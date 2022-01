Abascal califica al Gobierno como «una fiesta extraña de forajidos, frívolos, bandidos, incompetentes y traidores»

- Publicidad-

Santiago Abascal, líder de la extrema derecha española, ha acusado al Partido Popular de Pablo Casado de parecerse «cada vez más al PSOE» y ser «la cara B del socialismo«. Estas acusaciones las ha realizado durante la presentación del candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo.

Abascal ha criticado que el PP y el PSOE siempre votan «lo mismo en Bruselas, prácticamente todas las iniciativas» o que llegan a acuerdos para repartirse el Tribunal de Cuentas o el Poder Judicial y «abrazando» la Agenda 2030, uno de los documentos a los que más está atacando la extrema derecha mundial y que el presidente de Vox ha calificado como «una agenda globalista, alejada de los interés de los españoles y que nada tiene que ver con lo que necesita España».

Sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, Abascal ha afirmado que ni es «nacional» ni es «Gobierno» y que «se parece más a una fiesta extraña de forajidos, frívolos, bandidos, incompetentes y traidores que han convertido al Congreso de los Diputados y a las instituciones en un mercado persa».

Respecto a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, Abascal le ha tildado de «progre» y de «convertirse en el mejor empleado que podía imaginar Pedro Sánchez«, por apuntarse a «imponer la ideología de genero en los colegios, las cuotas por sexos, el lenguaje inclusivo y fomentar los ataques a al educación».

El líder de la extrema derecha española no ha dejado pasar la oportunidad de lanzar su mensaje populista y también ha puesto el foco en el gasto político, en lo referido a «partidos políticos, sindicatos, subvenciones a ONG ideológicas«, y se ha preguntado: «Cuánto dinero de vuestros impuestos se va para todo eso y cuánto falta para lo verdaderamente importante, no queremos más centros de salud cerrados y no más viejas carreteras o servicios deficientes».

Como no podía ser de otro modo, Abascal también ha atacado a los medios de comunicación por «mentir y manipular sobre Vox«, ya que son «medios a sueldo y lacayos del Gobierno y, en lugar de informar, aterran».