuro se construye junto a un equipo, día a día, comenzando hoy, y nosotros somos los arquitectos de ese futuro. El futuro se construye trabajando en un buen equipo.Me quedo con estas palabras de Adela, “necesitamos liderazgos humanistas y poner el foco no en los líderes, sino en los demás, con lo que ha establecido una relación del tipo que sea, en estos tiempos aún más, es necesario crear nuevas formas de liderazgos”