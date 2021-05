Esto de 'vivir a la madrileña' me aterra.

¿Cómo me voy a sentir integrado en un pensamiento seudo-nacionalista? Hay que integrar y promover una capital cosmopolita.



¿Libertad de no encontrarte al 'ex' es a partir de cuántos habitantes? 🤔



🌹 @abalosmeco #PalabraDePresidente pic.twitter.com/LRQfOn9Lhu