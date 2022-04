Acusan a Irene Montero de «ser cómplice» de la entrada en prisión de María Salmerón

- Publicidad-

La Asociación de Apoyo a María Salmerón ha publicado un duro comunicado en el que acusan a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de «ser cómplice» de la entrada en prisión de María Salmerón.

María Salmerón fue víctima de maltrato físico, psicológico y sexual por parte de su ex marido, con quien tiene una hija en común. En 2008 el maltratador fue condenado a 21 meses de prisión por violencia de género pero no ingresó en prisión porque la condena era inferior a dos años y porque no tenía antecedentes penales. A pesar de esta condena y en contra del interés superior de la niña, los tribunales ordenaron mantener el régimen de visitas.

La niña le dijo a su madre en varias ocasiones que tenía miedo de ver a su padre y por el temor que sentía por la vida e integridad de su hija, María impidió que la niña lo viera. El condenado por violencia de género denunció a María Salmerón y la justicia la terminó condenado a ella en cuatro ocasiones con pena de prisión por desobediencia a la justicia y a indemnizar al maltratador.

En la última ocasión, María fue condenada a 7 meses de prisión y al pago de 6.000 euros, razón por la que solicitó la revisión de la pena. Sin embargo, el Juzgado de lo Penal Número 13 de Sevilla, decidió confirmar la condena.

La Asociación de Apoyo a María Salmerón recuerda en su comunicado que «venimos exigiendo el indulto para María porque ella no ha delinquido en ningún momento, solo ha hecho lo que tenía que hacer la justicia: escuchar a su hija y protegerla.»

En el comunicado muestran lo que dijo Irene Montero cuando ya era ministra de Igualdad:

«Lo que no llegamos a entender es por qué entonces lo declaraba públicamente y

ahora, que es inminente su entrada en prisión, no la escuchamos. Su silencio también la hace cómplice si no llega a tiempo ese indulto como último recurso para que, como ella misma dice, no se cometa una injusticia con María Salmerón» afirma el comunicado.

Por ello, la asociación reclama al Ministerio de Igualdad, de Justicia y al propio Pedro Sánchez que demuestren su compromiso con la lucha por los derechos de las mujeres y contra la violencia de género aprobando el indulto de María Salmerón en el próximo Consejo de Ministros.