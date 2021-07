Abascal, Salvini, Orban y Le Pen se unen para destruir a la UE

- Publicidad-

Los líderes ultras de Europa, entre los que se encuentran Santiago Abascal, el primer ministro húngaro y presidente de Fidesz, Viktor Orbán, el ultra polaco Jaroslaw Kaczyński, la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, la presidenta de Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni y el presidente de Liga, Matteo Salvini, han firmado una declaración conjunta sobre el Futuro de Europa. Se trata de un documento de mínimos en defensa de una Europa respetuosa con la soberanía, la libertad y las tradiciones de los Estados miembro.

La declaración señala que la Unión Europea necesita de profundas reformas porque hoy, en lugar de proteger a Europa y su patrimonio, en lugar de permitir el libre desarrollo de las naciones europeas, se está convirtiendo ella misma en una fuente de problemas, ansiedad e incertidumbre.

En contra de una UE federal

La declaración apunta a que todos los intentos de transformar las instituciones europeas en órganos que prevalezcan sobre las instituciones constitucionales nacionales crean un caos, socavan el sentido de los tratados, cuestionan el papel fundamental de las constituciones de los Estados miembros, y las disputas resultantes sobre las competencias se resuelven, de hecho, mediante la imposición brutal de la voluntad de las entidades políticamente más fuertes sobre las más débiles. Esto, según los firmantes, destruye la base del funcionamiento de la comunidad europea como comunidad de naciones libres.

En consecuencia, se trata de un manifiesto del nacionalismo patrio más rancio que pretende evitar, por ejemplo, que los organismos de la UE, como la nueva Fiscalía General, elimine aspectos como la corrupción judicial que tanto daño hace a países como España. Evidentemente, muchos de los firmantes han visto cómo los órganos de la UE han evitado la implantación de sistemas autoritarios que socavan los principios de la democracia.

De la unidad de España a la desunión de la UE

La Unión Europea está inmersa en un proceso de profunda reforma. El pasado mes de mayo, y auspiciada por las diversas instituciones que componen la Unión, dio comienzo la Conferencia sobre el Futuro de Europa, una iniciativa que busca redefinir los objetivos y la estructura del proyecto europeo en un sentido federal.

En el horizonte, los principales políticos de la Unión vislumbran un nuevo tratado que amplíe las competencias de las instituciones comunitarias y su capacidad de control sobre la soberanía de los Estados miembros.

Sin embargo, un proyecto que pretende reparar los errores de la UE como, por ejemplo, la falta de unidad política, Santiago Abascal lo ve negativo. «La conferencia tiene ya las conclusiones escritas. Busca la federalización forzosa de la Unión en contra de la verdadera voluntad de las naciones europeas y al margen de los parlamentos nacionales», afirma el líder ultra español.

Según Abascal, esta iniciativa amenaza directamente el proyecto originario europeo y busca imponer «un modelo de sociedad cada vez más alejado de los principios y valores que configuran las raíces cristianas y la historia de Europa».

Patriotismo de pancarta

El documento firmado por la flor y nata de la extrema derecha europea rezuma patriotismo de pancarta, xenofobia y racismo por todos los lados.

«No queremos una Europa federal en la que todas las decisiones se tomen en Bruselas. Hemos de demostrar que millones de europeos respetamos, valoramos y queremos conservar como algo bueno, y que estamos dispuestos a defender, la soberanía de nuestras naciones y parlamentos, nuestros gobiernos y nuestros jueces, la pluralidad y variedad de nuestras naciones, que las fronteras deben ser un muro infranqueable para quien entra ilegalmente o no tiene voluntad de respetar la civilización occidental, que no puede haber libertad sin seguridad y sin justicia, y que creemos firmemente en la persona, en la vida, en la familia y en la libertad ideológica y de pensamiento», afirman los gerifaltes ultras en su manifiesto.