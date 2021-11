Actualidad sobre videojuegos de cara a las fechas de compras

- Publicidad-

Estamos a punto de llegar a días de compras compulsivas… además de las navidades, están muy cerca el BlackFriday y el CyberMonday y el equipo de N8-4 se ha puesto manos a la obra y ha dedicado más de una hora para hacer recomendaciones sobre videojuegos clasificando tipos de juegos con gustos de tipo de jugador.



Recomendaciones de Hal que disfruta con los RPG, Survival Horror y los juegos Indie:

Baldur’s Gate 3, Mass Effect, Dead Space Remake, Stardew Valley



Recomendaciones de Max que le gustan los juegos difíciles que suponen un reto y está cansado de los mundos abiertos:

Sekiro, Bloodborne, Dark Souls 3, Days gone

Recomendaciones de Milenial que le gustan todos los que le hagan disfrutar:

Hades, Alien Isolation, Horizon Zero Dawn, War Mongrels

Recomendaciones de Capri que le gustan los juegos de plataformas y de táctica en tiempo real:

Hollow Knight, Celeste, Shadows of the Shogun, Desperados 3



Además hablaron del hype que tenía cada uno con las novedades que vienen y comentaros los típicos como FIFA, LOL o Fortnite…



¡Pincha y disfruta a no ser que tengas menos de 12 años!