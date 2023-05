Absuelto por la justicia alemana el Doctor Bhakdi, crítico con las vacunas y las medidas durante la pandemia

- Publicidad-

Uno de los referentes en la Medicina, por sus críticas a la imposición de medidas no basadas en la Ciencia durante la pandemia del Coronavirus, el Doctor Bhakdi, ha sido absuelto hoy por el tribunal del distrito de Plön, Alemania.

El fiscal de Schleswig-Holestin había iniciado un proceso contra el médico y microbioólogo por presunto delito de odio.

A última hora de la tarde de hoy, tras nueve horas desde que comenzase la audiencia, se dictó el veredicto: el presidente del tribunal consideró que las acusaciones no estaban fundamentadas. La oficina del fiscal tiene ahora una semana para presentar, en su caso, una solicitud de revisión de esta absolución.

La defensa apostó por la absolución del Dr. Bhakdi

El representante de la Fiscalía pedía una sanción de multa que consistía en 180 tasas diarias, de 90 euros cada una: más de 16.000 euros en total. La defensa del médico y microbiólogo alegó la demanda como malintencionada y pidió la absolución de su defendido. Señaló que la Fiscalía solamente afirmaba las acusaciones, pero no había presentado prueba alguna de los hechos. Además, según la defensa, la propia fiscalía habría abandonado el procedimiento después de un análisis exhaustivo del caso.

La acusación se fundamentaba por unas declaraciones que, presuntamente, podían considerarse como antisemitas y banalizadoras del Holocausto. Y por ello, se quiso interpretar que había incitado el odio contra los judíos que viven en Alemania, durante una entrevista publicada en abril de 2021.

Sus manifestaciones se referían a las medidas adoptadas en Israel, y concretamente, a la obligatoriedad de la vacunación. Según el juez, habría que tener en cuenta la posibilidad de que el Doctor se estuviera refiriendo a las medidas tomadas por el gobierno de Israel en sentido político.

Según la acusación, además, el doctor vinculó la aprobación de las vacunas a una «medida final» y habló en relación al Holocausto, como si fuera el mismo modus operandi durante una intervención en Kiel en septiembre de 2021. El Fiscal consideró que sus palabras minimizaban los hechos terribles que sufrieron los judíos bajo el régimen nazi. Pero en este sentido también se ha considerado que Bhakdi es inocente, pues la comparación entre el Holocausto y la vacunación obligatoria no tiene por qué considerarse una incitación al odio.

Apoyos en las puertas del juzgado

Han sido cientos las personas que se han reunido en las inmediaciones del juzgado mientras se celebraba el juicio. Acudieron en muestra de apoyo y pidiendo su absolución. La policía desplegó 50 agentes, pero no fue necesaria su intervención, pues las protestas y muestras de apoyo fueron pacíficas y no se produjeron altercados.

No fue acusado por criticar las vacunas

A pesar de que en redes sociales se ha afirmado en algunos casos que este médico había sido juzgado por criticar las vacunas, la prensa alemana ha dejado claro que no ha sido el caso. «Comentar críticamente sobre las políticas llevadas a cabo durante la pandemia del Covid-19 o cualquier otra política gubernamental no es punible, y en particular, no es punible como incitación al odio».