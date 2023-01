Abogados especializados en divorcios: un servicio clave para tu bienestar

- Publicidad-

Tomar la decisión de divorciarse de la pareja no es algo sencillo de hacer, fruto de toda la implicación emocional que hay de por medio. No obstante, si el matrimonio no da más de sí y la felicidad hace tiempo que empezó a brillar por su ausencia, no queda más remedio que poner en marcha este trámite. Un proceso para el cual, el papel de los abogados, concretamente los de familia, resulta fundamental. Por lo tanto, el primer paso que debes dar es el de encontrar un profesional a la altura de las circunstancias, confiando este momento clave de tu vida en las manos adecuadas.

Confía tu divorcio en los mejores despachos

Lo primero que debes hacer una vez creas que el divorcio es irremediable, es buscar un buen despacho de abogados en Málaga , o en la región en la que te encuentres. Estos profesionales saben exactamente con qué cuestiones deben lidiar durante todo el procedimiento, no solo las legales, sino también las que atañen al aspecto emocional. Porque hablamos de poner punto final a años de

relación y esto dista mucho de ser fácil. Sin embargo, con el apoyo de un buen abogado, todo se puede resolver de una forma solvente y libre de problemas financieros, a corto o largo plazo.

En este orden de ideas, una manera de identificar un buen bufete es comprobar si su apuesta está en la mediación, es decir, si se prefiere llegar a acuerdos con la otra parte afectada antes de tener que personarse en los tribunales. Esto resulta mucho más favorable, no solo porque agiliza el trámite de forma sustancial, sino también, porque supone un ahorro considerable de los gastos asociados con la gestión de dicho litigio. En su habilidad de negociar el convenio regulador y velar por los intereses de su defendido en todo momento, reside uno de los eslabones fundamentales para la buena resolución del divorcio.

Así pues, un buen abogado debe empezar asesorando a sus clientes, continuar mediando y negociando con el otro cónyuge, para, finalmente, alcanzar los resultados más favorables. Con todo esto, te recomendamos que explores en profundidad el sector de los despachos de abogacía y te quedes con aquellos que presenten un amplio volumen de casos de éxito. La experiencia es la mejor carta de presentación que se puede tener en este tipo de litigios y, gracias a la transparencia que hay en el ámbito online, ya es posible averiguar desde el minuto uno quién puede alcanzar sentencias óptimas para tus necesidades.

Cuestiones de interés durante los divorcios

Durante la gestión de los divorcios se van tocando ciertas cuestiones de interés, que van a determinar de una manera o de otra, el bienestar emocional y financiero de

los cónyuges. Cabría esperar que la firma de la sentencia sea el final de cualquier tipo de discusión, no obstante, para que esto ocurra es importante que todo responda a los parámetros de justicia pertinentes. En caso de que no, siempre puedes cambiar de abogado y reclamar, para que se modifiquen las medidas con las que no estés conforme.

Ahora bien, si atendemos a las principales áreas que van a tratar los abogados, encontramos algunas de especial importancia, como es el caso de la custodia compartida. Para que los hijos no pierdan la figura paterna o materna, los mejores abogados pelearán para que ambos cónyuges compartan la custodia de sus pequeños. Asimismo, también se contemplan aspectos económicos, como la fijación de la pensión alimenticia o, en caso de que la expareja no abone lo acordado, los abogados podrán interceder para reclamar todas las pensiones no pagadas.

La liquidación del régimen económico matrimonial, bien sea en gananciales, de separación de bienes o de participación, es otro de los aspectos esenciales

en la ejecución del divorcio. Un ejemplo más de todo lo que pueden hacer los abogados en tu nombre, representándote en materia legal, para que puedas poner fin a una vida que no te llena y empieces de cero sin mirar atrás.