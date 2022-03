Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario: «La decisión del Gobierno de España no se sustenta desde la legalidad y el derecho internacional»

- Publicidad-

Abdulah Arabi es delegado del Frente Polisario para España. Diario16 le entrevista en torno al último anuncio sobre la nueva etapa en la relación de nuestro país con Marruecos. Un asunto que ha levantando una gran polvareda por la posición en que queda el Sáhara Occidental tras casi 50 años de lucha por la independencia

–¿Cómo interpreta el cambio de postura del PSOE en relación al Sáhara Occidental?

-Para nosotros es un cambio, en verdad, del Gobierno de España, más que del PSOE. Y, evidentemente, se contradice con la postura tradicional que ha mantenido España, como política exterior, durante estos 46 años con respecto al Sáhara Occidental. En el hecho de que se centre todo en la Naciones Unidas, en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Y esto viene a situarse de una manera casi clara al lado de una opción propuesta de manera unilateral por parte del agresor, del ocupante, que es Marruecos, y entendemos que inclinarse por esa opción, como la mejor solución, según dicen ellos textualmente, es situarse al lado de la propuesta del invasor.

–¿Han tenido contacto con el Gobierno de España en las últimas horas?

-Tenemos nuestra interlocución. Le hemos trasladado nuestras opiniones y seguiremos. No se puede hacer referencia a unos términos muy ambiguos. Porque nadie está en contra de la integridad territorial, pero tiene que haber una seguridad territorial de las fronteras reconocidas internacionalmente, porque si entendemos o hacemos querer entender que la integridad territorial a la que se refiere Marruecos es influir en el territorio del Sáhara Occidental, pues estaríamos ante un hecho consumado.

el Gobierno de España no ha tenido coherencia con lo que intenta defender a nivel de Europa

Regresa del I Encuentro de Juristas y Observatorios del Sáhara Occidental. ¿Cómo han recibido la noticia?

Ha coincidido con esta situación y la hemos valorado desde un punto de vista jurídico. Hay que decir que son juristas españoles, con lo cuál la gente no entiende absolutamente la decisión, porque no se sustenta desde el Derecho Internacional, desde la legalidad y, sobre todo, se contradice con lo que el gobierno de España acaba de anunciar a los cuatro vientos: la intención de defender la legalidad internacional, evitar una invasión, evitar una guerra, que los países más poderosos ocupen al que tienen al lado y se convierta en un hecho consumado. Y es lo que está confirmando con su decisión en el Sáhara Occidental. Esa es la enorme contradicción que se ha sacado como conclusión de ese encuentro.

–¿Cree que existe un agravio comparativo entre la defensa que hace el Gobierno de la soberanía y la independencia de Ucrania, y su nueva posición con respecto al Sáhara Occidental?

-Nosotros reclamamos siempre coherencia a los distintos gobiernos y a los políticos. Y creo que, en este caso, el Gobierno de España no ha tenido coherencia con lo que intenta defender a nivel de Europa y lo ignora, incluso comparte estas violaciones con la parte ocupante en la vecindad del sur.

Nosotros sí podemos reiterar una vez más que el compromiso de Argelia con la causa saharaui, con la lucha y su independencia es total

–Argelia ha llamado a consultas a su embajador en España.

-Este es un hecho que afecta a las relaciones bilaterales entre España y Argelia, y lo tendrán que explicar los dos países. Nosotros sí podemos reiterar una vez más que el compromiso de Argelia con la causa saharaui, con la lucha y su independencia es total. Se ha demostrado a lo largo de estos años que forma parte de los principios básicos de la política exterior argelina y siempre lo han demostrado con hechos y no con palabras. Creemos que, en este sentido, y con esta decisión que ha tomado el Gobierno tenía que haber pensado en una visión estratégica hacia el norte de África, porque realmente no sólo lo conforma Marruecos, sino también Argelia y de paso el tema del Sáhara Occidental siempre está presente.

–Naciones Unidas viene hablando, en los últimos años, más que de votar un referéndum de autodeterminación, de buscar “medidas realistas para un compromiso”.

-Como pueblo saharaui, el Frente Polisario no está en contra de que alguien opine o considere que la opción que plantea Marruecos es una opción viable para la solución. No deja de ser una opinión. Pero realmente lo que difiere con respecto a la decisión que ha tomado el Gobierno de España, es que la plantea. No llega, no se atreve a decir única solución, pero dice casi la más realista, con lo cual creo que ahí se desmarca de la legalidad y el Derecho Internacional. Nuestra autonomía está recogida como una de la opciones en el marco de un Plan de Paz de las Naciones Unidas que ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad y aceptado por Marruecos y el Frente Polisario. Entró en vigor, en 1991, y ha estado vigente hasta el 13 de Noviembre de 2020, en que fue roto el alto el fuego como consecuencia de la violación del mismo por parte de Marruecos. Con lo cual, nosotros siempre hemos aceptado ese referéndum en el que se incluye la opción de la autonomía o de la integración en Marruecos. Y lo que defendemos nosotros, es la independencia, porque la cuestión del Sáhara Occidental es una cuestión de descolonizaciones recogida en la IV Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y, por tanto, la única forma posible, justa, realista y duradera, mutuamente aceptable, que puede culminar este proceso es permitir al pueblo saharaui decidir entre esas dos opciones, cuál cree que sería la solución. Y esa es la solución que nosotros creemos que sería realista, justa y duradera.

Mientras el Sahara Occidental figure en la IV Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, estamos en un proceso de descolonización donde España sigue siendo la potencia administradora. La única fórmula de acabar con ese problema es otorgar al pueblo afectado la opción de decidir qué es lo que quiere ser. Y, además, es que hay una parte que vive hace años bajo la ocupación. Se supone que si España y Marruecos ven esta ocupación como una maravilla, pues no tendrá Marruecos mucho problema para ganar esa opción.

Los periodistas que nos acompañaron en octubre a los campamentos de refugiados saharauis han comprobado la existencia de una guerra real como la que estamos viviendo ahora mismo en Europa

¿Cómo es la situación actualmente en los territorios saharauis?

Desde hace un año y medio hay una guerra, que Marruecos intenta ignorar, que a nivel internacional se pretende silenciar, que las Naciones Unidas, a través de su misión, no ha sido capaz de reconocer que existe esa guerra, o desmentirnos a nosotros que estamos diciendo que hay una guerra. Los periodistas que nos acompañaron en octubre a los campamentos de refugiados saharauis han comprobado la existencia de una guerra real como la que estamos viviendo ahora mismo en Europa. Lo que pasa es que el interés por imponer un bloqueo informativo a la cuestión del Sáhara Occidental no es nada nuevo y esto se silencia porque realmente el pueblo saharaui tiene una determinación total. Ha pasado por una vía pacífica durante 29 años. Esa vía pacífica lejos de solucionar la situación, se ha convertido en una mera garantía para que Marruecos la use para perpetuar el staus quo de la ocupación ilegal de un territorio, saquear nuestros recursos, condicionar los posicionamientos políticos y la mejor demostración de ello es la decisión tomada por el Gobierno.

¿Qué potencialidades atesora hoy el Sáhara Occidental para desarrollarse como un Estado independiente?

Muchísimas. No hay que olvidar que somos un Estado que se llama República Saharaui, que somos miembro fundador de la Unión Africana, participamos activamente en el continente africano, participamos en las cumbres entre la Unión Africana y la Unión Europea, como recientemente ha ocurrido en Bruselas, con la presencia de nuestro Estado, representado por una delegación que fue recibida por el presidente Gali y, por lo tanto, tenemos unas garantías totales y creo que España sabe que sus intereses están en la existencia de un Sahara libre, independiente, que puede actuar como un dique de contención de los males que azotan a España y Europa.