Acoso escolar y bullying

- Publicidad-

Los padres de la niña de 10 años que se tiró del balcón en Zaragoza denuncian la pasividad de su colegio ante el acoso escolar. “Ni ‘bullying’ ni ‘bulan”, dijo la tutora.

Este hecho y otros parecidos nos hace reflexionar sobre el «acoso escolar o bullying, que desde la pandemia del COVID -19, se ha incrementado en niños/as de primaria y adolescentes de 14, 15 años, como hemos visto en televisión se ha incrementado entre niñas con peleas espeluznantes.

Según diferentes autores psicólogos, «el término acoso escolar, llamado en ingles Bullying, se refiere a las actitudes

intimidatorias de uno o más alumnos contra un estudiante. Es un comportamiento

en el cual, de manera constante y deliberada se hace que otra persona se sienta

mal, incómoda, asustada o amenazada, haciendo que aquellos alumnos se sientan

intimidados e impotentes, sin poder llegar a defenderse. Llegando al término de suicidio o intento del mismo como tirarse por la ventana»; este ha sido el caso de una niña de 10 años que no soportó el acoso y se tiró desde un tercer piso en Zaragoza, y que, afortunadamente, está en el Hospital recuperándose de fracturas diversas. Al parecer, la Fiscalía está investigando el caso, pues, según el padre en televisión ha asegurado que desde el colegio no se hizo nada para evitar el bullying desde hacía tiempo.

Los psicólogos aconsejan «a los padres estar alerta a los signos del acoso escolar que pueden estar sufriendo sus hijos. Existen diversas

manifestaciones de bullying en los colegios, está la de exigir dinero a cambio de

no golpear al compañero, o dar a conocer algo que le puede causar problemas; otra

forma es la del maltrato físico, con golpes, patadas, empujones.

También se

presenta en forma de burlas, el colocar apodos crueles e insultantes, hacer bromas

de mal gusto, enviando mensajes de texto por internet, llamadas insultantes».

El niño que es víctima de acoso escolar tiene unas manifestaciones claras que está sufriendo bullying:

Así señalan que «son niños tímidos y poco sociables.

El niño o adolescente busca pretextos para no asistir a clases, ni participar en

actividades del colegio.

Tiene un bajo rendimiento escolar.

La víctima comienza a perder bienes materiales sin justificación alguna, o piden más

dinero para cubrir chantajes del agresor.

En los casos más severos presentan moretones o agresiones evidentes en la cara

y el cuerpo».

Los padres y los maestros son la mejor alianza para combatir el acoso escolar o bullying.

Desde el gobierno regional o nacional debe ser promulgada una ley de convivencia

escolar, que reglamenta las acciones de prevención e intervención frente al bullying

o intimidación escolar.

El acoso escolar es un asunto que no solo compete a los niño, es un asunto que

debe ser atendido por padres, maestros, la institución educativa y el estado.

«Mantener canales de comunicación entre los padres y el colegio es uno de los

sistemas más efectivos para prevenir el bullying.

Desde casa también se puede hacer mucho, estando muy pendientes de nuestros

hijos y sobre todo mantener una comunicación activa con ellos.

Los padres deben estar pendientes de los síntomas que normalmente muestran que un niño está

pasando por esta situación como tristeza, depresión, dolores de estómago sin causa

aparente, insomnio, negativismo, ausentismo escolar, entre otros.

Establecer límites y reglas claras con las que se deben regir los niños en todas partes

y socialmente.

Conoce detalladamente con quien juega y se relaciona tu hijo, a donde va y qué

hace en sus tiempo libre.

Observa y mantente alerta a los cambios de ánimo en tu Hijo».

Los psicólogos clasifican diversos tipos de acoso:

«Psicológico:

En este tipo de acoso el agresor busca provocar el temor en la víctima. Le acecha,

persigue, le obliga a hacer cosas que no quiere, en pocas palabras intimida y

manipula para causar miedo, bajar la autoestima y generar inseguridad en el niño

o joven.

Físico:

Consiste en empujones, golpes, o una paliza colectiva en donde

los cómplices apoyan, observan complacidos o algunos indiferentes e incluso otros

con móviles hacen videos de las riñas. Existe una manera indirecta de practicar este tipo de

bullying el cual consiste en hurtos o daños hacia los objetos de la víctima.

Verbal:

Este tipo es el más habitual en la práctica del bullying y se caracteriza por poner

apodos, insultar, generar rumores, expresar comentarios racistas o sexistas con la

finalidad de discriminar, realizar acciones de exclusión, bromas insultantes y

continuas en público para poner en evidencia al más débil.

Exclusión:

Se genera al momento en cuando se ignora, aísla y excluye al chico o chica que

según el líder del grupo o de la banda agresora es un “tonto”, “lerdo» o un

“antisocial”… Muchas veces la víctima tarda en entender la intención de tal exclusión y el grupo o banda disfruta al hacer dicho rechazo.

Ciberacoso:

En la actualidad la forma de acosar a la víctima no solo le basta al agresor con molestarlo en la escuela sino que también utiliza la tecnología en este caso Internet mediante las redes sociales, mensajería instantánea; lo amenaza y lo intimida sin necesidad de estar con la víctima frente a frente.

El acoso escolar es una forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad.

El acoso escolar tiene características particulares que lo distinguen de otras formas de violencia.

El acoso escolar es una conducta violenta o agresiva que se repite y que se da de manera constante.

Las agresiones se presentan durante un largo periodo.

Es intencional. Las agresiones buscan provocar un daño.

En el acoso escolar intervienen tres actores: las víctimas, los agresores y los testigos (alumnos o docentes de la escuela que observan las agresiones)».

Ante estas situaciones los Directores, Jefes de Estudios, Tutores, Gabinete psicopedagógico y profesores en general, tienen la obligación de controlar el Centro, promulgando unas reglas de convivencia en la que el respeto mutuo sea la base de la vida en común en el Colegio, Instituto o Centro de Estudios, para que ningún niño, niña, o adolescentes sufran las consecuencias del bullying; esa normativa debe llevar consigo un régimen disciplinario con sanciones leves, graves o muy graves que el Consejo de Dirección o Consejo Escolar debe aplicar al primer síntoma de acoso escolar dichas sanciones y llamar a los padres de los agresores para comunicarles los hechos y atender diligentemente a los padres que denuncian que su hijo está siendo acosado.

Y desde aquí ánimo a la niña, niño, adelescente, que sufren BULLYING lo comunique sin ningún temor a sus padres para que éstos les den su cariño, su amor, su ayuda y sus consejos para superar la situación y a los padres les animo, también, que se pongan en contacto lo más rápidamente posible para comunicar los hechos al Tutor/a y en su defecto al Jefe/a de Estudios y al Director/a, para que tomen las medidas pertinentes y erradicar el acoso escolar en el Centro o fuera del mismo, porque los niños y adolescentes son el sujeto activo de la Educación y de la Enseñanza.

Y si los cargos directivos no solucionan el bullying, o pasan de él los padres deben denunciarlo a la Inspección Educativa, para que tome cartas en el asunto, pues no hay derecho a que ocurra el acoso escolar dentro y fuera del Centro Educativo. Los niñ@s y los adolescentes merecen que se les trate como lo que son, y no sufran las consecuencias del jefe o la jefa de los agresores, porque cada vez existen más casos de bullying o acoso escolar.

Existen soluciones para erradicarlo y estás deben ponerse en vigor en todos los centros, al igual que las nefastas novatadas en la Universidad.

PODER, ES QUERER.