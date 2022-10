Abinader frena la deriva inflacionaria iniciada durante el último gobierno del PLD

- Publicidad-

La inflación es la gran problemática mundial actual. La subida de los precios derivada del incremento de los costes energéticos ha empujado a las economías de todos los países a una situación crítica para la ciudadanía. Desde los organismos económicos internacionales, los bancos centrales y los gobiernos están intentado poner coto a este escenario que podría tener como consecuencia una nueva recesión.

Las causas de esta situación mundial son varias, entre las que destacan, la crisis energética, arrastrada de la pandemia y derivada del incremento de los costes que, finalmente, repercuten en todos los ámbitos. En segundo término, la guerra en Ucrania ha provocado que las tensiones energéticas se transformen en colapso por las sanciones a Rusia, por un lado, y por la dificultad para que las materias primas de Ucrania, sobre todo el cereal, salgan del país. Finalmente, existe un elemento clave que no está siendo suficientemente analizado pero que está teniendo un impacto muy importante en la subida indiscriminada de los precios: la codicia corporativa de las grandes empresas multinacionales.

República Dominicana no es ajena a este escenario global. En un mundo interconectado como el actual, la inflación que está sufriendo el país no es responsabilidad del presidente Luis Abinader, dado que la ciudadanía está sufriendo las consecuencias de un fenómeno mundial, no local. Por otro lado, la tendencia alcista de los precios ya venía originándose en el país caribeño desde el año 2018, es decir, cuando gobernaba Danilo Medina en una situación en la que no existían tensiones energéticas en el mundo.

En 2024, Abinader habrá conseguido reducir a la mitad la inflación actual

La gestión que está haciendo Luis Abinader en República Dominicana fue ensalzada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre todo por la efectividad de las medidas implementadas y por el fortalecimiento de la economía que se está produciendo desde agosto de 2020.

El FMI, en su informe de estado económico mundial publicado este mes de octubre, muestra cómo Abinader está logrando frenar la inflación y ha colocado a República Dominicana al mismo nivel que otras potencias económicas como Reino Unido, Alemania, Italia, Francia o España.

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Según los datos del Fondo, Abinader ha logrado rebajar la inflación en 50 puntos básicos en 2022 respecto al año pasado. Sin embargo, a diferencia de otros países del mundo, el FMI muestra cómo República Dominicana ya venía en una senda alcista de precios desde el año 2018, cuando gobernaba el PLD con Danilo Medina.

Por tanto, Abinader no sólo está luchando contra la inflación importada, sino que ha conseguido frenar en seco una deriva que venía del pasado, algo muy complicado y que sólo ha sido posible gracias a unas políticas desconocidas en República Dominicana pero efectivas y de la que ya se están viendo los efectos.

Esa efectividad se puede comprobar en las propias previsiones que el FMI hace para República Dominicana. En 2024, Abinader habrá conseguido reducir a la mitad la inflación actual, algo que sólo es posible por la fortaleza de la economía que se está implementado desde agosto de 2020.