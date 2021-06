- Publicidad-

Aceptar la realidad es lo que nos requiere todo equilibrio. Es decir, únicamente algo está equilibrado porque acepta la vida (sus reglas), acepta la muerte (su obviedad), acepta la naturaleza o, en suma, acepta la realidad. Porque, por cierto y por verdad, solo cuando alguien acepta la realidad y lo que ocurre en ella ya es posible responder (en responsabilidad y en conciencia) a ella con una consecuencia equilibrada o con un maduro entendimiento de lo que se hace.

Pero el aceptar la realidad se hace en todo caso con unas reglas que respeten o conduzcan al equilibrio, o sea, que no sean contradictorias o contraproducentes jamás a la misma realidad o a cualquier equilibrio. Y han de ser unas reglas que siempre se dirijan hacia realidad (sin doblez) o que se obtengan del conocimiento de la realidad (consecutivas) o que digan cosas que siempre corresponden a la realidad (un despegarse uno de lo parcial o de lo arbitrario a favor de un rigor coherente). Esas reglas son: las racionales.

Pues, entonces, digamos sin miedo que el aceptar la realidad y el aceptar la razón es lo mismo. Sí, solo cuando se acepta la racionalidad, un entendimiento maduro, responsible y riguroso de las cosas, es cuando en verdad se acepta la realidad. Antes no; o con métodos o con los trucos que cada uno se saca de la manga tampoco.

Además, el cómo una persona se va desentendiendo de los problemas humanos, de la política, de la obligación ética de nunca empeorar más las cosas negándolas, ya lo dice todo (¡todo!) en ésa persona de cómo realmente es, en cuanto a que se despega de la ineludible responsabilidad, de un equilibrio o de un no tener la mente manipulada o aferrada a un error o ya en manos de retorcidos intereses de poder.

Hay que aceptar (se diga lo que se diga) la realidad del mundo para que tú puedas hablar de él; o para que tú puedas quejarte incluso de él. Pero primero tienes que aceptarlo, no negándolo (al modo de muchos fanáticos o cegados como esos ya sin remedio de Vox), no infravalorándolo, no teniéndolo como ajeno o como cosa despreciable de la cual evadirte con entretenimientos estúpidos o desequilibrados.

Las cosas como son. Y hay que aceptar, sin demora, el problema que tienen las mujeres (el del machismo) y el problema que tienen los trabajadores (el de los bajos salarios) y el problema que tiene la formación mediocre de los niños (el de una educación libre, pero libre ya de asignaturas adoctrinantes) y el problema de libertad que tiene cada persona con “leyes mordaza” o con caprichos legales para callar algo a todos. Así es, ni más ni menos.